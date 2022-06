VIDEO | Jennifer Lopez se pone una carísima pijama para abordar su avión privado

Hace unas semanas se hizo pública la separación de Shakira y Piqué tras casi 12 años de relación y dos hijos en común. A partir de ese momento, los rumores que apuntan a una supuesta infidelidad por parte del futbolista se han multiplicado hasta el punto de relacionarle incluso con una joven camarera de 20 años de edad, con la cual se dice que podría mantener un romance.

A pesar de las habladurías, Shakira no ha perdido la sonrisa ni un momento en las apariciones públicas que ha realizado, desde que se confirmó su regreso a la soltería y sigue adelante con su vida con total normalidad, centrada en los éxitos de su carrera musical.

A diferencia de Piqué, por el momento, a ella no se le ha relacionado con alguna persona. No obstante, pretendientes no le faltan y, recientemente, recibió una declaración de amor en la puerta de su casa. La residencia donde vivía con Piqué amaneció con varios grafitis dibujados en la carretera de enfrente, en los que se puede leer una serie de frases en inglés como: “Te quiero mujer bonita”, “Vengo aquí por ti, mi amor”, o “Estoy listo para casarme contigo ahora mismo y apoyarte”.

Hasta el momento, se desconoce la identidad de la persona que acudió hasta las cercanías de la mansión de la intérprete de “Waka waka” para hacerle esa propuesta. No obstante, la policía ya inició las investigaciones pertinentes para dar con el responsable.

