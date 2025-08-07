Jetset
Subastarán en Los Ángeles la espada láser original de Darth Vader usada en ‘El Imperio Contraataca’
La emblemática espada láser de Darth Vader, utilizada en las escenas de combate de Star Wars: El Imperio Contraataca (1980), fue exhibida este miércoles en Londres antes de ser subastada en Los Ángeles a inicios de septiembre, anunció la casa de subastas Propstore.
“Es simplemente una pieza asombrosa de la historia del cine”, declaró Brandon Alinger, director de operaciones de Propstore, al presentar los artículos más destacados del evento, que se llevará a cabo del 4 al 6 de septiembre.
La pieza corresponde al modelo usado durante las escenas de lucha, sin su hoja de madera original, y ha sido conservada durante cuatro décadas por un coleccionista estadounidense. Fue autentificada mediante comparaciones detalladas con las versiones vistas en pantalla, incluyendo abolladuras y marcas específicas.
“Probablemente esta gran abolladura en la parte trasera provenga del sable de luz de Mark Hamill”, explicó Alinger, en referencia al actor que interpretó a Luke Skywalker.
Aunque hoy es un objeto de colección codiciado, la espada está fabricada con materiales modestos, como partes de un antiguo flash de cámara y componentes de una calculadora.
Además de esta pieza icónica, la subasta incluirá otros objetos célebres del cine, como el látigo y la funda de Indiana Jones y la Última Cruzada (1989), y el «neuralizador» de Hombres de Negro (1997), cuyo display LED aún funciona y podría alcanzar un valor estimado de 150,000 dólares.
Esta es la causa oficial de la muerte de Ozzy Osbourne
El legendario cantante británico Ozzy Osbourne, ícono del heavy metal y líder de la banda Black Sabbath, murió el pasado 22 de julio de 2025 en su residencia ubicada en Buckinghamshire, Reino Unido. Tenía 76 años.
De acuerdo con The New York Times y The Sun, el certificado oficial de defunción, presentado por su hija mayor, Aimée Osbourne, ante el registro civil de Londres. El documento revela que la causa inmediata de la muerte fue un paro cardíaco extrahospitalario, consecuencia directa de un infarto agudo de miocardio.
Además, el informe detalla dos condiciones que contribuyeron a su fallecimiento: una enfermedad arterial coronaria (que afecta el flujo de sangre al corazón) y la enfermedad de Parkinson con disfunción autonómica, un trastorno que compromete funciones automáticas del cuerpo como la presión arterial.
El músico venía enfrentando diversas complicaciones de salud en los últimos años, incluyendo el diagnóstico de Parkinson en 2020.
Su partida fue llorada por millones de fanáticos alrededor del mundo y por artistas que crecieron bajo su influencia.
Reino Unido obliga a retirar a Zara dos fotos de modelos demasiado delgadas
Estas fotos, vinculados a fichas de producto, «no deben volver a aparecer en la forma que fue objeto de la queja», señala la Autoridad de Normas de Publicidad (Advertising Standards Authority, ASA) en su resolución, instando a Zara a no utilizar más imágenes de modelos con una «delgadez poco saludable».
La ASA considera que en una de las fotos -que muestra a una modelo con una camisa muy amplia- se crea un «punto focal» en torno a la clavícula, que sobresale «visiblemente».
La postura de la modelo «combinada con el uso de una prenda amplia» da la «impresión» de que sus brazos, hombros y pecho son «muy delgados».
La segunda imagen muestra a una modelo con un vestido corto, con el rostro «ligeramente demacrado», la clavícula »visiblemente prominente» y las piernas particularmente delgadas.
Zara indicó durante la investigación haber seguido las recomendaciones británicas, solicitando a las dos modelos implicadas «un certificado médico que acreditara su buen estado de salud» antes de contratarlas.
«Estamos comprometidos con ofrecer contenido responsable y seguimos directrices y controles estrictos en la selección y fotografía de modelos», aseguró el miércoles un portavoz de Zara en el Reino Unido, confirmando que las imágenes habían sido retiradas.