Habilitarán cines al aire libre para disfrutar del partido entre Surinam y El Salvador

Boca Juniors se quedó con el clásico del fútbol argentino con marcador de 2-0 ante Club Atlético River Plate en el estadio Carlos J Armando, mejor conocido como La Bombonera.

Este clásico tuvo un ingrediente especial, la cantante Dua Lipa estuvo como invitada especial en el palco de La Bombonera.

River llegó a La Bombonera a defenderse, dispuso una línea de cinco en el fondo apostándole a los contragolpes como único recurso en ataque.

Mientras que el DT de Boca dispuso una línea de cuatro defensores con Barinaga, Di Llolo, Ayrton Costa y Blanco, en la media cancha se paró el doble cinco con el campeón del mundo con el seleccionado argentino, Leandro Paredes, y el cinco subcampeón mundial categoría Sub-20, Milton Delgado.

Por los costados Boca atacaba con el chileno Carlos Palacios y El Chango Exequiel Zeballos, en ataque Úbeda mandó el doble nueve conformado por Milton Giménez y el uruguayo Miguel La Bestia Merentiel.

Hasta el 45’ del primer tiempo el partido fue parejo, pero apareció el Chango Zeballos que abrió el marcador venciendo en dos tiempos al arquero millonario, Franco Armani.

El gol del Chango cayó como un mazazo que dejó desorientado a River y al 47’ del tiempo corrido Zeballos desbordó por la banda izquierda y mandó un centro a Merentiel, que no tuvo que hacer más que poner el pie para darle al balón dirección al fondo de la red.

A partir del segundo gol de Boca el DT de River bajó los brazos, el técnico que hizo campeón al millonario en la final de Madrid hizo sustituciones irrelevantes y sus jugadores se percibieron vencidos, no hubo respuesta desde la rebeldía futbolística.

Ante un River entregado, Boca no tuvo más que gestionar el partido en busca de dar el tiro de gracia, sin embargo, no hubo fortuna y el millonario cayó por diferencia mínima de 2-0.

Con el triunfo Boca clasificó directamente a la Copa Libertadores de América de 2026 y es líder de su zona en el campeonato argentino.

