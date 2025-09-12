Regresa El Chapulín Colorado con una serie animada familiar

El cantante británico Ed Sheeran, de 34 años, lanzó su nuevo álbum «Play», el octavo de su carrera, que llega tras «Autumn Variations» (2023). El disco, con portada rosa, combina elementos de folk, hip hop, pop, dance, soul y rock, consolidando a Sheeran como uno de los artistas más escuchados del mundo; actualmente es el sexto más reproducido en Spotify, plataforma en la que su éxito «Shape of You» figura entre los más escuchados globalmente.

El artista, originario de Ipswich, Inglaterra, anunció que se mudará temporalmente a Estados Unidos para facilitar su gira mundial que inicia en Europa en diciembre. “Tengo una familia, no puedo estar yendo y viniendo”, explicó en el pódcast The 2 Johnnies, y aclaró que seguirá pagando impuestos en el Reino Unido.

Su traslado le impedirá asistir a los partidos de Ipswich Town, equipo de fútbol de la segunda división inglesa del que es accionista minoritario (1,4%) desde agosto de 2024, y donde suele acudir al estadio Portman Road.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...