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Lautaro Martínez sufre nueva lesión y será baja con el Inter ante el Como
El delantero argentino Lautaro Martínez sufrió una nueva lesión muscular que lo dejará fuera de los próximos compromisos con el Inter de Milán, incluido el partido ante el Como.
De acuerdo con reportes, el jugador presenta una distensión en el sóleo de la pierna izquierda, una molestia que representa una recaída tras haber regresado recientemente a la actividad. La lesión lo mantendrá alejado de las canchas por al menos algunas semanas, mientras se somete a evaluación médica.
La baja del atacante supone un golpe para el Inter en un momento clave de la temporada, considerando su papel protagónico en el equipo. Además, la situación genera preocupación por la continuidad del jugador, debido a la recurrencia de problemas físicos en la misma zona.
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Barcelona golea al Espanyol en el derbi y se acerca al título de LaLiga
El FC Barcelona se impuso con autoridad 4-1 al Espanyol en el derbi catalán, en un resultado que lo acerca al título de LaLiga. El conjunto azulgrana dominó el encuentro desde la primera mitad, donde Ferran Torres marcó un doblete con asistencias de Lamine Yamal.
En la segunda parte, el Espanyol logró descontar por medio de Pol Lozano, pero el Barcelona mantuvo el control del partido y sentenció en los minutos finales con goles de Lamine Yamal y Marcus Rashford.
Con esta victoria, el equipo dirigido por Hansi Flick amplía su ventaja en la cima de la tabla, consolidando su posición como principal candidato al título en la recta final del campeonato.
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Jóvenes futbolistas sudamericanos estafados y abandonados en España
La policía española anunció este viernes la detención de un hombre sospechoso de estafar a jóvenes sudamericanos a los que prometía acceder a grandes clubes de fútbol en España a cambio de hasta 3,000 euros y que acababan abandonados y en la calle.
Al menos seis presuntas víctimas denunciaron al sospechoso, al que los agentes españoles arrestaron en Madrid «como presunto autor de los delitos de favorecimiento a la inmigración ilegal, falsedad documental y estafa», según indicó la Policía Nacional en un comunicado.
De acuerdo con la investigación, el detenido ofrecía a los jóvenes la posibilidad de viajar a España, obtener la documentación necesaria y conseguir jugar en alguno de los clubes de fútbol más prestigiosos gracias a sus presuntos contactos.
Para realizar los trámites, les pedía a las víctimas, en su mayoría de escasos recursos económicos, cantidades que podían alcanzar hasta los 3,000 euros (unos $3,500).
Una vez en España, sin embargo, los jóvenes apenas obtenían acceso a pruebas en equipos de categorías inferiores y, al no poder hacerse con las licencias federativas necesarias, muchos quedaban sin recursos y en situación de desamparo.
Algunos de ellos, según relató la policía, llegaron a pasar noches en la calle o a pedir préstamos para tratar de devolver las cantidades exigidas.
La investigación se inició por el aviso de dos testigos.
El sospechoso contactaba con los jóvenes en su país de origen al saber, a través de su entorno deportivo, de su aspiración de convertirse en futbolistas profesionales.
Luego les aseguraba que poseía contactos en estos destacados clubes españoles a través de los que podía facilitarles su acceso y obtención de documentación.
Para demostrarlo, les presentaba una serie de «compromisos de invitación» que supuestamente habían emitido los clubes asegurando su incorporación al primer equipo durante tres meses. Pero estos documentos resultaron ser falsos, según comprobó la policía tras consultar con estas entidades.
Igualmente, el detenido instruía a los jóvenes en lo que tenían que decir en los controles fronterizos.
Durante la investigación, los agentes tuvieron conocimiento de la captación de futbolistas mediante el mismo procedimiento para llevarlos a otros países europeos como Italia, según indicaron en el comunicado.
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El Atlético de Madrid derrota al Barcelona en la ida de cuartos de final de la Liga de Campeones
El Atlético de Madrid ganó este miércoles al Barcelona al imponerse 2-0 en la ida de cuartos de final de la Liga de Campeones, apoyado en su superioridad numérica tras la expulsión de Pau Cubarsí (44′).
Un golazo de tiro libre de Julián Álvarez (45′) y otro tanto del noruego Alexander Sorloth (70′) dieron la victoria al equipo rojiblanco en el Camp Nou.
La victoria del equipo madrileño, cuyo autobús fue recibido con lanzamiento de objetos a su llegada, pone en ventaja al conjunto de Simeone de cara a la vuelta en el Metropolitano.
El Atlético da un paso para seguir su camino hacia las semifinales de una competición que no ha ganado nunca pese a llegar a la final en 2014 y 2016, donde perdió ante el Real Madrid en ambas ocasiones.
Presión azulgrana –
El Barcelona empezó mordiendo, presionando arriba la salida del balón de un Atlético al que le costaba superar el acoso de los locales.
El Barça avisó pronto con un tiro de Marcus Rashford, que sacó el portero argentino Juan Musso, sustituto este miércoles de Jan Oblak.
El extremo inglés fue el hombre más incisivo de su equipo, apoyado en el joven Lamine Yamal, al que se vio menos que en otras ocasiones.
El joven atacante barcelonista se zafó de tres jugadores para plantarse ante la portería rival, pero su disparo casi a bocajarro fue desviado por Marc Pubil (32′).
El Atlético trató de solventar la presión azulgrana con velocidad, pero tendría que esperar hasta el filo del descanso para adelantarse en el marcador.
La carrera de Giuliano Simeone hacia la portería la cortó Pau Cubarsí con una falta al borde del área, sancionada inicialmente con una tarjeta amarilla.
Tras unos momentos de suspense y una comprobación en el VAR, el árbitro del encuentro decidió mostrar la roja (44′).
Picadura de la ‘araña’
La falta desde la frontal la botó Julián Álvarez, colocando el balón en la escuadra izquierda de Joan García para hacer el 1-0 (45′).
La Araña, que ya había puesto a prueba a García con una rápida internada, anotó así su noveno tanto en esta edición de la Liga de Campeones.
El Barça no se rindió y siguió presionando, pese a encontrarse con uno menos.
Las entradas de Gavi por Pedri y de Fermín López por Robert Lewandowski, muy desaparecido, dieron aire y músculo al Barça que no renunció a acosar la portería de Musso.
El argentino tuvo que sacar una mano salvadora a un tiro de falta de Rashford desde la frontal (53′).
El inglés había enviado poco antes un balón al lateral de la red tras correr con un balón bien filtrado por Lamine Yamal (50′).
Aunque el empate parecía más cerca que el segundo tanto del Atlético, el italiano Matteo Rugerri puso un balón al área pequeña donde apareció para rematar Sorloth (70′), que había salido poco antes por Ademola Lookman (60′).
El gol fue un jarro de agua fría para el Barça, que siguió sin perderle la cara al partido buscando el empate, pero sin lograr hacer el segundo gol en un partido que supuso, en principio, la última aparición de Antoine Griezmann en el Camp Nou antes de su marcha a Estados Unidos a final de temporada.