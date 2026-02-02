Bad Bunny rompió la barrera del idioma y conquistó el Grammy más importante

«Melania», el documental producido por Amazon y MGM que sigue a la habitualmente reservada primera dama de Estados Unidos mientras se prepara para la segunda investidura de su esposo, Donald Trump, se estrenó en los cines el viernes.

El lanzamiento general llegó un día después de una lujosa premiere en el Kennedy Center, recientemente rebautizado como Trump-Kennedy Center, en Washington. Allí, el presidente aseguró que el documental es «glamuroso, muy glamuroso».

La película de una hora y 44 minutos sigue a la exmodelo de 55 años durante los 20 días previos a la toma de posesión de Trump, el 20 de enero de 2025.

Desde la propiedad de la pareja presidencial en Florida hasta la Torre Trump en Nueva York y la Casa Blanca, la primera dama asiste a reuniones, mientras prepara sus atuendos para el Día de la Investidura y decide la decoración para su regreso a Washington.

No hay grandes revelaciones en la historia, pero cuenta con invitados sorpresa, como la primera dama de Francia, Brigitte Macron, con quien tiene una videollamada.

«En contraste con lo que vemos del presidente Trump a diario, es otro aspecto que los humaniza un poco más», dice a la AFP Savannah Harrison, quien asistió al estreno en Washington, donde una tormenta de nieve ha paralizado el transporte.

«Creo que todo el mundo debe verlo», aseguró Jannet Iglesias en Florida, antes de calificar la película como «increíble».

A diferencia de Harrison e Iglesias, los críticos de los medios estadounidenses han sido menos entusiastas con sus reseñas.

The Atlantic calificó el documental como «una desgracia» y la revista Variety lo describió como «un infomercial descarado».

La audiencia prevista para la película también ha sido muy debatida en línea, y muchos anticipan ventas débiles.

De acuerdo con medios estadounidenses, Amazon, de Jeff Bezos, pagó 40 millones de dólares en el acuerdo de licencia para la película, de los que Melania, quien figura como productora ejecutiva, recibirá el 70 %.

Tras su paso por los cines, podrá verse en la plataforma de streaming de Amazon, Prime Video.

La película también ha sido duramente criticada por su director Brett Ratner, quien fue acusado en 2017 de agresión sexual en pleno auge del movimiento #MeToo. Él ha negado cualquier conducta indebida.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...