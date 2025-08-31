Principal
Vehículo con mensajes de presunta infidelidad causa revuelo en redes sociales
Un vehículo con pintas alusivas a una presunta infidelidad se volvió viral en redes sociales, luego de ser captado en el estacionamiento de un restaurante de comida rápida.
Las frases escritas en el automóvil llamaron la atención de clientes y transeúntes, quienes compartieron fotografías en distintas plataformas digitales.
El hecho generó todo tipo de reacciones entre internautas, algunos de los cuales cuestionaron este tipo de conductas como forma de expresar conflictos personales.
Hasta el momento no se ha informado en qué país sucedió este hecho.
Barcelona deja escapar la victoria y empata 1-1 ante Rayo Vallecano en La Liga
VIDEO | Conductor fallece tras salirse de la vía e impactar contra un poste y una vivienda
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 35 ½ de la carretera a San Juan Opico, en el centro de La Libertad.
El incidente dejó un conductor fallecido y otra persona lesionada.
Según las autoridades, la víctima perdió el control del vehículo, salió de la vía y chocó contra un poste del tendido eléctrico y una vivienda.
Tres doritos después: capturan a hombre que hurtó un celular en Tonacatepeque
La Policía Nacional Civil (PNC) reportó la captura de Manuel de Jesús Huezo Gómez, quien fue denunciado tras la difusión de un video en redes sociales en el que se le observa hurtando un teléfono celular en una vivienda de la comunidad Jerusalén, en Tonacatepeque, San Salvador Este.
Según las autoridades, luego de recibida la denuncia, equipos policiales localizaron al sospechoso en el reparto Maquilishuat del mismo distrito, donde fue arrestado.
Huezo Gómez será procesado por los delitos de hurto y receptación. La PNC reiteró que ningún tipo de delito será tolerado en el país.
