FOTOS | Anastasiya Kvitko, la Kim Kardashian rusa, enamora a sus fans en ajustado shortcito y escote de infarto

El actor estadounidense Will Smith protagonizó el momento más comentado en la edición número 94 de los Premiso Oscar, pues minutos antes de recibir su premio como Mejor actor, subió al escenario y le dio una bofetada al comediante Chris Rock.

Este acto fue provocado por una broma de mal gusto que Rock hizo sobre la esposa de Smith, Jada Pinkett Smith, quien estuvo sentada a su lado durante toda la ceremonia.

Ahora, el Departamento de Policía de Los Ángeles ha anunciado que no investigará el incidente porque no se ha presentado ninguna denuncia al respecto.

Según un comunicado público de las autoridades: “Las entidades de investigación de la policía de Los Ángeles tienen conocimiento de un incidente entre dos individuos durante la entrega de los Premios de la Academia. El incidente consistió en que un individuo abofeteó a otro. El individuo implicado se ha negado a presentar una denuncia. Si la parte implicada desea un informe policial en una fecha posterior, la policía de Los Ángeles estará a su disposición para completar un informe”.

El comediante de 57 años estaba presentando el galardón al Mejor Largometraje Documental, durante la presentación hizo un comentario sobre cabeza afeitada de Jada, que ha sido muy sincera siempre acerca de sus problemas de alopecia, para asegurarle que tenía muchas ganas de verla en la secuela de ‘G.I. Jane’, la película de 1997 sobre una soldado que protagonizó Demi Moore.

En un principio parecía que Will se había reído de la broma, mientras su esposa ponía los ojos en blanco, pero acto seguido él se subió al escenario en un momento propio de Kanye West y le propinó un golpe en la cara con todas sus fuerzas a al comediante.

Al margen de lo que se pueda pensar del comentario que realizó el humorista sobre Jada, hay que reconocer que mantuvo la compostura de una manera admirable: “Oh vaya, Will Smith me acaba de dar una bofetada”. El aludido no dudó en responderle, ya desde el patio de butacas, advirtiéndole a gritos: “No vuelvas a mentar el nombre de mi esposa”.

Tras el ataque, la Academia ha condenado el comportamiento de Will recordando que el objetivo de la velada es “celebrar” el trabajo de los galardonados.