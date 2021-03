VIDEO | Dorismar le dijo adiós a toda su ropa para poder disfrutar de una noche en el jacuzzi

sigue llamando la atención del mundo virtual. La mexicana se dedica a compartir Publicaciones en las redes sociales, donde se le puede ver muy cómoda y sensual.

En esta oportunidad, la modelo acaloró a sus casi 13 millones de seguidores de Instagram al aparecer posando de frente y de espalda, enfundada con una tanga azul que dejó admirar sus piernas y que, por escasos centímetros, casi desaparece entre sus prominentes caderas.

La mexicana acompañó las fotos con un profundo mensaje: “Whenever an injustice is happening or you feel sad, betrayed, & hurt. Remember that good always overcomes evil. Light is stronger than darkness. And after every storm the sun always shines brighter than ever. So you’ll see the light at the end of the tunnel. Never give up and never lose hope. Always have faith and stay positive that no matter what things will always be ok 🙏🏻”, escribió.

Ver Fotos Acá.

Anteriormente, Jailyne también lució su figura vistiendo a unos ajustados leginggs color nude y unas botas altas, entre de lujosos bolsos.

Ver Foto Acá.