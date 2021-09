VIDEO | Karol G se tira al piso y rebota su retaguardia boca abajo en plena presentación

Natti Natasha llegó a la gran gala de los Premios Billboard 2021. En su paso por la alfombra roja sorprendió por aparecer con un vestido blanco largo. A la cintura el corsé era transparente y su escote era en sí una bomba de sensualidad. Como siempre la dominicana dejó a todos con la boca abierta por su explosiva sensualidad.

Pero el momento más sexy de la noche en su paso por la “red carpet” vino cuando al entrar una tremenda abertura al costado del vestido dejó al desnudo toda su pierna y muslo hasta la cadera. Ante esto sus fans le están diciendo de todo. “Ardiente”, “Bella”, “Hermosa”. Todos están fascinados con Natti.

“Elegante es lo que lo sabrá a la Natty bella. Radiante”. Los piropos no paran de llegarle.

Una famosa que no pudo no reaccionar a la imagen de la reguetonera es Chiquis Rivera, quien ante la imagen compartida por la cuenta de Instagram de la premiación no pudo dejar pasar el momento y le ha dado like. Este se suma a los más de 14 mil likes que ya le dieron en dicho post.

En la siguiente publicación se ve como Natti Natasha llega a posar junto a su pareja el empresario Raphy Pina. Muchos de los fans consideran que ellos son la mejor pareja de la noche. Pina llegó con un traje en celeste y camiseta blanca. Ciertamente su conjunto no desentona con el vestido de Natti, aunque probablemente él no entre en la lista de los mejores vestidos, por la sencillez de su look. Aunque se entiende que él quiera que sea la mamá de su hija la que sobresalga en esta noche dedicada a la música latina.

