Internacionales -deportes
Milán aprueba la venta de San Siro a Inter y AC Milan para construir un nuevo estadio
El histórico estadio de San Siro, considerado uno de los más emblemáticos del mundo, será demolido tras la aprobación de su venta por parte de la alcaldía de Milán. La decisión, adoptada en la madrugada del martes tras más de 11 horas de debate, obtuvo 24 votos a favor y 20 en contra, autorizando la transferencia del inmueble y 28 hectáreas de terreno a Inter de Milán y AC Milan por 197 millones de euros (231 millones de dólares).
Ambos clubes, que habían amenazado con dejar la ciudad si no se concretaba la venta, celebraron la resolución mediante un comunicado conjunto en el que calificaron el hecho como “un avance histórico y decisivo” para su futuro y el de la capital lombarda. El proyecto contempla la construcción de un nuevo estadio con capacidad para 71,500 espectadores, que se prevé inaugurar en 2031. Una vez completado, el actual San Siro —el mayor estadio de Italia con aforo para 75,000 personas— será demolido.
El plan, valorado en 1,200 millones de euros, cuenta con respaldo de los fondos de inversión estadounidenses propietarios de ambos equipos y del alcalde Giuseppe Sala. Sin embargo, generó divisiones políticas en el concejo municipal: fue aprobado gracias a la abstención de Forza Italia, mientras que partidos de extrema derecha como Liga y Fratelli d’Italia, así como algunos concejales de izquierda, votaron en contra.
De concretarse antes del 10 de noviembre, la operación permitirá iniciar el proyecto sin que entre en vigor la orden de protección de edificios públicos que impediría la demolición del icónico escenario deportivo.
Mbappé brilla con un hat-trick en la goleada del Real Madrid ante Kairat Almaty
El Real Madrid cumplió con solvencia en su visita al Kairat Almaty y se impuso con un contundente 0-5 en la segunda jornada de la Champions League, con Kylian Mbappé como figura estelar al marcar un triplete.
El conjunto local mostró cierta resistencia en los primeros minutos, llegando incluso a generar peligro sobre la portería de Thibaut Courtois. Sin embargo, la jerarquía merengue terminó por imponerse. Mbappé abrió el marcador al minuto 25 desde el punto penal y, en el complemento, amplió la ventaja con dos anotaciones más al 52’ y 63’.
Los cambios también dieron resultado para los dirigidos por Carlo Ancelotti: Eduardo Camavinga y Brahim Díaz sellaron la goleada con dos tantos más, cerrando una noche redonda para los madridistas.
Con este hat-trick, Mbappé alcanzó las 60 anotaciones en la Liga de Campeones, consolidándose como uno de los máximos protagonistas de la competencia.
¡Clásico de Leyendas llega a El Salvador! Boletos a la venta desde este martes
Los aficionados salvadoreños podrán adquirir desde las 12:00 m los boletos para el Clásico de Leyendas entre Barcelona y Real Madrid, programado para el próximo 8 de noviembre en el estadio Jorge “Mágico” González.
Fun Capital informó que este martes inicia la preventa con un 25 % de descuento para quienes paguen con tarjetas de crédito del Banco Cuscatlán, además de la opción de hasta 12 cuotas sin intereses.
El histórico encuentro contará con figuras como Iker Casillas, portero del Real Madrid, y Carles Puyol, excapitán del Barcelona. Se trata de uno de los eventos deportivos más esperados del año, con preventa limitada hasta agotar existencias. Por el momento, no se han revelado los precios ni las localidades.
Barcelona sufre para ganarle a un pobre Real Sociedad y se consolida como líder
El fútbol Club Barcelona logró un triunfo importante para posicionarse cómo líder de La Liga española.
Los dirigidos por Hansi Flick, aprovecharon la derrota sufrida por su archi rival el Real Madrid, sin embargo, tenían que poner toda la carne al asador para posicionarse como líder en la tabla de posiciones.
El Barcelona destacó con su juego dominante el primer tiempo pero las ocasiones de gol no las aprovecharon y en un descuido los de la Real Sociedad abrieron el marcador dejando a los culés asustados.
Antes del cierre del primer tiempo, los blaugranas lograron el empate tras un potente cabezazo de Jules Koundé.
Para el segundo tiempo los de Flick no lubricaban y entró el jugador que todos quieren en su equipo, Lamine Yamal, quien en un minuto y medio de juego hizo una jugada magistral y puso el balón en la cabeza de Lewandowski quién aprovechó para abatir al guardameta y poner el definitivo 2 a 1.
En los minutos finales, los blaugranas sufrieron debido a los constantes ataques de la Real Sociedad que no lograron aprovechar.
A pesar de eso, el Barcelona se llevó los puntos y espera con ansias la llegada del PSG con quién se medirán fuerzas en la segunda fecha de la Champions League.