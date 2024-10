La fiscalía sueca confirma una investigación por «violación» en Estocolmo, sin nombrar a Mbappé

El techo del Tropicana Field, el hogar de los Tampa Bay Rays, sufrió daños importantes debido a los fuertes vientos asociados con el huracán Milton, que tocó tierra el miércoles a lo largo de la costa del Golfo de Florida con categoría 3.

Las imágenes y el video en las redes sociales mostraron que la mayor parte de la tela que cubría el techo abovedado se había desprendido.

Now that the sun is up, here’s a 360-degree view of the damage Hurricane Milton caused to Tropicana Field’s roof and the inside of the ballpark. Absolutely heartbreaking 💔 pic.twitter.com/ZCtPHv6rE9

