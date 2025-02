FOTOS | Kanye West y su pareja encienden la polémica en los Premios Grammy por atrevido vestuario

La polémica se hizo presente este domingo en la alfombra roja de los Premios Grammy, en Estados Unidos, cuando Kanye West y su pareja, Bianca Censori, arribaron a la apertura del evento con un vestuario que ha dejado muy poco espacio a la censura.

Las redes sociales se encendieron rápidamente tras darse a conocer las primeras postales y videos de Censori con un vestuario que revelaba muchas de sus partes íntimas sin generar demasiada cobertura sobre ellas y saltándose todo tipo de protocolo del evento.

#KanyeWest‘s wife Bianca arrived in a completely un-Censori’ed outfit at the 2025 #Grammys!!!👀 pic.twitter.com/upwvFEV6jI

— TMZ (@TMZ) February 2, 2025