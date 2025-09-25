Internacionales -deportes
FIFA presenta a las mascotas oficiales del Mundial 2026: Maple, Clutch y Zayu
La FIFA dio a conocer este jueves las tres mascotas oficiales de la Copa del Mundo 2026 mediante una animación difundida en sus redes sociales. Los protagonistas son un alce, un águila y un jaguar, que representan a Canadá, Estados Unidos y México, las sedes del torneo.
Bautizados como Maple, Clutch y Zayu, los personajes tienen roles simbólicos en el “equipo” mundialista: Maple, el alce, es el guardameta creativo y protector; Clutch, el águila, se perfila como mediocampista con visión y optimismo; y Zayu, el jaguar, será el goleador con pasión y energía, además de un espíritu fiestero y socialmente consciente.
El Mundial 2026, que comenzará en junio y reunirá por primera vez a 48 selecciones, ya cuenta con estas mascotas que buscan acercar la fiesta del fútbol a los fanáticos de todas las edades.
Achraf Hakimi niega acusaciones de violación y asegura tener la conciencia tranquila
El defensa del París Saint-Germain (PSG) Achraf Hakimi, de 26 años, negó las acusaciones de violación que enfrenta y afirmó tener «la conciencia tranquila». En una entrevista para el programa Clique de Canal+ Francia, el jugador marroquí, nacido en Madrid, calificó las denuncias de «mentira» y aseguró que siempre ha estado a disposición de la policía.
El pasado 1 de agosto, la fiscalía de Nanterre solicitó su procesamiento por la presunta violación de una joven ocurrida en febrero de 2023, a quien Hakimi habría conocido a través de Instagram. Ahora corresponde al juez de instrucción decidir si se celebrará un juicio.
Hakimi también describió como «chantaje» las denuncias que, según él, enfrentan algunos futbolistas, mientras que la abogada de la denunciante, Rachel-Flore Pardo, negó esta versión y afirmó que se han reunido todos los elementos necesarios que caracterizan el presunto crimen.
El jugador, estrella del PSG y vicecapitán del club, sigue en el foco mediático mientras se espera la decisión judicial. El entrenador Luis Enrique evitó comentar sobre el impacto de este proceso en su rol dentro del equipo.
Barcelona jugará contra la Real Sociedad en Montjuïc
El Barcelona anunció que su próximo partido contra la Real Sociedad, correspondiente a LaLiga, se disputará en el Estadio Olímpico Lluís Companys de Montjuïc.
El club continúa gestionando los permisos administrativos necesarios para la reapertura del Spotify Camp Nou, que permanece cerrado temporalmente.
Las entradas para el encuentro se pondrán a la venta a partir de este miércoles. Actualmente, el Barcelona se ubica en el segundo lugar de LaLiga con 13 puntos tras cinco jornadas disputadas.
VIDEO | Dembélé se corona con el Balón de Oro 2025
Foto: Ballon d’Or
El delantero francés del París Saint-Germain, conocido como el ’Mosquito’, se llevó este lunes el Balón de Oro 2025 en el Théâtre du Châtelet de París.
La entrega del galardón, considerada uno de los mayores reconocimientos individuales del fútbol mundial, provocó que la audiencia rompiera el protocolo para celebrar al jugador. El premio se queda así en Francia y en la capital parisina.