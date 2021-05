Koeman acaba en el hospital por un ataque de ansiedad

En plenas conversaciones sobre el futuro de Ronald Koeman al frente del Barcelona, el entrenador holandés ha protagonizado un gran susto al tener que acudir al hospital por un ataque de ansiedad que le provocó taquicardia.

El incidente lo ha desvelado Joan Laporta esta mañana, y ha explicado que Koeman, que sufrió un infarto hace un año, decidió acudir al centro médico por precaución, pero ha tranquilizado a la afición asegurando que ya se encuentra bien: “Ayer nos dio un susto preocupante, pero por suerte está bien. Le dije que tranquilidad. Estamos hablando con un respeto absoluto”.

En la rueda de prensa este viernes el presidente recordó que Koeman es un técnico heredado del proyecto anterior, y que eso hace que tomar una decisión sobre su continuidad no sea tan fácil: “Es un entrenador que cuando llegamos ya estaba y estamos en conversaciones”.

Laporta, que reconoció que “hay cosas futbolísticas” que esta temporada no le han gustado del equipo -“aunque también ha habido momentos que me han gustado, como en París”, matizó- insistió en que el preparador neerlandés “tiene contrato en vigor” y pidió a la prensa que no descartaran su continuidad.

“Estamos en conversaciones lógicas y normales de aproximar posturas, de compartir lo que queremos para la próxima temporada”

“Con Koeman tenemos una relación muy directa y clara y estamos en conversaciones lógicas y normales de aproximar posturas, de compartir lo que queremos para la próxima temporada. En estas conversaciones se evalúa todo, y yo creo que van por el buen camino”, añadió.