Vehículo con mensajes de presunta infidelidad causa revuelo en redes sociales

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó la captura de Manuel de Jesús Huezo Gómez, quien fue denunciado tras la difusión de un video en redes sociales en el que se le observa hurtando un teléfono celular en una vivienda de la comunidad Jerusalén, en Tonacatepeque, San Salvador Este.

Según las autoridades, luego de recibida la denuncia, equipos policiales localizaron al sospechoso en el reparto Maquilishuat del mismo distrito, donde fue arrestado.

Huezo Gómez será procesado por los delitos de hurto y receptación. La PNC reiteró que ningún tipo de delito será tolerado en el país.

Manuel de Jesús Huezo Gómez, fue denunciado tras un video difundido en redes sociales donde se observa hurtando un celular en una vivienda de la comunidad Jerusalén, en Tonacatepeque, San Salvador Este. Luego de recibir la denuncia, nuestros equipos lo buscaron y capturaron en… https://t.co/dSWrJKAeiH pic.twitter.com/KJ17bKci4O — PNC El Salvador (@PNCSV) August 31, 2025

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...