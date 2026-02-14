Jetset
Shakira invita a sus fans a llevar banderas para celebrar un año de su gira en El Salvador
La cantante colombiana Shakira ofrecerá la noche de este 14 de febrero su cuarto concierto como parte de su residencia en El Salvador, en una fecha que marca además el primer aniversario de su gira mundial Las Mujeres No Lloran.
El espectáculo promete ser especial, ya que se cumplen 365 días desde el inicio del tour internacional. A través de sus redes sociales, la artista agradeció a sus seguidores por el respaldo recibido durante este año de presentaciones.
“Celebrando un año desde que comenzó la gira. Gracias a mi manada por hacerme tan feliz estos 365 días”, expresó la intérprete.
Como parte de la celebración, la artista invitó a sus fanáticos a llevar la bandera de su país de origen para convertir la velada en una fiesta multicultural.
“Mañana nos vemos. Les propongo que cada uno traiga la bandera del país del que viene. ¡Armemos una fiesta este sábado celebrando quiénes somos!”, escribió la cantante, conocida también como “La Loba”.
Se espera que el concierto reúna a seguidores nacionales e internacionales, quienes acompañarán a la artista en esta fecha significativa de su gira.
Fans reciben a Bad Bunny en Buenos Aires, en su primer show tras el Super Bowl
Miles de fans en Argentina aguardaban este viernes bajo el sol el inicio de los tres conciertos del reguetonero puertorriqueño Bad Bunny en el estadio de River Plate en Buenos Aires, su primer show tras el comentado espectáculo de medio tiempo del Super Bowl.
Menos de dos semanas atrás conquistó tres Grammys, entre los que se encuentra el galardón al Álbum del año para «DeBÍ TiRAR MáS FOToS», el primer trabajo totalmente en español en alzarse con el premio.
«Es un referente, el más importante a nivel mundial hoy en día», dice a la AFP Jesús Álvarez, un joven de 29 años que trabaja en contabilidad y viajó para ver el concierto desde Rosario, una ciudad ubicada 300 km al norte de Buenos Aires.
Álvarez es uno de los miles de fanáticos que en la tarde del viernes aguardaban ya en largas filas para ingresar al estadio.
En homenaje al artista, en las inmediaciones del estadio podían verse fans con banderas de Puerto Rico o la típica pava (sombrero de paja) que puso de moda Bad Bunny.
Bajo el duro sol del verano, algunos jóvenes se refrescaban con abanicos. Otros buscaban centímetros de sombra bajo los árboles.
Entre ellas estaban Flavia Ríos, una mujer que llegó desde la localidad de Merlo con su hija Valentina, de 16, aunque confiesa que consiguieron boletos en el último momento.
«Cuando salieron las entradas el año pasado no teníamos posibilidad de comprarlas. Teníamos decidido que cuando llegara la fecha íbamos a estar en la puerta afuera para escucharlo», dijo Flavia con lágrimas en los ojos.
«El lunes nos fijamos si había entradas y conseguimos las más baratas», recordó. «Lo amo a Bad Bunny».
Aunque estaba programada desde mayo de 2025, la visita del «Conejo Malo» a la Argentina, la primera en cuatro años, adquiere nuevas dimensiones a partir de su mensaje latinoamericanista contra la campaña antiinmigratoria de Donald Trump en Estados Unidos.
«Yo creo que todo lo que hace, dice y cómo piensa Bad Bunny tiene muchísimo peso. Está tratando de llevar un mensaje que por ahí otros no se animan», plantea Álvarez.
El oriundo de Vega Baja se presentará nuevamente en el estadio de River este sábado y domingo, y su «DeBÍ TiRAR MáS FOToS WORLD TOUR» seguirá luego con paradas en Brasil, Australia, Japón, España y Portugal.
Hollywood acusa a la IA Seedance de infracción «masiva» de derechos de autor
La asociación de los grandes estudios de Hollywood acusa al servicio chino de generación de videos Seedance de utilizar obras estadounidenses protegidas por derechos de autor «a escala masiva», tras la difusión de un video viral que muestra una pelea entre Tom Cruise y Brad Pitt.
Creado por ByteDance, que también posee TikTok, Seedance 2.0 produjo imágenes que circularon masivamente en internet, con estos dos conocidos actores peleando, u otras escenas realistas de superhéroes y personajes de videojuegos.
«En un solo día, el software chino de IA Seedance 2.0 incurrió en un uso no autorizado de obras estadounidenses protegidas por derechos de autor a escala masiva», escribe Charles H. Rivkin, presidente de la Motion Picture Association, que representa, entre otros, los intereses de Disney, Universal, Warner y Netflix.
Publicado en la madrugada del viernes, este comunicado llega después de la difusión desde el martes de un video generado con inteligencia artificial que muestra una pelea entre Brad Pitt y Tom Cruise en la azotea de un edificio.
El nuevo modelo de creación de video Seedance 2.0 acaba de lanzarse en una versión de prueba limitada en China, pero imágenes hiperrealistas ya inundan las redes sociales.
«Al lanzar un servicio que opera sin garantías sustanciales contra la falsificación, ByteDance desprecia el derecho de autor bien establecido que protege los derechos de los creadores y sostiene a millones de empleos estadounidenses», según el comunicado.
Compañía Nacional de Danza llevará «Caleidoscopio» y «Pedro y El Lobo» al Palacio Nacional
La Compañía Nacional de Danza presentará esta semana dos espectáculos en el Palacio Nacional, como parte de una agenda cultural pensada para el disfrute de toda la familia en el Centro Histórico de San Salvador.
Bajo el título «Caleidoscopio», los artistas ofrecerán una propuesta que convierte el movimiento en emoción y que promete llenar de vida uno de los espacios más emblemáticos del país.
La presentación se realizará este jueves 12 y el domingo 15 de febrero, a las 6:30 p. m., en el Palacio Nacional.
Asimismo, el sábado 14 de febrero, a las 7:00 de la noche presentarán «Pedro y el Lobo», una adaptación escénica que combina música y teatro para dar vida al clásico cuento.
Ambos espectáculos, que se desarrollarán en el Palacio Nacional, cuentan con tarifa de ingreso.