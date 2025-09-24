Asaltan la residencia del entrenador de la selección de Portugal, Roberto Martínez

La Academia Latina de la Grabación dio a conocer este viernes la lista de nominados a los Premios Grammy Latino 2025, en la que Bad Bunny y el dúo argentino Ca7riel & Paco Amoroso se posicionan como los máximos favoritos de la gala.

El artista puertorriqueño suma 12 nominaciones, incluyendo Álbum del Año por Debi tirar Más Fotos (DbtMF), así como Grabación y Canción del Año por los temas Inolvidable y DbtMF.

Por su parte, Ca7riel & Paco Amoroso destacan con su propuesta de hip hop y pop latino gracias a su álbum Papota y sencillos como El día del amigo y #Tetas, que les han impulsado a un nuevo nivel en la escena musical.

La lista también incluye a Natalia Lafourcade, con ocho nominaciones; el brasileño Linike, presente en seis categorías; y el productor Edgar Barrera, cuyo trabajo ha sido reconocido en 10 nominaciones.

