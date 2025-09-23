Barcelona jugará contra la Real Sociedad en Montjuïc

El técnico del Barcelona, Hansi Flick, evitó este sábado asegurar que Lamine Yamal se llevará el Balón de Oro, aunque confía en que «algún día» lo logrará. «Algún día veremos a Lamine ganar el Balón de Oro. Estamos nominados y cualquiera de los que está nominado se lo merece. Hay que estar ahí y mostrar respeto a los ganadores», señaló el entrenador en la rueda de prensa previa al partido de LaLiga contra el Getafe, el domingo.

Flick también se mostró cauteloso sobre el regreso de Yamal, que sufre molestias en el pubis: «Con Lamine tenemos que esperar, hay que ir día a día». Además, el técnico alemán confirmó que no podrá contar con Alejandro Balde ni con Gavi por problemas físicos, además de Yamal.

En cuanto a Marcus Rashford, quien anotó sus dos primeros goles con el club en la victoria por 2-1 ante Newcastle en la Liga de Campeones, Flick aseguró que lo impulsará al máximo. «Creo totalmente en su calidad, pero siempre tienes que trabajar duro y mejorar cada día. Tiene que aprender lo que necesitamos de él, lo voy a impulsar al 100 por ciento, y también apoyarlo», afirmó.

