Internacionales -deportes
Barcelona jugará contra la Real Sociedad en Montjuïc
El Barcelona anunció que su próximo partido contra la Real Sociedad, correspondiente a LaLiga, se disputará en el Estadio Olímpico Lluís Companys de Montjuïc.
El club continúa gestionando los permisos administrativos necesarios para la reapertura del Spotify Camp Nou, que permanece cerrado temporalmente.
Las entradas para el encuentro se pondrán a la venta a partir de este miércoles. Actualmente, el Barcelona se ubica en el segundo lugar de LaLiga con 13 puntos tras cinco jornadas disputadas.
Internacionales -deportes
VIDEO | Dembélé se corona con el Balón de Oro 2025
Foto: Ballon d’Or
El delantero francés del París Saint-Germain, conocido como el ’Mosquito’, se llevó este lunes el Balón de Oro 2025 en el Théâtre du Châtelet de París.
La entrega del galardón, considerada uno de los mayores reconocimientos individuales del fútbol mundial, provocó que la audiencia rompiera el protocolo para celebrar al jugador. El premio se queda así en Francia y en la capital parisina.
Internacionales -deportes
Juventus cede sus primeros puntos en la Serie A tras empate ante Hellas Verona
La Juventus de Turín dejó escapar sus primeros puntos en la Serie A al empatar 1-1 en su visita al Hellas Verona, en la cuarta fecha del campeonato italiano. Con este resultado, el equipo sigue como líder con diez puntos, aunque el Nápoles, segundo con nueve, puede superarlo si vence el lunes al Pisa.
El equipo dirigido por Igor Tudor comenzó fuerte y abrió el marcador al minuto 19 con un disparo raso desde fuera del área de Francisco Conceiçao. Sin embargo, el Verona igualó antes del descanso (44’) mediante un penal convertido por Gift Orban, en una acción que generó polémica. En el segundo tiempo, la Juventus perdió protagonismo y vio anulado un gol de Suat Serdar (67’) por fuera de juego tras revisión del VAR.
Tudor cuestionó la decisión del árbitro de conceder el penal y afirmó que Orban debió ser expulsado por un codazo sobre Federico Gatti. «Nos faltó energía, pero nada que reprochar a mis jugadores, dieron todo lo que tenían», agregó el técnico croata.
Este sábado, el AC Milan enfrentará al Udinese en el cierre de la jornada.
Internacionales -deportes
Flick: “Algún día Lamine Yamal ganará el Balón de Oro”
El técnico del Barcelona, Hansi Flick, evitó este sábado asegurar que Lamine Yamal se llevará el Balón de Oro, aunque confía en que «algún día» lo logrará. «Algún día veremos a Lamine ganar el Balón de Oro. Estamos nominados y cualquiera de los que está nominado se lo merece. Hay que estar ahí y mostrar respeto a los ganadores», señaló el entrenador en la rueda de prensa previa al partido de LaLiga contra el Getafe, el domingo.
Flick también se mostró cauteloso sobre el regreso de Yamal, que sufre molestias en el pubis: «Con Lamine tenemos que esperar, hay que ir día a día». Además, el técnico alemán confirmó que no podrá contar con Alejandro Balde ni con Gavi por problemas físicos, además de Yamal.
En cuanto a Marcus Rashford, quien anotó sus dos primeros goles con el club en la victoria por 2-1 ante Newcastle en la Liga de Campeones, Flick aseguró que lo impulsará al máximo. «Creo totalmente en su calidad, pero siempre tienes que trabajar duro y mejorar cada día. Tiene que aprender lo que necesitamos de él, lo voy a impulsar al 100 por ciento, y también apoyarlo», afirmó.