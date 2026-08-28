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Amenaza de nuevas riadas tras el alud que dejó más de 580 muertos entre Nepal y China
Los equipos de rescate continúan este viernes con la búsqueda de sobrevivientes, dos días después del devastador deslave que dejó al menos 584 muertos y más de 1,900 desaparecidos en la frontera entre Nepal y China, mientras las autoridades mantienen la alerta ante el riesgo de nuevas inundaciones.
Miles de rescatistas desplegados a ambos lados de la frontera han recuperado hasta ahora 584 cuerpos: 579 en Nepal y cinco en China. La inmensa masa de lodo, registrada el miércoles, sepultó viviendas, derribó puentes y arrastró vehículos tanto en Nepal como en la región autónoma china del Tíbet.
Entre las más de 1,900 personas desaparecidas se encuentran cientos de excursionistas que visitaban el Himalaya y decenas de peregrinos hindúes que se dirigían al nevado sagrado tibetano de Kailash.
El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) indicó que el desastre fue provocado por un colapso glaciar que desencadenó un enorme flujo de agua helada y sedimentos.
La torrencial masa de hielo y barro también generó grandes acumulaciones de agua. Una de estas cedió este viernes en el Tíbet, lo que puso en riesgo a los equipos que trabajan en la búsqueda.
Ante esta situación, la Policía nepalesa instó a todos los rescatistas a ponerse «inmediatamente a salvo». Sin embargo, la alerta fue levantada a inicios de la tarde sin que se reportaran nuevas inundaciones.
Ayuda china
En el lado chino, medios estatales informaron que el riesgo de inundaciones asociado a este lago está «disminuyendo gradualmente» y señalaron que las tareas de rescate «se desarrollan de forma ordenada».
Un primer grupo de 21 rescatistas chinos logró llegar finalmente este viernes por la tarde a la zona del puesto fronterizo de Gyirong, ubicada en el corazón del área devastada, según informó la prensa estatal china.
El presidente chino, Xi Jinping, presidió este viernes una reunión sobre la situación y ofreció ayuda a Nepal.
Mientras tanto, los servicios de emergencia trabajan para localizar sobrevivientes en las zonas devastadas, donde comienzan a escasear los alimentos y el agua potable.
El ejército nepalés localizó a un centenar de personas atrapadas en un túnel de un proyecto hidroeléctrico.
«No tengo noticias desde que hablé con él aquel día a las 7H00», declaró a la prensa Sita Adhikari, cuyo marido se encuentra entre las personas atrapadas. «Tampoco sabemos en qué punto se encuentran los esfuerzos para rescatarlos».
El portavoz militar Raja Ram Basnet dijo a la AFP que fueron enviados dos helicópteros y que unas 350 personas, entre trabajadores y residentes, fueron puestas a salvo en el lugar de esa misma instalación.
Trabajadores rescatados en el valle del río Trishuli describieron una catástrofe que se desarrolló con gran rapidez.
«Todo había desaparecido»
«Estaba en la central hidroeléctrica el miércoles cuando escuché un ruido ensordecedor», contó a la AFP Ananay Sharma, un ingeniero indio de 29 años que trabajaba en el lugar.
«Cuando salí, todo había desaparecido salvo el río», agregó.
Entre los cientos de desaparecidos en la frontera también figuran decenas de devotos hindúes de distintas partes del mundo que realizaban una peregrinación al monte Kailash, en el lado chino de la frontera.
Una mujer india que participaba en esta peregrinación relató a la AFP que dos de los tres autobuses que trasladaban a su grupo, compuesto por 57 fieles, fueron arrastrados el miércoles por el alud de lodo.
«De repente nos vimos envueltos en una especie de niebla, de humo, que lo cubrió todo», relató Sivaranjani Muthunathan, de 46 años.
«Pudimos salir del autobús, uno tras otro, por la puerta del conductor», explicó. Ella y los demás pasajeros de su vehículo lograron refugiarse en una zona elevada sobre la carretera, mientras que los ocupantes de los otros autobuses desaparecieron.
Esta tragedia es la más mortífera registrada en Nepal desde el terremoto de 2015, que dejó cerca de 9,000 muertos. En 1993, unas inundaciones históricas causaron la muerte de más de 1,300 personas.
«Las estimaciones actuales apuntan a que unas 93,000 personas podrían haberse visto afectadas», señaló David Fisher, responsable de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR) en Nepal. «El trauma será enorme».
Varios países y organizaciones internacionales ofrecieron ayuda financiera a Nepal, aunque por el momento el país ha rechazado la asistencia extranjera para las operaciones de rescate.
La Unión Europea anunció que concederá una ayuda de emergencia de dos millones de euros, equivalentes a 2,3 millones de dólares, a Nepal.
Las inundaciones y los deslizamientos de tierra son fenómenos frecuentes durante el monzón de verano, entre junio y septiembre, en Nepal, el Tíbet y todo el sur de Asia.
Según los científicos, el cambio climático está aumentando la intensidad y frecuencia de este tipo de eventos.
Nacionales
FGR allana dos viviendas en la colonia Escalón por investigación de narcomenudeo
Como parte de una investigación contra una red dedicada al narcomenudeo de droga que era distribuida en bares y establecimientos nocturnos de la capital, la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), allanó dos inmuebles ubicados en la colonia Escalón, en San Salvador Centro.
Estos registros se realizan a raíz de las capturas realizadas ayer de José Manuel Veiztez Zanchez, Andrea Michell Martínez Quiroz y José Manuel Ayala Bonilla, a quienes se les vincula con actividades relacionadas con el tráfico ilícito de drogas.
Uno de los inmuebles intervenidos se encuentra registrado a nombre de Veiztez Sánchez y durante la madrugada una persona que intentó sustraer evidencia que podrían relacionar a los investigados con actividades de tráfico ilícito de drogas. Este fue detenido en flagrancia e identificado como Jesús Armando Afane Merino.
En ese momento Afane llevaba en una cartera con diferentes tipos de droga y dinero en efectivo.
Tras las respectivas investigaciones, también se ingresó a la vivienda de este último imputado y como resultado de los procedimientos, se incautó marihuana, rivotril, ketamina y otras sustancias ilícitas, además de balanzas, pipas y dinero en efectivo.
La FGR y la PNC continúan con las diligencias de investigación para establecer el grado de participación de los detenidos y recopilar más elementos que permitan fortalecer la investigación.
Internacionales
«Papá, ¿por qué no me hiciste caso?”: el desgarrador adiós de un padre a su hijo de 17 años asesinado en Machala
El silencio de la tarde en la ciudadela Los Girasoles, al sur de Machala, Ecuador, fue roto por disparos que acabaron con la vida de Reynaldo Sebastián García Trujillo, un joven de solo 17 años. Según testigos y reportes preliminares, fue interceptado por sujetos que se movilizaban en motocicleta, quienes le dispararon en varias ocasiones, dejándolo sin vida en el lugar. El ataque ocurrió el lunes 13 de julio en el sector Roldós de esa populosa zona.
El dolor se hizo insoportable cuando su padre llegó al lugar y reconoció el cuerpo de su hijo tendido en el suelo. Entre lágrimas y súplicas, el hombre se lanzó sobre él repitiendo: “Corazón bello, ¿por qué no me hiciste caso?”. Cubrió su rostro con una camisa, como queriendo protegerlo una vez más, mientras la realidad de que ya no respondería lo golpeaba sin piedad. Esa escena ha conmovido a quienes conocían al joven, descrito como un deportista con toda una vida por delante.
#Machala Un adolescente de 17 años fue asesinado la tarde de este lunes 13 de julio en la ciudadela Roldós, ubicada en el sector Los Girasoles, al sur de Machala.#Noticias #Sucesos pic.twitter.com/jXkvHxxYFk
— Diario Correo (@diariocorreoec) July 13, 2026
De acuerdo con información que manejan las autoridades, Reynaldo Sebastián venía recibiendo amenazas de muerte por parte de un grupo criminal. Tristemente, esas advertencias se materializaron en este ataque directo. A solo 13 días de cumplir 18 años, el adolescente se convirtió en una víctima más de la ola de violencia que afecta a la provincia de El Oro.
La Policía Nacional del Ecuador informó de inmediato el inicio de las investigaciones para identificar a los responsables y esclarecer los móviles exactos del crimen. Hasta el momento no se han reportado detenciones, pero las autoridades trabajan con las primeras evidencias recolectadas en el lugar de los hechos.
Vecinos de Los Girasoles expresaron consternación y temor ante este nuevo hecho de sangre. Familiares y amigos recuerdan a Reynaldo como un joven lleno de sueños, cuya partida deja un vacío profundo en su hogar y en la comunidad. Casos como este vuelven a poner en evidencia el impacto de la inseguridad en familias orenses que día a día luchan por criar a sus hijos en paz.
Mientras la investigación avanza, la familia de Reynaldo Sebastián García Trujillo enfrenta el dolor más grande que un padre o una madre pueda imaginar: enterrar a un hijo que apenas comenzaba a vivir. Que su memoria impulse un llamado urgente a la protección de la juventud y a frenar esta espiral de violencia que tanto duele.
Internacionales
Donald Trump quiere enviar el acuerdo con Irán al Congreso estadounidense
El presidente de Donald Trump afirmó este martes que someterá al Congreso de Estados Unidos el acuerdo alcanzado con Irán y reiteró su intención de hacerlo público una vez concluido el proceso de firma.
Consultado al margen de la cumbre del Grupo de los Siete en Evian, Trump señaló que inicialmente no había considerado enviar el documento al Parlamento estadounidense.
«Nunca pensé en enviarlo» al Congreso, declaró el mandatario. Sin embargo, agregó: «Pero lo voy a enviar al Congreso. Me gusta esa idea», en referencia al acuerdo destinado a poner fin al conflicto en Oriente Medio iniciado el 28 de febrero.
Al ser consultado sobre el documento, que ya fue firmado electrónicamente y que será objeto de una ceremonia oficial de firma el próximo viernes en Suiza, el presidente estadounidense reiteró que hará público su contenido.
«No solo lo voy a publicar, seguramente daré una rueda de prensa y se lo leeré hasta la última coma para asegurarme de que la prensa lo cubre correctamente», expresó Trump.
El mandatario ya había manifestado previamente que esperaba hasta después de la firma prevista para el viernes para divulgar el texto del acuerdo.