Lautaro Martínez sufre nueva lesión y será baja con el Inter ante el Como

El Atlético de Madrid ganó este miércoles al Barcelona al imponerse 2-0 en la ida de cuartos de final de la Liga de Campeones, apoyado en su superioridad numérica tras la expulsión de Pau Cubarsí (44′).

Un golazo de tiro libre de Julián Álvarez (45′) y otro tanto del noruego Alexander Sorloth (70′) dieron la victoria al equipo rojiblanco en el Camp Nou.

La victoria del equipo madrileño, cuyo autobús fue recibido con lanzamiento de objetos a su llegada, pone en ventaja al conjunto de Simeone de cara a la vuelta en el Metropolitano.

El Atlético da un paso para seguir su camino hacia las semifinales de una competición que no ha ganado nunca pese a llegar a la final en 2014 y 2016, donde perdió ante el Real Madrid en ambas ocasiones.

Presión azulgrana –

El Barcelona empezó mordiendo, presionando arriba la salida del balón de un Atlético al que le costaba superar el acoso de los locales.

El Barça avisó pronto con un tiro de Marcus Rashford, que sacó el portero argentino Juan Musso, sustituto este miércoles de Jan Oblak.

El extremo inglés fue el hombre más incisivo de su equipo, apoyado en el joven Lamine Yamal, al que se vio menos que en otras ocasiones.

El joven atacante barcelonista se zafó de tres jugadores para plantarse ante la portería rival, pero su disparo casi a bocajarro fue desviado por Marc Pubil (32′).

El Atlético trató de solventar la presión azulgrana con velocidad, pero tendría que esperar hasta el filo del descanso para adelantarse en el marcador.

La carrera de Giuliano Simeone hacia la portería la cortó Pau Cubarsí con una falta al borde del área, sancionada inicialmente con una tarjeta amarilla.

Tras unos momentos de suspense y una comprobación en el VAR, el árbitro del encuentro decidió mostrar la roja (44′).

Picadura de la ‘araña’

La falta desde la frontal la botó Julián Álvarez, colocando el balón en la escuadra izquierda de Joan García para hacer el 1-0 (45′).

La Araña, que ya había puesto a prueba a García con una rápida internada, anotó así su noveno tanto en esta edición de la Liga de Campeones.

El Barça no se rindió y siguió presionando, pese a encontrarse con uno menos.

Las entradas de Gavi por Pedri y de Fermín López por Robert Lewandowski, muy desaparecido, dieron aire y músculo al Barça que no renunció a acosar la portería de Musso.

El argentino tuvo que sacar una mano salvadora a un tiro de falta de Rashford desde la frontal (53′).

El inglés había enviado poco antes un balón al lateral de la red tras correr con un balón bien filtrado por Lamine Yamal (50′).

Aunque el empate parecía más cerca que el segundo tanto del Atlético, el italiano Matteo Rugerri puso un balón al área pequeña donde apareció para rematar Sorloth (70′), que había salido poco antes por Ademola Lookman (60′).

El gol fue un jarro de agua fría para el Barça, que siguió sin perderle la cara al partido buscando el empate, pero sin lograr hacer el segundo gol en un partido que supuso, en principio, la última aparición de Antoine Griezmann en el Camp Nou antes de su marcha a Estados Unidos a final de temporada.

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