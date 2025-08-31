Connect with us

Vehículo con mensajes de presunta infidelidad causa revuelo en redes sociales

Hace 56 minutos

Un vehículo con pintas alusivas a una presunta infidelidad se volvió viral en redes sociales, luego de ser captado en el estacionamiento de un restaurante de comida rápida.

Las frases escritas en el automóvil llamaron la atención de clientes y transeúntes, quienes compartieron fotografías en distintas plataformas digitales.

El hecho generó todo tipo de reacciones entre internautas, algunos de los cuales cuestionaron este tipo de conductas como forma de expresar conflictos personales.

Hasta el momento no se ha informado en qué país sucedió este hecho.

Internacionales -deportes

Barcelona deja escapar la victoria y empata 1-1 ante Rayo Vallecano en La Liga

Hace 11 minutos

31 agosto, 2025

El Barcelona sufrió su primer tropiezo en La Liga tras empatar 1-1 contra el Rayo Vallecano en la tercera fecha del torneo.

Los dirigidos por Xavi Hernández se fueron al descanso en ventaja gracias a un polémico penal convertido por Lamine Yamal, pero no lograron mantener el control del partido en la segunda mitad. El Rayo Vallecano, más ofensivo, logró igualar el marcador.

La destacada actuación del arquero Joan García fue clave para que el Barcelona evitara la derrota. Con este resultado, los blaugranas se mantienen con 7 puntos en la tabla, mientras que el Real Madrid, que ganó su partido el sábado, lidera con 9 unidades.

Nacionales

VIDEO | Conductor fallece tras salirse de la vía e impactar contra un poste y una vivienda

Hace 20 minutos

31 agosto, 2025

La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 35 ½ de la carretera a San Juan Opico, en el centro de La Libertad.

El incidente dejó un conductor fallecido y otra persona lesionada.

Según las autoridades, la víctima perdió el control del vehículo, salió de la vía y chocó contra un poste del tendido eléctrico y una vivienda.

Nacionales

Tres doritos después: capturan a hombre que hurtó un celular en Tonacatepeque

Hace 31 minutos

31 agosto, 2025

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó la captura de Manuel de Jesús Huezo Gómez, quien fue denunciado tras la difusión de un video en redes sociales en el que se le observa hurtando un teléfono celular en una vivienda de la comunidad Jerusalén, en Tonacatepeque, San Salvador Este.

Según las autoridades, luego de recibida la denuncia, equipos policiales localizaron al sospechoso en el reparto Maquilishuat del mismo distrito, donde fue arrestado.

Huezo Gómez será procesado por los delitos de hurto y receptación. La PNC reiteró que ningún tipo de delito será tolerado en el país.

