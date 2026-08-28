Amenaza de nuevas riadas tras el alud que dejó más de 580 muertos entre Nepal y China

Los equipos de rescate continúan este viernes con la búsqueda de sobrevivientes, dos días después del devastador deslave que dejó al menos 584 muertos y más de 1,900 desaparecidos en la frontera entre Nepal y China, mientras las autoridades mantienen la alerta ante el riesgo de nuevas inundaciones.

Miles de rescatistas desplegados a ambos lados de la frontera han recuperado hasta ahora 584 cuerpos: 579 en Nepal y cinco en China. La inmensa masa de lodo, registrada el miércoles, sepultó viviendas, derribó puentes y arrastró vehículos tanto en Nepal como en la región autónoma china del Tíbet.

Entre las más de 1,900 personas desaparecidas se encuentran cientos de excursionistas que visitaban el Himalaya y decenas de peregrinos hindúes que se dirigían al nevado sagrado tibetano de Kailash.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) indicó que el desastre fue provocado por un colapso glaciar que desencadenó un enorme flujo de agua helada y sedimentos.

La torrencial masa de hielo y barro también generó grandes acumulaciones de agua. Una de estas cedió este viernes en el Tíbet, lo que puso en riesgo a los equipos que trabajan en la búsqueda.

Ante esta situación, la Policía nepalesa instó a todos los rescatistas a ponerse «inmediatamente a salvo». Sin embargo, la alerta fue levantada a inicios de la tarde sin que se reportaran nuevas inundaciones.

Ayuda china

En el lado chino, medios estatales informaron que el riesgo de inundaciones asociado a este lago está «disminuyendo gradualmente» y señalaron que las tareas de rescate «se desarrollan de forma ordenada».

Un primer grupo de 21 rescatistas chinos logró llegar finalmente este viernes por la tarde a la zona del puesto fronterizo de Gyirong, ubicada en el corazón del área devastada, según informó la prensa estatal china.

El presidente chino, Xi Jinping, presidió este viernes una reunión sobre la situación y ofreció ayuda a Nepal.

Mientras tanto, los servicios de emergencia trabajan para localizar sobrevivientes en las zonas devastadas, donde comienzan a escasear los alimentos y el agua potable.

El ejército nepalés localizó a un centenar de personas atrapadas en un túnel de un proyecto hidroeléctrico.

«No tengo noticias desde que hablé con él aquel día a las 7H00», declaró a la prensa Sita Adhikari, cuyo marido se encuentra entre las personas atrapadas. «Tampoco sabemos en qué punto se encuentran los esfuerzos para rescatarlos».

El portavoz militar Raja Ram Basnet dijo a la AFP que fueron enviados dos helicópteros y que unas 350 personas, entre trabajadores y residentes, fueron puestas a salvo en el lugar de esa misma instalación.

Trabajadores rescatados en el valle del río Trishuli describieron una catástrofe que se desarrolló con gran rapidez.

«Todo había desaparecido»

«Estaba en la central hidroeléctrica el miércoles cuando escuché un ruido ensordecedor», contó a la AFP Ananay Sharma, un ingeniero indio de 29 años que trabajaba en el lugar.

«Cuando salí, todo había desaparecido salvo el río», agregó.

Entre los cientos de desaparecidos en la frontera también figuran decenas de devotos hindúes de distintas partes del mundo que realizaban una peregrinación al monte Kailash, en el lado chino de la frontera.

Una mujer india que participaba en esta peregrinación relató a la AFP que dos de los tres autobuses que trasladaban a su grupo, compuesto por 57 fieles, fueron arrastrados el miércoles por el alud de lodo.

«De repente nos vimos envueltos en una especie de niebla, de humo, que lo cubrió todo», relató Sivaranjani Muthunathan, de 46 años.

«Pudimos salir del autobús, uno tras otro, por la puerta del conductor», explicó. Ella y los demás pasajeros de su vehículo lograron refugiarse en una zona elevada sobre la carretera, mientras que los ocupantes de los otros autobuses desaparecieron.

Esta tragedia es la más mortífera registrada en Nepal desde el terremoto de 2015, que dejó cerca de 9,000 muertos. En 1993, unas inundaciones históricas causaron la muerte de más de 1,300 personas.

«Las estimaciones actuales apuntan a que unas 93,000 personas podrían haberse visto afectadas», señaló David Fisher, responsable de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR) en Nepal. «El trauma será enorme».

Varios países y organizaciones internacionales ofrecieron ayuda financiera a Nepal, aunque por el momento el país ha rechazado la asistencia extranjera para las operaciones de rescate.

La Unión Europea anunció que concederá una ayuda de emergencia de dos millones de euros, equivalentes a 2,3 millones de dólares, a Nepal.

Las inundaciones y los deslizamientos de tierra son fenómenos frecuentes durante el monzón de verano, entre junio y septiembre, en Nepal, el Tíbet y todo el sur de Asia.

Según los científicos, el cambio climático está aumentando la intensidad y frecuencia de este tipo de eventos.

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