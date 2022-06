Mary Mara, actriz de TV muere ahogada en río de Nueva York

Mary Mara, una actriz veterana que apareció en programas de televisión como “Law & Order”, “NYPD Blue” y “Ray Donovan”, murió ahogada en el río St. Lawrence de Nueva York durante el fin de semana.

Autoridades respondieron a una posible llamada de ahogamiento a las 8 a.m. del domingo. Una vez en la escena en Cape Vincent, encontraron el cuerpo de Mara, quien tenía 61 años, según un informe de la Policía del Estado de Nueva York (NYSP) obtenido por New York Post.

