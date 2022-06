FOTOS | Alexa Dellanos hacer arder Instagram con minúsculo bikini de hilos negro

Alexa Dellanos es una de las influencers de redes sociales que más llama la atención. La hija de Myrka Dellanos acapara las miradas dejándose ver con diminutos atuendos que dejan poco a la imaginación. No hay día que no pase que Alexa no presuma su sensualidad ante sus más de 9 millones de admiradores en Instagram.

Durante todo el año, Alexa se la pasa buscando el sol, arena y mar para crear contenido para sus plataformas digitales. La mayoría de las imágenes que Alexa comparte son candentes y en su más reciente publicación no fue la excepción.

Alexa se dejó ver desde unos ángulos muy originales ya que la cámara la tomó de abajo, dando una perspectiva muy singular. La joven usó un micro bikini de hilos negros que a penas cubrieron su figura y dejaron ver toda su figura.

“Toda amarrada”, publicó Alexa.

Los comentarios de sus admiradores no se hicieron esperar y no tardaron en llegar mensajes apoyando a la estrella de redes.

“Me diste un mini paro cardiaco con estas fotos”, escribió una admiradora en inglés. “Eres perfecta”, respondió un fan. “Muy bonitas fotos querida Alexa”, un seguidor respondió en inglés. “Bella sirenita”, otro admirador dijo. “Bellísimo acercamiento”, otro seguidor puso. “Casi me da un infarto múltiple!!! Te ha asentado bien la soltería”, también se pudo leer entre los comentarios.

En el pasado, Alexa ha sido severamente criticada por las imágenes que comparte en Instagram. En “La Mesa Caliente”, programa que conduce Myrka, se habló de las “mujeres trofeos” y un fan en redes sociales tachó a Alexa de ser una de ellas. Pero Myrka salió en defensa de ella en su programa de Telemundo.

“Yo digo, que tiene que ver que ella tenga una relación de 4 años. Ella empezó chiquita, ella trabaja por si sola y además, cuando ella empezó con su novio hace 4 años, él no era multimillonario. Ellos han crecido juntos, ella trabaja por si sola, ella gana muchísimo dinero”, aclaró Myrka.