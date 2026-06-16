Internacionales
Donald Trump quiere enviar el acuerdo con Irán al Congreso estadounidense
El presidente de Donald Trump afirmó este martes que someterá al Congreso de Estados Unidos el acuerdo alcanzado con Irán y reiteró su intención de hacerlo público una vez concluido el proceso de firma.
Consultado al margen de la cumbre del Grupo de los Siete en Evian, Trump señaló que inicialmente no había considerado enviar el documento al Parlamento estadounidense.
«Nunca pensé en enviarlo» al Congreso, declaró el mandatario. Sin embargo, agregó: «Pero lo voy a enviar al Congreso. Me gusta esa idea», en referencia al acuerdo destinado a poner fin al conflicto en Oriente Medio iniciado el 28 de febrero.
Al ser consultado sobre el documento, que ya fue firmado electrónicamente y que será objeto de una ceremonia oficial de firma el próximo viernes en Suiza, el presidente estadounidense reiteró que hará público su contenido.
«No solo lo voy a publicar, seguramente daré una rueda de prensa y se lo leeré hasta la última coma para asegurarme de que la prensa lo cubre correctamente», expresó Trump.
El mandatario ya había manifestado previamente que esperaba hasta después de la firma prevista para el viernes para divulgar el texto del acuerdo.
Internacionales
Cárcel para un sueco por prostituir a su esposa con un centenar de hombres
Un tribunal de Suecia condenó este martes a cuatro años y cinco meses de prisión a un hombre de 61 años por haber explotado a su esposa y obligarla durante tres años a mantener relaciones sexuales pagadas con un centenar de hombres.
El acusado fue declarado culpable de proxenetismo agravado, intento de violación, agresión, amenazas y un delito menor relacionado con drogas, según informó la corte en un comunicado.
De acuerdo con el tribunal, el hombre introdujo a su esposa en la prostitución y gestionó la mayor parte de la operación. La fiscalía logró identificar a aproximadamente 120 hombres que pagaron por mantener relaciones sexuales con la víctima.
El caso causó conmoción en Suecia y ha sido comparado con el de Gisèle Pelicot, en Francia, cuyo esposo fue condenado en 2024 por drogarla y permitir que decenas de hombres la violaran mientras permanecía inconsciente.
La fiscal Ida Annerstedt declaró al inicio del juicio, en abril, que la mujer vivía con un “miedo profundo” hacia su esposo, quien la amenazaba con “liberar al monstruo” si no obedecía sus órdenes.
El proceso judicial se desarrolló entre el 10 de abril y el 26 de mayo en un tribunal de Härnösand, en el norte de Suecia, y se llevó a cabo en gran parte a puerta cerrada.
La fiscalía había solicitado una condena de diez años de prisión para el acusado.
Según la acusación, el hombre publicaba anuncios en internet, organizaba los encuentros y vigilaba a su esposa, a quien obligaba a realizar actos sexuales, incluso en línea, con el objetivo de atraer a más clientes.
Además, enfrentaba ocho cargos de violación; sin embargo, el tribunal los desestimó. La corte consideró que en siete de los casos no estaba claro si la participación de la mujer había sido voluntaria, mientras que en el octavo no fue posible determinar qué actos ocurrieron.
La legislación sueca no sanciona a las personas que ofrecen servicios sexuales, pero sí castiga la compra de dichos servicios, así como facilitar o beneficiarse de la prostitución de terceros.
Internacionales
La primera tienda física de Shein cerrará sus puertas en París
La primera tienda física permanente de Shein abierta en el mundo podría cerrar antes de Navidad, tras el cambio de administración en los históricos grandes almacenes BHV Marais, ubicados en el centro de París, donde la marca inauguró su establecimiento en noviembre pasado.
El grupo SGM, cofundado por Frédéric Merlin, anunció este martes la cesión del fondo de comercio del BHV Marais al equipo directivo de estos grandes almacenes, el cual decidió poner fin a la cuestionada asociación con el gigante asiático de la moda.
La apertura de la primera tienda física permanente de Shein generó controversia desde su inauguración en noviembre. La empresa ha sido acusada de perjudicar al comercio francés, situación que provocó críticas y aceleró la salida de varias marcas como Dior, Sandro y Guerlain, entre otras, que expresaron su descontento con la llegada de la compañía.
La propuesta para asumir la gestión fue presentada por Karl-Stéphane Cottendin, exdirector general del BHV y del grupo SGM, quien dejó sus funciones para concretar la operación. Tanto SGM como Cottendin confirmaron la información a varios periodistas, entre ellos de AFP.
Cottendin calificó la instalación de Shein en el BHV Marais como una “experimentación” que constituyó “un error estratégico” y señaló que, idealmente, la marca habría abandonado el establecimiento para Navidad. Asimismo, indicó que busca devolver a los grandes almacenes su vocación histórica enfocada en el hogar, incluyendo decoración, bricolaje y mobiliario, además de evaluar la posibilidad de abrir un hotel.
Por su parte, Frédéric Merlin afirmó que el BHV estaba destinado a cerrar antes de ser adquirido en 2023 al grupo Galeries Lafayette y que se intentó mantenerlo operativo. Sin embargo, sostuvo que la operación “descarriló”, en parte porque no fue posible adquirir los inmuebles donde funcionan los almacenes.
La decisión también afecta a otro establecimiento BHV ubicado en las cercanías de París, aunque no tendrá impacto en los siete BHV que continúan operando en otras regiones de Francia bajo la gestión de SGM. De estos, cinco han albergado espacios de Shein durante este año.
Paralelamente, el Parlamento francés debate una propuesta de ley destinada a frenar el crecimiento de la moda ultrarrápida. Las plataformas asiáticas Shein y Temu se encuentran en el centro de la discusión debido a preocupaciones relacionadas con su impacto ambiental y presuntas prácticas de competencia desleal.
En ese contexto, el ministro de Comercio, Serge Papin, anunció este martes durante un encuentro con periodistas que las empresas europeas Zara, H&M, Kiabi y Decathlon quedarían excluidas de las medidas contempladas en la iniciativa, entre ellas la prohibición de realizar publicidad.
Internacionales
Busero de Guatemala transmite el Mundial a los pasajeros
La fiebre por la Copa del Mundo se vive en distintos espacios y el transporte colectivo no ha sido la excepción, al sumarse a la emoción de los partidos.
En Guatemala, el conductor de una unidad de transporte sorprendió a los usuarios al instalar un televisor dentro del vehículo para transmitir los encuentros de la Copa del Mundo mientras realiza los viajes.
Los pasajeros que se transportan en esta unidad viajan atentos a los partidos, y, según el relato del conductor, varios usuarios se han pasado de su destino debido a la concentración en los encuentros mundialistas.
La iniciativa ha generado reacciones en redes sociales, donde algunos internautas han aplaudido la propuesta del trabajador del transporte, mientras que otros la han criticado al considerar que podría representar una distracción para el conductor y aumentar el riesgo de accidentes de tránsito.