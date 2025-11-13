Internacionales -deportes
Habilitarán cines al aire libre para disfrutar del partido entre Surinam y El Salvador
El Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) anunció que transmitirá el partido de La Selecta en cines al aire libre para que más aficionados puedan disfrutar del encuentro.
Uno de los espacios estará ubicado en el Parque Bicentenario, sobre el bulevar Monseñor Romero, y otro en Nuevo Cuscatlán. Ambos puntos ofrecerán acceso gratuito en un ambiente familiar y seguro.
La iniciativa busca brindar una alternativa accesible para que la población comparta la emoción del fútbol en comunidad.
Internacionales -deportes
Cristiano Ronaldo confirma que 2026 será su último Mundial
Cristiano Ronaldo, estrella de la selección de Portugal, confirmó que el Mundial de 2026 será la última Copa del Mundo en la que participará con su país. Durante un foro de turismo en Arabia Saudita, el delantero de 40 años reconoció que, al llegar a los 41 el próximo año, siente que ha llegado el momento de dar un paso al costado en su carrera internacional.
El jugador también se refirió a su retiro como profesional, señalando que “cuando digo pronto, probablemente signifique uno o dos años más”, dejando claro que el fin de su carrera está cerca.
Portugal aún no está clasificado para la Copa del Mundo de 2026, pero podría asegurar su boleto si vence a Irlanda en el próximo encuentro programado para este jueves.
Internacionales -deportes
La inesperada aparición de Messi sorprende a una pareja en las calles de Barcelona
La llegada de Lionel Messi a Barcelona sigue generando revuelo en redes sociales. Una pareja que disfrutaba de un momento romántico en las calles de la ciudad catalana fue sorprendida al notar que, detrás de ellos, caminaba tranquilamente el ex capitán del FC Barcelona.
El encuentro quedó registrado en video mientras la pareja se grababa con un ramo de flores para recordar el 9 de noviembre, sin imaginar que el astro argentino aparecería en la toma.
❕Messi walking in the background of a couple’s video in Barcelona last night:
— Reshad Rahman (@ReshadFCB) November 10, 2025
Messi, quien actualmente reside fuera de España, compartió el domingo en sus redes sociales su regreso a Barcelona, expresando su alegría por volver a pisar el Camp Nou, estadio donde vivió algunos de los momentos más memorables de su carrera.
Sempre será bem-vindo na tua casa, Messi. 💙❤️ pic.twitter.com/3ZlnYRaCjt
— FC Barcelona (@fcbarcelona_br) November 10, 2025
Internacionales -deportes
Con Dua Lipa en el palco Boca le pasa por encima a River en el clásico del fútbol argentino
Boca Juniors se quedó con el clásico del fútbol argentino con marcador de 2-0 ante Club Atlético River Plate en el estadio Carlos J Armando, mejor conocido como La Bombonera.
Este clásico tuvo un ingrediente especial, la cantante Dua Lipa estuvo como invitada especial en el palco de La Bombonera.
River llegó a La Bombonera a defenderse, dispuso una línea de cinco en el fondo apostándole a los contragolpes como único recurso en ataque.
Mientras que el DT de Boca dispuso una línea de cuatro defensores con Barinaga, Di Llolo, Ayrton Costa y Blanco, en la media cancha se paró el doble cinco con el campeón del mundo con el seleccionado argentino, Leandro Paredes, y el cinco subcampeón mundial categoría Sub-20, Milton Delgado.
Por los costados Boca atacaba con el chileno Carlos Palacios y El Chango Exequiel Zeballos, en ataque Úbeda mandó el doble nueve conformado por Milton Giménez y el uruguayo Miguel La Bestia Merentiel.
Hasta el 45’ del primer tiempo el partido fue parejo, pero apareció el Chango Zeballos que abrió el marcador venciendo en dos tiempos al arquero millonario, Franco Armani.
El gol del Chango cayó como un mazazo que dejó desorientado a River y al 47’ del tiempo corrido Zeballos desbordó por la banda izquierda y mandó un centro a Merentiel, que no tuvo que hacer más que poner el pie para darle al balón dirección al fondo de la red.
A partir del segundo gol de Boca el DT de River bajó los brazos, el técnico que hizo campeón al millonario en la final de Madrid hizo sustituciones irrelevantes y sus jugadores se percibieron vencidos, no hubo respuesta desde la rebeldía futbolística.
Ante un River entregado, Boca no tuvo más que gestionar el partido en busca de dar el tiro de gracia, sin embargo, no hubo fortuna y el millonario cayó por diferencia mínima de 2-0.
Con el triunfo Boca clasificó directamente a la Copa Libertadores de América de 2026 y es líder de su zona en el campeonato argentino.