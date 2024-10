Conoce más sobre «La Balada de Hortensia», la primera película de La Tenchis

Amigos de DeCine, este jueves estrenó en El Salvador la esperadísima secuela del «bufón de Ciudad Gótica», que explotó en expectativas con el éxito en taquilla y crítica de la primera entrega. El filme protagonizado por el gran Joaquin Phoenix le valió el premio Oscar por su impresionante actuación y dejó la vara muy alta para «Joker: Folie à Deux».

El nuevo condimento de «Joker: Folie à Deux» es la participación de Lady Gaga, un ícono de la música y que también brilló en «Nace una estrella». Con el lanzamiento del primer adelanto, y por la aparición de la cantante en la película se dedujo que la secuela del villano favorito de muchos podría ser un musical, desde entonces, la película ya empezaba a envolverse en polémica por algunos fanáticos descontentos.

«Pensamos que si incluiríamos música en la película de la forma en la que lo hicimos, era muy importante elegir a alguien que trajera música consigo para el papel. Siempre es útil que haga sentido para los espectadores, no sólo que la persona traiga música consigo, sino también entender por qué canta y por qué en el momento cuando lo hace. Lo que intentamos evitar fue que cantase sin que hiciera congruencia en la película. Siempre hay una razón, algo que lo detona. De alguna manera, parece como si llegaran a ese lugar aleatoriamente, para que parezca algo más orgánico en la historia», explicó el director y guionista de la película, Todd Phillips, sobre la inclusión de la música y Lady Gaga en la película.

Para un sector del público, la inclusión de este elemento que ha sido controvertido ha despertado su curiosidad y se mantiene expectante sobre si esta combinación va a lograr hacer de esta película una obra arriesgadamente acertada. Ahora que esta «folie à Deux» (locura de dos) está disponible en todas las salas de cine de El Salvador, solo queda descubrir si Lady Gaga, como Harley Quinn, le aporta algo interesante a la historia… o no.

«Trabajé con ella de forma periférica cuando fui productor en“Nace una estrella” y nos hicimos amigos. Es un ser de talento enorme, obviamente. Por lo que cuando inicié el proceso de escritura con Scott, escribimos esa parte con ella en mente. Dicho lo anterior, es trascendental que Lee no sea una cantante profesional y no es tanto que buscásemos que cantara mal porque es incapaz de ello y, de todas formas, no queríamos eso. Joaquin no canta mal. La clave fue lograr que cantara desde la emoción y no desde la técnica. Es una forma un poco granular de verlo, pero ella y yo teníamos esas conversaciones. Para un cantante profesional es muy fácil recurrir a la técnica, pero para nosotros fue más valioso caer en la emoción», contó Todd.

Por su parte Lady Gaga reveló que esta vez veremos una historia totalmente diferente de Harley Quinn a como se ha acostumbrado contar, una que se aleja de sus versiones en cómics, series y películas.

«Me divertí tanto descubriendo a Lee en el set de filmación; y diría que trabajar con Todd, trabajar con Joaquin como colaboradores cercanos todos los días, me abrió muchísimo los ojos sobre la experiencia de hacer cine y sobre cómo yo podía llegar al set bajo el entendimiento de que podría descubrir al personaje durante la escena. Y, ¿de qué manera inhibimos nuestro conocimiento sobre las posibilidades de un personaje al decidir con antelación quién es? Fue muy divertido», contó Lady Gaga sobre su experiencia como Lee Quinzel.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...