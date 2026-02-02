Coexport prevé mayor crecimiento de las exportaciones tras acuerdo recíproco con EE. UU.

El sector exportador salvadoreño cerró 2025 con resultados positivos y perspectivas de crecimiento más amplias para los próximos años, impulsadas por la entrada en vigor del Acuerdo Comercial Recíproco entre El Salvador y Estados Unidos. Así lo destacó la presidenta de la Corporación de Exportadores de El Salvador (Coexport), Silvia Cuéllar, al señalar que la eliminación de aranceles abre una ventana de oportunidades para incrementar las ventas externas y consolidar un crecimiento sostenido.

«En la visita que le hicimos al presidente de la República [Nayib Bukele], expresamos que nuestra apuesta es 10 % de crecimiento sostenido anual, sumando los dos (servicios y bienes). Ahora mismo andamos por 8 %. Pero sostenido, no quiere decir que un año sí y un año no. Yo creo que lo podemos lograr. En Coexport estamos apostándole a lo grande y esto va a ser una ventaja, porque con Estados Unidos podemos crecer mucho más», indicó en una entrevista televisiva.

Según datos compartidos por el gremio, las exportaciones de bienes finalizaron el año pasado por encima de los niveles registrados en 2024 y 2023. «Terminamos el año con más exportaciones (2025) que el año antepasado. Terminamos el año en positivo, llegamos en bienes a $6,500 millones», señaló Cuéllar, al hacer un balance del desempeño del sector.

Aunque el objetivo inicial era alcanzar casi los $7,000 millones, el último mes del año no tuvo el comportamiento esperado. Sin embargo, el resultado anual fue superior al de años anteriores. «Le apostábamos casi a $7,000 millones, pero el último mes no fue como se esperaba; no obstante, es mayor que 2024 y 2023. En 2024 fue $6,300 millones. El aumento fue de 3 %», detalló la representante gremial.

La empresaria destacó además el papel del Gobierno en la negociación del acuerdo con Estados Unidos, firmado el 29 de enero, que convierte a El Salvador en el primer país del hemisferio occidental en lograr la eliminación del arancel del 10 % aplicado a sus exportaciones. «Como Coexport, la felicitación al gobierno, porque desde el año pasado hemos estado en esto», subrayó.

Además, recordó que las autoridades salvadoreñas fueron las primeras en solicitar la reducción de ese arancel. «Nuestras autoridades fueron las primeras que solicitaron que se nos bajara ese 10 % de aranceles que se habían establecido a todos los productos. Fuimos el primer país del hemisferio occidental con que se negoció este acuerdo recíproco, seguidamente fue Guatemala», puntualizó.

Las cifras oficiales del Banco Central de Reserva respaldan este optimismo. Según la entidad, en 2025, las exportaciones de bienes totalizaron $6,428.5 millones, un crecimiento interanual de 1.9 %, equivalente a $117 millones adicionales frente a 2024. En volumen, el aumento fue de 2.9 %, con 3,560.7 millones de kilogramos exportados.

Estados Unidos se mantuvo como el principal destino, con $2,086 millones, seguido de Centroamérica, donde destacaron Guatemala, Honduras y Nicaragua. Entre los productos más exportados figuraron prendas de vestir, artículos plásticos, conductores eléctricos, café y azúcar, sectores que ahora podrían potenciarse aún más con el nuevo marco comercial.

El acuerdo no solo refuerza la relación con el principal socio comercial del país, sino que coloca a El Salvador en ventaja frente a otros competidores regionales, consolidando un entorno favorable para el crecimiento del comercio exterior y la economía nacional.

