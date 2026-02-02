Principal
Coexport prevé mayor crecimiento de las exportaciones tras acuerdo recíproco con EE. UU.
El sector exportador salvadoreño cerró 2025 con resultados positivos y perspectivas de crecimiento más amplias para los próximos años, impulsadas por la entrada en vigor del Acuerdo Comercial Recíproco entre El Salvador y Estados Unidos. Así lo destacó la presidenta de la Corporación de Exportadores de El Salvador (Coexport), Silvia Cuéllar, al señalar que la eliminación de aranceles abre una ventana de oportunidades para incrementar las ventas externas y consolidar un crecimiento sostenido.
«En la visita que le hicimos al presidente de la República [Nayib Bukele], expresamos que nuestra apuesta es 10 % de crecimiento sostenido anual, sumando los dos (servicios y bienes). Ahora mismo andamos por 8 %. Pero sostenido, no quiere decir que un año sí y un año no. Yo creo que lo podemos lograr. En Coexport estamos apostándole a lo grande y esto va a ser una ventaja, porque con Estados Unidos podemos crecer mucho más», indicó en una entrevista televisiva.
Según datos compartidos por el gremio, las exportaciones de bienes finalizaron el año pasado por encima de los niveles registrados en 2024 y 2023. «Terminamos el año con más exportaciones (2025) que el año antepasado. Terminamos el año en positivo, llegamos en bienes a $6,500 millones», señaló Cuéllar, al hacer un balance del desempeño del sector.
Aunque el objetivo inicial era alcanzar casi los $7,000 millones, el último mes del año no tuvo el comportamiento esperado. Sin embargo, el resultado anual fue superior al de años anteriores. «Le apostábamos casi a $7,000 millones, pero el último mes no fue como se esperaba; no obstante, es mayor que 2024 y 2023. En 2024 fue $6,300 millones. El aumento fue de 3 %», detalló la representante gremial.
La empresaria destacó además el papel del Gobierno en la negociación del acuerdo con Estados Unidos, firmado el 29 de enero, que convierte a El Salvador en el primer país del hemisferio occidental en lograr la eliminación del arancel del 10 % aplicado a sus exportaciones. «Como Coexport, la felicitación al gobierno, porque desde el año pasado hemos estado en esto», subrayó.
Además, recordó que las autoridades salvadoreñas fueron las primeras en solicitar la reducción de ese arancel. «Nuestras autoridades fueron las primeras que solicitaron que se nos bajara ese 10 % de aranceles que se habían establecido a todos los productos. Fuimos el primer país del hemisferio occidental con que se negoció este acuerdo recíproco, seguidamente fue Guatemala», puntualizó.
Las cifras oficiales del Banco Central de Reserva respaldan este optimismo. Según la entidad, en 2025, las exportaciones de bienes totalizaron $6,428.5 millones, un crecimiento interanual de 1.9 %, equivalente a $117 millones adicionales frente a 2024. En volumen, el aumento fue de 2.9 %, con 3,560.7 millones de kilogramos exportados.
Estados Unidos se mantuvo como el principal destino, con $2,086 millones, seguido de Centroamérica, donde destacaron Guatemala, Honduras y Nicaragua. Entre los productos más exportados figuraron prendas de vestir, artículos plásticos, conductores eléctricos, café y azúcar, sectores que ahora podrían potenciarse aún más con el nuevo marco comercial.
El acuerdo no solo refuerza la relación con el principal socio comercial del país, sino que coloca a El Salvador en ventaja frente a otros competidores regionales, consolidando un entorno favorable para el crecimiento del comercio exterior y la economía nacional.
Principal
El clima frío continuará durante la noche y madrugada en los próximos días
Durante las noches y madrugadas se mantendrán las temperaturas más frías, sobre todo en zonas altas. Según el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), las madrugadas más frías persistirán hasta el miércoles.
«Los próximos días, el ambiente estará más frío en todo el país, con temperaturas que podrían restar hasta 5 grados Celsius respecto a lo habitual en algunos sectores», dijo el ministerio.
El informe del Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales señaló que la principal influencia es la desaceleración de los vientos nortes e ingreso del viento proveniente del Caribe.
Por lo que, las temperaturas mínimas más frías serán principalmente en las madrugadas. De igual manera, las tardes serán más frescas, principalmente en zonas con sombra. Debido a los vientos, el frío se sentirá más intenso.
La temperatura mínima durante la madrugada del martes oscilará entre 4 a 12 °C, en valles interiores entre 15 a 19 °C, mientras que en la zona costera será de 20 a 22 °C.
Este lunes el MARN reportó un récord de temperatura mínima en Finca Los Andes, ubicada en Santa Ana. En las primeras horas, el termómetro marcó 3.5 grados Celsius, superando el registro de 4.1 establecido desde el año 1988.
Durante el día, el cielo se mantendrá entre despejado y poco nublado, principalmente al final de la tarde y en la noche, en la zona montañosa del norte, sin lluvias.
Los vientos nortes persisten con velocidades de 10 a 25 kilómetros por hora y ráfagas entre 40 y 70 km/h, más sensibles en zonas altas del occidente.
Ante el descenso de las temperaturas y los vientos, las autoridades recomiendan a la población abrigarse con ropa cómoda y proteger a niños, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y otros grupos vulnerables.
Además, mantenerse alejado de objetos que puedan desprenderse o caerse. Así como retirarse de zonas susceptibles a deslizamientos.
Jetset
El Rey del Pop resucita en la pantalla grande
¡El Rey del Pop está de vuelta! Tras meses de especulación y una espera que parecía eterna, finalmente se ha liberado el tráiler oficial de Michael, la ambiciosa película biográfica que promete ser el evento cinematográfico de 2026.
Lo más impactante del tráiler es, sin duda, la transformación de Jaafar Jackson, sobrino del cantante en la vida real. La crítica y los fans han quedado atónitos ante el parecido físico, pero sobre todo por la precisión de sus movimientos y su voz.
«Amo a mi familia, pero quiero hacer lo mío», se escucha en una de las líneas más emotivas del avance, que detalla el inicio de la carrera artística individual de Jackson. La cinta se estrenará exclusivamente en cines y pantallas IMAX, prometiendo una inmersión total en las coreografías y la música que definieron a múltiples generaciones.
La producción ha confirmado que la película contará con más de 30 canciones del catálogo original de Jackson, recreando de manera meticulosa videoclips icónicos como Thriller y actuaciones legendarias.
Dirigida por Antoine Fuqua (Training Day) y producida por Graham King (Bohemian Rhapsody), la película no escatimará en detalles. Con un presupuesto estimado de 155 millones de dólares, la trama abarcará desde los inicios de Michael con los Jackson Five hasta su ascenso como el solista más grande del planeta.
La película promete abordar tanto el genio artístico de Michael como las complejidades de su vida privada, ofreciendo una mirada «sin filtros» al hombre detrás del guante blanco.
Jetset
Bad Bunny rompió la barrera del idioma y conquistó el Grammy más importante
Visiblemente emocionado, Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido mundialmente como Bad Bunny, tardó varios segundos en reaccionar al escuchar su nombre como ganador del Grammy al Mejor Álbum del Año, pero al subir al escenario, se expresó principalmente en español y dedicó el galardón a la comunidad latina y a quienes han dejado su país de origen en busca de un futuro mejor.
«Gracias a todas las personas que han creído en mí durante toda mi carrera», dijo antes de recordar a quienes se han visto obligados a migrar.
No fue la única vez que el cantante utilizó la gala como plataforma de denuncia, porque minutos antes, al recoger el premio a mejor álbum de música urbana, provocó una de las ovaciones más intensas de la noche con un mensaje directo contra las actuaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
«ICE out», lanzó ante un auditorio en pie, para luego añadir: «No somos salvajes, no somos animales. Somos humanos y somos estadounidenses».
Sus palabras resonaron en un contexto de creciente tensión social en Estados Unidos, marcado por redadas y operativos migratorios cuestionados por organizaciones de derechos humanos.
El artista insistió en que la música puede ser un vehículo de cambio y llamó a frenar la espiral de confrontación: «El odio se vuelve más poderoso con más odio. Lo único más poderoso que el odio es el amor. Por eso tenemos que ser diferentes», afirmó.
La noche también estuvo marcada por otros récords, como el de Kendrick Lamar, que amplió su palmarés hasta los 26 Grammy y se consolidó como el rapero más premiado de la historia, aun así, el foco terminó desplazándose hacia el puertorriqueño, que llegó a la ceremonia con seis nominaciones y se marchó como protagonista absoluto.