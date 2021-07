FOTO – VIDEO | Yanet García modela de espalda con ajustado body que apenas cubre su retaguardia

Fiel a su estilo, Demi Rose rara vez pasa desapercibida y siempre da de qué hablar en redes sociales. La modelo publicó unas sensuales fotos que dejaron con la boca abierta a sus más de 17 millones de seguidores de Instagram, quienes quedaron admirados por su belleza y atrevimiento.

La joven de 26 años de edad alborotó el gallinero al aparecer en un par de instantáneas mostrando sus voluptuosidades posando recostada boca abajo únicamente con unos guantes rojos.

“Keeping it light in the shadows ❤️”, es el texto que utilizó como epígrafe para acompañar la publicación que en apenas un par de horas ya ha acumulado más de 70 mil likes y toda clase de buenos comentarios.

Demi Rose es una de las personalidades más influyentes del Reino Unido que además ha ganado gran popularidad gracias a que tiene unos exuberantes encantos y una cara angelical que muchos consideran es parecida a la de la cantante Selena Gómez.