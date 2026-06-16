Donald Trump quiere enviar el acuerdo con Irán al Congreso estadounidense

La primera tienda física permanente de Shein abierta en el mundo podría cerrar antes de Navidad, tras el cambio de administración en los históricos grandes almacenes BHV Marais, ubicados en el centro de París, donde la marca inauguró su establecimiento en noviembre pasado.

El grupo SGM, cofundado por Frédéric Merlin, anunció este martes la cesión del fondo de comercio del BHV Marais al equipo directivo de estos grandes almacenes, el cual decidió poner fin a la cuestionada asociación con el gigante asiático de la moda.

La apertura de la primera tienda física permanente de Shein generó controversia desde su inauguración en noviembre. La empresa ha sido acusada de perjudicar al comercio francés, situación que provocó críticas y aceleró la salida de varias marcas como Dior, Sandro y Guerlain, entre otras, que expresaron su descontento con la llegada de la compañía.

La propuesta para asumir la gestión fue presentada por Karl-Stéphane Cottendin, exdirector general del BHV y del grupo SGM, quien dejó sus funciones para concretar la operación. Tanto SGM como Cottendin confirmaron la información a varios periodistas, entre ellos de AFP.

Cottendin calificó la instalación de Shein en el BHV Marais como una “experimentación” que constituyó “un error estratégico” y señaló que, idealmente, la marca habría abandonado el establecimiento para Navidad. Asimismo, indicó que busca devolver a los grandes almacenes su vocación histórica enfocada en el hogar, incluyendo decoración, bricolaje y mobiliario, además de evaluar la posibilidad de abrir un hotel.

Por su parte, Frédéric Merlin afirmó que el BHV estaba destinado a cerrar antes de ser adquirido en 2023 al grupo Galeries Lafayette y que se intentó mantenerlo operativo. Sin embargo, sostuvo que la operación “descarriló”, en parte porque no fue posible adquirir los inmuebles donde funcionan los almacenes.

La decisión también afecta a otro establecimiento BHV ubicado en las cercanías de París, aunque no tendrá impacto en los siete BHV que continúan operando en otras regiones de Francia bajo la gestión de SGM. De estos, cinco han albergado espacios de Shein durante este año.

Paralelamente, el Parlamento francés debate una propuesta de ley destinada a frenar el crecimiento de la moda ultrarrápida. Las plataformas asiáticas Shein y Temu se encuentran en el centro de la discusión debido a preocupaciones relacionadas con su impacto ambiental y presuntas prácticas de competencia desleal.

En ese contexto, el ministro de Comercio, Serge Papin, anunció este martes durante un encuentro con periodistas que las empresas europeas Zara, H&M, Kiabi y Decathlon quedarían excluidas de las medidas contempladas en la iniciativa, entre ellas la prohibición de realizar publicidad.

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