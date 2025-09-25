Achraf Hakimi niega acusaciones de violación y asegura tener la conciencia tranquila

El defensa del París Saint-Germain (PSG) Achraf Hakimi, de 26 años, negó las acusaciones de violación que enfrenta y afirmó tener «la conciencia tranquila». En una entrevista para el programa Clique de Canal+ Francia, el jugador marroquí, nacido en Madrid, calificó las denuncias de «mentira» y aseguró que siempre ha estado a disposición de la policía.

El pasado 1 de agosto, la fiscalía de Nanterre solicitó su procesamiento por la presunta violación de una joven ocurrida en febrero de 2023, a quien Hakimi habría conocido a través de Instagram. Ahora corresponde al juez de instrucción decidir si se celebrará un juicio.

Hakimi también describió como «chantaje» las denuncias que, según él, enfrentan algunos futbolistas, mientras que la abogada de la denunciante, Rachel-Flore Pardo, negó esta versión y afirmó que se han reunido todos los elementos necesarios que caracterizan el presunto crimen.

El jugador, estrella del PSG y vicecapitán del club, sigue en el foco mediático mientras se espera la decisión judicial. El entrenador Luis Enrique evitó comentar sobre el impacto de este proceso en su rol dentro del equipo.

