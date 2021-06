VIDEO | Niurka felicita a Alejandra Guzmán por dejar sin herencia a Frida Sofía

Como bien es sabido, Niurka Marcos no se contiene a la hora de dar su opinión y en esta ocasión se metió en una de las polémicas que rodea a Frida Sofía tras enterarse que Alejandra Guzmán decidió eliminarla de su testamento.

Al respecto, Niurka comentó que fue lo mejor que pudo haber hecho y hasta le dijo que se tardó en hacerlo, pues consideró que eso le permitía a Frida tener actitudes “malcriadas”.

“Si Alejandra le quitó la riqueza, muy bien, mi amor, ya te habías tardado. Por eso estaba tan malcriada y tan hocicona porque estaba disfrutando de la abundancia”, expresó la cubana en un encuentro con la prensa.

Y continuó expresando que Frida Sofía necesita de esto y de otras medidas disciplinarias desde hace mucho tiempo.

“Hay de actitudes a actitudes, cuando es necesario un fuetazo de reversa, se da y ya. No pasa nada. Yo se la hubiera quitado desde el primer brete que armó, ¡desde el día uno!”, manifestó.

Por su parte, la polémica actriz reveló que ella está en contra de hacer testamento, mencionando que lo único que les dejará a sus hijos es sabiduría.

“Yo no hago ninguna de esas cosas como testamentos. Lo que le voy a heredar a mis hijos es mucha sabiduría para salir adelante en la vida”, declaró.

Ver Foto Acá.

Desde el primer momento, Niurka se ha pronunciado en contra de Frida Sofía y ha dicho que no cree en las acusaciones que hizo contra Enrique Guzmán, pues para quien no lo sepa, la hija de Alejandra reveló en una entrevista que su abuelo le hizo tocamientos cuando apenas tenía 5 años y es un hecho que desde entonces ha tenido a la familia Guzmán Pinal envuelta en una polémica que parece no tener fin.