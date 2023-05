Fans defienden a Clara Chía y niegan que se tomara fotos provocadoras en antigua casa de Shakira

En los últimos días varios medios se hicieron eco de unas fotografías que muestran a Clara Chía Matí, la actual pareja de Gerard Piqué, posando para la lente, lo que fue visto como una provocación para Shakira, al asegurarse que esas fotos se las había tomado en el balcón o en la terraza de la antigua casa de la barranquillera en Barcelona.

Incluso se llegó a señalar que la intérprete de ‘Monotonía’ estaría muy molesta con la actitud tomada por la joven, a quien se le señala como la causante de su separación del exfutbolista catalán.

Días después de estallada la bomba, una cuenta de fans recurrió a su cuenta de Twitter para aclarar lo sucedido y asegurar que las fotos no fueron tomadas en la que fuera la casa de Shakira en la exclusiva comunidad de Esplugues de Llobregat.

“Es tan obvio y evidente que NO son los mismos lugares. El balcón donde está Clara tiene azulejos, y los balcones de la excasa de Gerard NO los tiene, Pero bueno, se ve que a la señora @Laura_Fa su inminente desempleo la tiene muy alterada y anda divulgando mentiras”, se escribió en la cuenta @ClaGerFans.

La aclaración vino acompañada de un par de fotos en las que, claramente, se ve que el paisaje mostrado en las fotos de Clara Chía no tiene nada que ver con el que se percibe desde la que fue la mansión de Shakira.

“Es verdad porque creo que esas vistas no son de casa de Shakira” y “Marc Leirado desmintió que las fotos fueran en la casa familiar! Ni la casa de los padres de Gerard Piqué! Esta rabiosa la sra Laura! Por las verdades del circo de ‘Sálvame’! Comparto la opinión de Gerard Piqué! Ellas que dicen que contrastan sus informaciones!”, se lee en otro de los comentarios dejados en la citada cuenta de Twitter.

