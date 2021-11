Ana María Polo dice adiós para al talk show de “Caso Cerrado”

Veronica Rajek alzó la voz contra Instagram, pues según ella ha sido bloqueada en esta red social varias veces por ser demasiado bella.

La joven originaria de Eslovaquia dice que ha tenido problemas con esa plataforma porque consideran que no es una persona real y ella se ha sentido discriminada y no sólo en redes, también en la vida real.

“No creo que sea perfecta, pero la gente me tiene miedo y no quiere hablar conmigo. Lo tengo peor porque la gente me lo pone más difícil porque soy hermosa“, dijo en entrevista con el portal Lad Bible.

“Recibo más abuso de las mujeres porque están celosas y piensan que quiero a su novio. Solo las mujeres pueden lastimar a otras mujeres con tanta fuerza”.

Algunas personas creen que ella es un bot o una cuenta falsa, hasta le han escrito que si es un extraterrestre.

“No hago ningún ajuste, modelado ni filtro. Utilizo una herramienta para suavizar la piel, pero creo que es normal. Dios me dio estos dones y quiero que la gente me crea“, comentó.

Veronica es conocida en su país por haber sido finalista de Miss Eslovaquia 2016. Nació en 1996 y es modelo desde los 14 años, actualmente vive en Austria y se dedica a ser influencer y modelo en OnlyFans.