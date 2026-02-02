Jetset
Bad Bunny rompió la barrera del idioma y conquistó el Grammy más importante
Visiblemente emocionado, Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido mundialmente como Bad Bunny, tardó varios segundos en reaccionar al escuchar su nombre como ganador del Grammy al Mejor Álbum del Año, pero al subir al escenario, se expresó principalmente en español y dedicó el galardón a la comunidad latina y a quienes han dejado su país de origen en busca de un futuro mejor.
«Gracias a todas las personas que han creído en mí durante toda mi carrera», dijo antes de recordar a quienes se han visto obligados a migrar.
No fue la única vez que el cantante utilizó la gala como plataforma de denuncia, porque minutos antes, al recoger el premio a mejor álbum de música urbana, provocó una de las ovaciones más intensas de la noche con un mensaje directo contra las actuaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
«ICE out», lanzó ante un auditorio en pie, para luego añadir: «No somos salvajes, no somos animales. Somos humanos y somos estadounidenses».
Sus palabras resonaron en un contexto de creciente tensión social en Estados Unidos, marcado por redadas y operativos migratorios cuestionados por organizaciones de derechos humanos.
El artista insistió en que la música puede ser un vehículo de cambio y llamó a frenar la espiral de confrontación: «El odio se vuelve más poderoso con más odio. Lo único más poderoso que el odio es el amor. Por eso tenemos que ser diferentes», afirmó.
La noche también estuvo marcada por otros récords, como el de Kendrick Lamar, que amplió su palmarés hasta los 26 Grammy y se consolidó como el rapero más premiado de la historia, aun así, el foco terminó desplazándose hacia el puertorriqueño, que llegó a la ceremonia con seis nominaciones y se marchó como protagonista absoluto.
Jetset
Grammy 2026, la noche de lo mejor de la música
La fiesta de los Premios Grammy 2026 está lista para celebrar su 68° gala este domingo, una en la que hay tres claros favoritos a los premios más importantes de la noche: Kendrick Lamar, Lady Gaga y la representación latina de Bad Bunny.
La ceremonia tendrá lugar en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, en una velada en la que Kendrick Lamar repite como el artista con más nominaciones, esta vez llegando con 9 posibilidades de conquistar el tan ansiado gramófono dorado.
Lamar buscará repetir o mejorar sus resultados de 2025, cuando obtuvo cinco premios y buscando conquistar, por primera vez, el premio a Álbum del Año. En esa misma categoría destacan Lady Gaga y Bad Bunny, las otras grandes apuestas.
El puertorriqueño se ha posicionado fuerte en la industria musical con el álbum «DeBÍ TiRAR MáS FOToS» y apunta, con 6 nominaciones, a ser el otro gran protagonista de esta edición de los premios más importantes de la escena de la música.
En ese escenario también destaca Lady Gaga, quien llega con el álbum «Mayhem» como otra favorita a los premios más importantes. Detrás de esta terna se ubica Justin Bieber, quien no solo busca su gramófono con su álbum «Swag», sino que también tendrá una presentación en vivo, marcando así un esperado regreso a los grandes escenarios.
Otro detalle clave de la noche es la presencia del K-Pop en esta edición, con dos de sus grandes representantes en los últimos años: Rosé, con su tema «APT.» en las categorías a Canción del Año y Grabación del Año, y la revelación de HUNTR/X con el sencillo «Golden», sumándose a esta última categoría.
Jetset
Miguel Bosé confirma concierto en El Salvador como parte de su gira por Latinoamérica
El cantante Miguel Bosé anunció que incluirá a El Salvador en su próxima gira por Latinoamérica, con un concierto programado para el 7 de mayo en San Salvador, según confirmó el propio artista a través de sus redes sociales.
El anuncio forma parte de la lista oficial de fechas del tour que recorrerá varios países de la región entre febrero y mayo.
«Latinoamérica, ¡estamos listos para la gira!», publicó el cantante en su cuenta oficial de Instagram, junto a un video promocional en el que aparece en el escenario con bailarines y destacado las fechas en las que se presentará.
La gira arrancará en Santiago de Chile los días 25 y 26 de febrero, así como el 1 de marzo, continuará por Perú, Ecuador y Colombia, y luego llegará a Centroamérica, con presentaciones en Costa Rica, Honduras, El Salvador y Guatemala.
Jetset
El atípico y polémico documental de Melania Trump llega a los cines
«Melania», el documental producido por Amazon y MGM que sigue a la habitualmente reservada primera dama de Estados Unidos mientras se prepara para la segunda investidura de su esposo, Donald Trump, se estrenó en los cines el viernes.
El lanzamiento general llegó un día después de una lujosa premiere en el Kennedy Center, recientemente rebautizado como Trump-Kennedy Center, en Washington. Allí, el presidente aseguró que el documental es «glamuroso, muy glamuroso».
La película de una hora y 44 minutos sigue a la exmodelo de 55 años durante los 20 días previos a la toma de posesión de Trump, el 20 de enero de 2025.
Desde la propiedad de la pareja presidencial en Florida hasta la Torre Trump en Nueva York y la Casa Blanca, la primera dama asiste a reuniones, mientras prepara sus atuendos para el Día de la Investidura y decide la decoración para su regreso a Washington.
No hay grandes revelaciones en la historia, pero cuenta con invitados sorpresa, como la primera dama de Francia, Brigitte Macron, con quien tiene una videollamada.
«En contraste con lo que vemos del presidente Trump a diario, es otro aspecto que los humaniza un poco más», dice a la AFP Savannah Harrison, quien asistió al estreno en Washington, donde una tormenta de nieve ha paralizado el transporte.
«Creo que todo el mundo debe verlo», aseguró Jannet Iglesias en Florida, antes de calificar la película como «increíble».
A diferencia de Harrison e Iglesias, los críticos de los medios estadounidenses han sido menos entusiastas con sus reseñas.
The Atlantic calificó el documental como «una desgracia» y la revista Variety lo describió como «un infomercial descarado».
La audiencia prevista para la película también ha sido muy debatida en línea, y muchos anticipan ventas débiles.
De acuerdo con medios estadounidenses, Amazon, de Jeff Bezos, pagó 40 millones de dólares en el acuerdo de licencia para la película, de los que Melania, quien figura como productora ejecutiva, recibirá el 70 %.
Tras su paso por los cines, podrá verse en la plataforma de streaming de Amazon, Prime Video.
La película también ha sido duramente criticada por su director Brett Ratner, quien fue acusado en 2017 de agresión sexual en pleno auge del movimiento #MeToo. Él ha negado cualquier conducta indebida.