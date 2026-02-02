Jetset
El Rey del Pop resucita en la pantalla grande
¡El Rey del Pop está de vuelta! Tras meses de especulación y una espera que parecía eterna, finalmente se ha liberado el tráiler oficial de Michael, la ambiciosa película biográfica que promete ser el evento cinematográfico de 2026.
Lo más impactante del tráiler es, sin duda, la transformación de Jaafar Jackson, sobrino del cantante en la vida real. La crítica y los fans han quedado atónitos ante el parecido físico, pero sobre todo por la precisión de sus movimientos y su voz.
«Amo a mi familia, pero quiero hacer lo mío», se escucha en una de las líneas más emotivas del avance, que detalla el inicio de la carrera artística individual de Jackson. La cinta se estrenará exclusivamente en cines y pantallas IMAX, prometiendo una inmersión total en las coreografías y la música que definieron a múltiples generaciones.
La producción ha confirmado que la película contará con más de 30 canciones del catálogo original de Jackson, recreando de manera meticulosa videoclips icónicos como Thriller y actuaciones legendarias.
Dirigida por Antoine Fuqua (Training Day) y producida por Graham King (Bohemian Rhapsody), la película no escatimará en detalles. Con un presupuesto estimado de 155 millones de dólares, la trama abarcará desde los inicios de Michael con los Jackson Five hasta su ascenso como el solista más grande del planeta.
La película promete abordar tanto el genio artístico de Michael como las complejidades de su vida privada, ofreciendo una mirada «sin filtros» al hombre detrás del guante blanco.
Jetset
Bad Bunny rompió la barrera del idioma y conquistó el Grammy más importante
Visiblemente emocionado, Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido mundialmente como Bad Bunny, tardó varios segundos en reaccionar al escuchar su nombre como ganador del Grammy al Mejor Álbum del Año, pero al subir al escenario, se expresó principalmente en español y dedicó el galardón a la comunidad latina y a quienes han dejado su país de origen en busca de un futuro mejor.
«Gracias a todas las personas que han creído en mí durante toda mi carrera», dijo antes de recordar a quienes se han visto obligados a migrar.
No fue la única vez que el cantante utilizó la gala como plataforma de denuncia, porque minutos antes, al recoger el premio a mejor álbum de música urbana, provocó una de las ovaciones más intensas de la noche con un mensaje directo contra las actuaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
«ICE out», lanzó ante un auditorio en pie, para luego añadir: «No somos salvajes, no somos animales. Somos humanos y somos estadounidenses».
Sus palabras resonaron en un contexto de creciente tensión social en Estados Unidos, marcado por redadas y operativos migratorios cuestionados por organizaciones de derechos humanos.
El artista insistió en que la música puede ser un vehículo de cambio y llamó a frenar la espiral de confrontación: «El odio se vuelve más poderoso con más odio. Lo único más poderoso que el odio es el amor. Por eso tenemos que ser diferentes», afirmó.
La noche también estuvo marcada por otros récords, como el de Kendrick Lamar, que amplió su palmarés hasta los 26 Grammy y se consolidó como el rapero más premiado de la historia, aun así, el foco terminó desplazándose hacia el puertorriqueño, que llegó a la ceremonia con seis nominaciones y se marchó como protagonista absoluto.
Jetset
Grammy 2026, la noche de lo mejor de la música
La fiesta de los Premios Grammy 2026 está lista para celebrar su 68° gala este domingo, una en la que hay tres claros favoritos a los premios más importantes de la noche: Kendrick Lamar, Lady Gaga y la representación latina de Bad Bunny.
La ceremonia tendrá lugar en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, en una velada en la que Kendrick Lamar repite como el artista con más nominaciones, esta vez llegando con 9 posibilidades de conquistar el tan ansiado gramófono dorado.
Lamar buscará repetir o mejorar sus resultados de 2025, cuando obtuvo cinco premios y buscando conquistar, por primera vez, el premio a Álbum del Año. En esa misma categoría destacan Lady Gaga y Bad Bunny, las otras grandes apuestas.
El puertorriqueño se ha posicionado fuerte en la industria musical con el álbum «DeBÍ TiRAR MáS FOToS» y apunta, con 6 nominaciones, a ser el otro gran protagonista de esta edición de los premios más importantes de la escena de la música.
En ese escenario también destaca Lady Gaga, quien llega con el álbum «Mayhem» como otra favorita a los premios más importantes. Detrás de esta terna se ubica Justin Bieber, quien no solo busca su gramófono con su álbum «Swag», sino que también tendrá una presentación en vivo, marcando así un esperado regreso a los grandes escenarios.
Otro detalle clave de la noche es la presencia del K-Pop en esta edición, con dos de sus grandes representantes en los últimos años: Rosé, con su tema «APT.» en las categorías a Canción del Año y Grabación del Año, y la revelación de HUNTR/X con el sencillo «Golden», sumándose a esta última categoría.
Jetset
Miguel Bosé confirma concierto en El Salvador como parte de su gira por Latinoamérica
El cantante Miguel Bosé anunció que incluirá a El Salvador en su próxima gira por Latinoamérica, con un concierto programado para el 7 de mayo en San Salvador, según confirmó el propio artista a través de sus redes sociales.
El anuncio forma parte de la lista oficial de fechas del tour que recorrerá varios países de la región entre febrero y mayo.
«Latinoamérica, ¡estamos listos para la gira!», publicó el cantante en su cuenta oficial de Instagram, junto a un video promocional en el que aparece en el escenario con bailarines y destacado las fechas en las que se presentará.
La gira arrancará en Santiago de Chile los días 25 y 26 de febrero, así como el 1 de marzo, continuará por Perú, Ecuador y Colombia, y luego llegará a Centroamérica, con presentaciones en Costa Rica, Honduras, El Salvador y Guatemala.