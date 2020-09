La tragedia de otro ex Garibaldi: Pilar Montenegro, su desaparición de los escenarios y su extraña enfermedad

Pilar Montenegro, miembro original del grupo Garibaldi, se alejó hace varios años del mundo del espectáculo debido a una rara enfermedad que se llama Ataxia, enfermedad que provoca la descoordinación en el movimiento de las partes del cuerpo.

Montenegro fue una de las mujeres con más popularidad a finales de la década de los 80 y a principios de los 90 gracias a su participación primero con el grupo Fresas con Crema, Garibaldi y algunos papeles en telenovelas. A Fresas con Crema entró con Andrea Legarreta, ahora conductora de Televisa, en sustitución de Claudia Fernández. En este proyecto estuvo escasamente un año con la ruptura de la agrupación.

Posteriormente, se fundó el grupo Garibaldi en 1989, donde estuvo acompañada de Xavier Ortiz, Patricia Manterola, Luisa Fernanda Lozano, Katia Llanos, Charly López, Sergio Mayer y Víctor Noriega.

Durante el periodo de 1989 a 1995, lanzaron ocho materiales discográficos, entre los que destaca Que te la pongo, de donde proviene la exitosa canción homónima del grupo. Tras su fama de cantante decide emprender vuelo en la actuación dentro de las series de televisión como Volver a empezar, donde interpretó a Jessica; y Marisol, donde encarna a Zulema Chávez, personaje antagonista de la telenovela.

El éxito más grande de Pilar Montenegro como solista es “Quítame a ese hombre” (Foto: Instagram@pilarmontenegromx)

A pesar de los éxitos con Fresas con Crema y Garibaldi, Pilar decidió abrirse camino como solista y fue hasta el año de 1996 cuando debutó con el disco De amarte, de donde se extraen las populares De amarte, Muéveme y Eres todo para mí.

Su momento cumbre llegó en 2001 con el álbum Desahogo, el cual se posicionó en Estados Unidos como el número 1 de la lista de discos de pop latino. En esa época se convirtió en la primera artista latina que ha logrado mantenerse en el primer lugar del Hot Latin Tracks durante once semanas consecutivas con el sencillo Quítame a ese hombre y entró al número 74 de la lista de popularidad Billboard.

De ahí estuvo dedicada en intercalar su vida artística en la música y la actuación de telenovelas en Televisa, así como en obras de teatro. Sin embargo, en 2013, Pilar Montenegro sorpresivamente se retiró de la vida pública sin revelar los motivos que ahora sabemos. En este mismo año, realiza su última presentación en público con la obra de teatro cómica El comitenorio y la serie de Televisa Qué bonito amor.

En 2016 circuló la noticia que la ex integrante de Garibaldi se encontraba en depresión por el padecimiento de la dramática enfermedad degenerativa que la tiene en ocasiones en silla de ruedas. La cantante en mayo cumplió 48 años (Foto: Instagram@pilarmontenegromx)

Al respecto Jerónimo García, diseñador de vestuario de Garbialdi y amigo de la cantante de Quítame a ese hombre, señaló en una entrevista con el diario Basta!, que “lo de la silla de ruedas es porque padece una enfermedad degenerativa, su papá de eso murió y posiblemente lo haya heredado, usa la silla para no cargar todo su peso, sus pies no le responden muy bien, tiene que sostenerse con algo; me dijo que no quería saber nada del medio artístico porque ya estaba harta”.

De acuerdo con el sitio Ataxia México, organización civil que se encarga de ayudar a personas con el padecimiento, la enfermedad puede afectar dedos, manos, extremidades superiores e inferiores; al habla y movimientos oculares; hasta el grado de perder el control.

La patología no tiene cura, y en promedio afecta a 1 de cada 100,000 personas en el mundo. Las personas que comienzan a presentar síntomas de esta enfermedad dejan de salir de sus casas porque la parálisis de sus cuerpos está aunado a su forma de caminar, de hablar y llaman la atención cuando padecen ataxia.

Pese a su retiro del medio del espectáculo, Pilar Montenegro permanece activa en redes sociales pues comparte fotografías y contenido actual. El pasado 31 de mayo la cantante celebró su cumpleaños número 48 y publicó una instantánea en la que luce aparentemente en buen estado de salud.