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WTW reafirma su compromiso con el liderazgo femenino en el foro Woman in Business 2026
La Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) realizó la décima edición del Foro de Liderazgo Femenino “Woman in Business”, una plataforma que busca seguir impulsando el rol de la mujer en el ámbito empresarial e industrial salvadoreño.
Las mujeres representan el 43.6 % de la población económicamente activa del país, dato que refuerza la relevancia de este tipo de iniciativas para el desarrollo nacional, y la importancia de seguir promoviendo el intercambio de experiencias.
En esta edición, la agenda abordó temas vinculados con la inclusión financiera, el empoderamiento femenino, las políticas públicas, el liderazgo estratégico y el posicionamiento profesional, consolidando al foro como un espacio de reflexión y acción orientado al fortalecimiento de la participación de las mujeres en la economía salvadoreña.
Como parte del encuentro, WTW tuvo una participación destacada al sumarse como Socio VIP del foro, respaldando una agenda enfocada en el liderazgo femenino, la competitividad empresarial y la generación de oportunidades para más mujeres en puestos de decisión. La presencia de la firma evidenció su interés en acompañar espacios que promueven una cultura organizacional más inclusiva, estratégica y orientada al desarrollo del talento.
La contribución de WTW también se reflejó en la intervención de Isabel Martínez de Solís, Subgerente de Salud y Beneficios de WTW El Salvador, quien participó con la masterclass “Impacto Femenino: Cuando las mujeres deciden, las sociedades avanzan”, dentro de la programación oficial del foro. Su participación se integró a una jornada diseñada para compartir herramientas, visiones y experiencias capaces de traducirse en acciones concretas dentro del entorno corporativo y empresarial.
En ese contexto, Martínez de Solís compartió una reflexión centrada en la integralidad del liderazgo femenino, al afirmar que “nuestro entorno como mujer está en la parte mental, física y emocional”. Asimismo, evocó una enseñanza personal con profundo sentido formativo y humano al señalar: “Recuerdo la frase de mi papá: ‘Siempre hay alguien que te ve’”, una idea que, según expresó, “nos hace poner en práctica los valores y las enseñanzas que no se pueden hacer a un lado”. Sus palabras aportaron una perspectiva cercana y significativa al espíritu del
foro, en sintonía con el llamado a fortalecer un liderazgo femenino con propósito, conciencia y capacidad de transformar su entorno.
Con esta décima edición de “Woman in Business”, la ASI reafirma su apuesta por abrir más espacios de incidencia, aprendizaje y proyección para las mujeres salvadoreñas, mientras aliados estratégicos como WTW fortalecen una conversación cada vez más necesaria sobre liderazgo, bienestar, desarrollo organizacional y transformación empresarial sostenible.
Opinet
Ortega y Gasset y el rol de las universidades – Lisandro Prieto Femenía
“La universidad no es para servir a la técnica; es para formar a la humanidad pensante” Ortega y Gasset, Misión de la Universidad, 1930, p. 27.
No podemos comprender el pensamiento filosófico del siglo XXI en el ámbito hispanoamericano sin la figura de José Ortega y Gasset (1883-1955), un intelectual y ensayista cuya vasta obra representa un diálogo tenso y fecundo con la modernidad europea. Ortega, profundamente preocupado por el destino de España y por la crisis de la cultura occidental, dedicó una parte fundamental de su trabajo filosófico al papel de las instituciones y a la urgencia de la formación humana. Fue en este contexto de honda preocupación donde cristalizó su meditación sobre el destino de las instituciones académicas que hoy intentaremos analizar, como siempre, desde un punto de vista crítico.
En su ensayo cardinal, “Misión de la universidad” (1930), el filósofo español concibió a la universidad no como una estructura administrativa o un centro de instrucción profesional, sino como un proyecto de “elevación”. Para él, la academia no existe para servir a la técnica, sino para forjar a la persona a fin de que sea capaz de comprender la profundidad de su tiempo y de dar cuenta de sí misma. El ideal que allí se postula es claro y radical: Ortega insiste en que la universidad es, ante todo, una “fábrica de cultura”, un espacio esencial donde la vida del espíritu se traduce inexorablemente en responsabilidad social.
El sostén de esta labor formativa es lo que llama “cultura general”, esa amplitud de pensamiento que desborda las fronteras de un oficio particular. Para Ortega, esta formación constituye el fundamento mismo de la libertad intelectual, pues su ausencia condena el saber a una técnica servil. El valor de la cultura es, en su perspectiva, radicalmente político y existencial, puesto que “la cultura es el único instrumento que permite a un pueblo conservar la conciencia de sí mismo” (Ortega y Gasset, 1930, p. 44). Esta afirmación plantea que la universidad posee un papel normativo ineludible en la formación de sujetos que no sólo operen en el mundo, sino que sean capaces de comprenderlo y, en consecuencia, de transformarlo.
Tengamos en cuenta que, para José Ortega y Gasset, la “cultura general” dista de ser un conjunto de conocimientos ornamentales o un “vago propósito” para disciplinar el carácter, como a menudo se le malinterpreta. En la obra precitada, el concepto adquiere un carácter vital y fundacional: no es un lujo intelectual, sino una necesidad existencial y una herramienta de orientación para la vida.
Ortega aclara que la cultura general es, ante todo, el sistema de convicciones que el hombre de una época posee para poder vivir con firmeza. Es la cartografía intelectual que permite al individuo evitar el naufragio vital en el “caos” de la existencia. Él lo explicita al contrastar la visión moderna de la cultura con el sentido que tenía en la universidad fundacional: “Pero eso que hoy llaman «cultura general» no lo era para la Edad Media; no era ornato de la mente o disciplina de carácter; era, por el contrario, el sistema de ideas sobre el mundo y la humanidad que el hombre de entonces poseía. Era, pues, el repertorio de convicciones que había de dirigir efectivamente su existencia” (Ortega y Gasset, Misión de la Universidad, 1930, pp. 35-36).
De esta forma, la misión primordial de la universidad, según Ortega, consiste en entregar al estudiante el “sistema vital” de ideas, el repertorio de convicciones esenciales de su tiempo, para que este no sea un “nuevo bárbaro” que vive ajeno a la verdad de su propia época. La cultura general es, por lo tanto, la capacidad de situarse intelectualmente en el presente para poder actuar con responsabilidad.
La precitada defensa orteguiana de la formación integral halla un eco poderoso en la tradición humboldtiana de la “Bildung”. Recordemos que Wilhelm von Humboldt, al proponer una universidad orientada a la formación del hombre y del ciudadano, unió indisolublemente la investigación y la enseñanza. En sus “Obras escogidas”, Humboldt afirmaba que la verdadera educación debe perseguir “la formación integral de las facultades del individuo” (Humboldt, ed. 1999, p. 112). Esta idea resuena con la tríada esencial de Ortega: cultura general, investigación y profesión. El saber que no se renueva constantemente mediante la investigación no es digno de ser enseñado, pues sólo una universidad que investiga puede mantener viva la cultura que moldea el juicio y desborda el simple peritaje técnico.
Por su parte, John Henry Newman, desde “The idea of a university”, converge en este ideal al defender la enseñanza liberal como la cultivación de la intelectualidad, pues el entendimiento formado es lo que legitima cualquier profesión. Así, la confluencia de Newman, Humboldt y Ortega instituye una tesis inamovible: la universidad justifica su existencia formando sujetos pensantes, no meros proveedores de mano de obra especializada.
No obstante, esta alta aspiración a la elevación humana no puede ser sostenida sin confrontar las tensiones y críticas que surgen al contacto con la realidad social. Pierre Bourdieu, por ejemplo, al analizar los mecanismos de reproducción, evidenció cómo la escuela y las instituciones culturales funcionan como mediadores de las relaciones sociales por medio del concepto de “capital cultural”. Lo que se manifiesta como mérito o “excelencia intelectual” en el sistema educativo a menudo es, en verdad, un defecto directo de ventajas sociales y culturales previas.
Por ello, Bourdieu advierte severamente que la pretensión de universalizar una cultura “elevada” corre el riesgo de homologar criterios que, por su propia definición de “alto nivel”, excluyen a las clases subalternas, sirviendo así para consolidar jerarquías sociales de forma simbólica. Desde esta perspectiva, el ideal orteguiano necesita ser sometido a un urgente escrutinio: ¿para quiénes está pensada, concretamente, la elevación cultural? ¿No podría la invocación al “alto nivel” funcionar como un dispositivo eficaz para la legitimación disimulada del privilegio?
Conjuntamente, esta crítica se agudiza al considerar las propuestas de Jacques Rancière y Paulo Freire. El primero, con su figura del “maestro ignorante”, cuestiona la noción de una élite docente que jerárquicamente transmite saberes mientras que sostiene que la igualdad intrínseca de las inteligencias obliga a repensar radicalmente los métodos pedagógicos, demandando una profunda desconfianza hacia toda la pedagogía que presuma una autoridad epistémica incuestionable.
De manera complementaria, Paulo Freire reivindica una pedagogía dialógica y emancipadora que coloca en el centro de la práctica educativa la experiencia vital y la praxis de los oprimidos. En su “Pedagogía del oprimido”, nos recuerda una verdad fundamental para la acción colectiva: “nadie libera a nadie, nadie se libera solo” (Freire, 1970, p. 54). Aquí, el proceso de elevación no puede, por tanto, confundirse jamás con una verticalidad que desconozca o suprima los saberes que emanan de la cultura popular.
Ahora bien, es momento de plantear cómo se encuentra la situación actual de la educación, en tanto que el desafío contemporáneo de sostener la misión universitaria no reside en un retorno nostálgico a un pasado idealizado, sino en una relectura de la aspiración a la elevación sobre bases firmemente democráticas y pedagógicas. En el mundo occidental en general, y en Hispanoamérica en particular, la crisis educativa manifiesta un grave retroceso en la comprensión crítica y una cultura académica progresivamente instrumentalizada y utilizada como unidad básica de ideologías posmo-progres importadas.
Esta manipulación de las instituciones educativas ha conducido a una paradoja perversa: los establecimientos educativos, bajo la lógica posmoderna de la eficiencia y la bajada de línea nefasta de la imposición de lo “políticamente correcto”, no forman ya a personas preparadas para enfrentar los desafíos y conflictos del mundo en su complejidad, sino que producen sujetos escasamente capacitados para cumplir tareas limitadas y altamente estructuradas. De esta manera, la universidad se ha convertido en un mero engranaje de un sistema laboral que, además, excluye progresivamente al ser humano a medida que la inteligencia artificial gana terreno en tareas repetitivas y estandarizadas.
La “cultura general” de la que nos hablaba Ortega se ha disipado en la fragmentación disciplinar y en la utilidad inmediata. Este fenómeno ya fue advertido por Alasdair MacIntyre, cuyo llamado a recuperar la tradición como marco moral e intelectual se vuelve acuciante, pues la universidad sin un sentido teleológico claro es incapaz de resistir la colonización tecnocrática que reduce la educación a capital humano. El saber, desprovisto de su horizonte ético y de una formación integral, se convierte en una herramienta ciega, destinada a una obsolescencia acelerada por la máquina. La universidad se enfrenta así a la doble presión de atender las demandas perentorias del mercado sin sucumbir a la lógica de la máquina. Entonces, la pregunta orteguiana se reformula con una insistencia dolorosa: ¿cómo formamos seres humanos capaces de entender la sociedad y de intervenir éticamente en ella, si el sistema los entrena para ser obsoletos ante la máquina?
Recuperar el ideal orteguiano exige una vía que, primero, reintegre la investigación y la docencia como procesos recíprocos e interdependientes, pues la universidad que enseña a pensar vitaliza la investigación, y sólo la investigación nutre la enseñanza vigorosa. En segundo lugar, demanda la renovación de la cultura general, no como un canon fijo y excluyente, sino como una apertura crítica a múltiples tradiciones y prácticas culturales, incluyendo explícitamente las esferas populares y subalternas. En tercer lugar, las prácticas pedagógicas requieren ser democratizadas mediante métodos dialógicos y espacios de producción colectiva del conocimiento, lo que desactivaría la verticalidad excluyente que convirtió a la “casa del saber” en un antro elitista, habitado por una casta académica, del cual difícilmente algo común surja en favor de la sociedad que lo sostiene.
En este replanteo, el pensamiento de Hans-Georg Gadamer resulta esencial, puesto que al destacar que la comprensión auténtica es el resultado de un horizonte dialogante y no de la simple acumulación de datos escondidos, ofrece los recursos para una pedagogía hermenéutica que eduque para la interpretación crítica y la apertura a la alteridad. Gadamer lo expresa mucho mejor que yo, al indicar que “comprender no es un acto cognoscitivo aislado, sino participación en un diálogo con la tradición” (Gadamer, Verdad y método, 1960/1986, p. 102). Pues bien, al integrar la novedad y la tradición en un continuo proceso intelectual, la universidad podría cultivar la continuidad sin caer en la clausura dogmática.
Lo decisivo aquí, más allá de las medidas instrumentales de becas o cupos, es reinstaurar la idea fundacional de la universidad como espacio ético para elevar la experiencia humana mediante la reflexión colectiva: un lugar donde el saber se transmuta en un juicio responsable, y donde la técnica se somete a los más altos fines humanos.
En definitiva, queridos lectores, la gran apuesta por la educación como elevación es una apuesta por la democracia de las inteligencias y por la apertura hermenéutica ante la otredad. La misión universitaria, que oscila entre la excelencia exigida por Ortega y la justicia demandada por Freire, nos deja en la más íntima de las encrucijadas. Si la elevación implica la profunda transformación de nuestro modo de ser en el mundo, ¿cómo puede la universidad contemporánea articular, sin falsas dicotomías, el rigor intelectual con la justicia educativa, la tradición con la creatividad radical, y la investigación de frontera con el compromiso social ineludible? ¿Y no es la colonización tecnocrática e ideológica que hoy padecemos el precio de haber olvidado el aviso de que la formación del entendimiento debe preceder y enmarcar la capacitación de la mano de obra, haciéndonos ahora vulnerables a la obsolescencia programada por la tecnología?
Queda, finalmente, la pregunta que nos interpela con mayor peso moral y exigencia: ¿Estamos realmente dispuestos, como comunidad académica y como ciudadanos, a que la universidad nos someta a su proceso transformador -no para convertirnos en piezas útiles y serviles del engranaje productivo, sino para forjarnos como sujetos en perenne búsqueda de la verdad- y a sostener, con el esfuerzo colectivo más arduo, esa formación que dignifica al espíritu y al pueblo? El destino de la cultura, advertía Ortega, depende de esa respuesta.
Referencias bibliográficas
· Bourdieu, P. (1973). La reproducción: elementos para una teoría del sistema de enseñanza. Siglo XXI Editores.
· Freire, P. (1970). Pedagogía del oprimido. Siglo XXI Editores. (Cita textual: p. 54).
· Gadamer, H.-G. (1986). Verdad y método (2.ª ed., J. M. Alonso, trad.; obra original publicada en 1960). Síntesis. (Cita en el texto: p. 102).
· Humboldt, W. von. (1999). Obras escogidas: textos sobre filosofía de la educación y la universidad (Ed. crítica). Fondo de Cultura Económica. (Cita en el texto: p. 112).
· MacIntyre, A. (2009). God, Philosophy, Universities: A Selective History of the Catholic Philosophical Tradition. University of Notre Dame Press.
· Newman, J. H. (1852). The Idea of a University. Longmans, Green, and Co.
· Ortega y Gasset, J. (1930). Misión de la Universidad. Espasa-Calpe. (Epígrafe y citas en el texto: pp. 27, 44).
· Ortega y Gasset, J. (1930). Misión de la Universidad. Espasa-Calpe. (Cita textual: pp. 35-36).
· Rancière, J. (1991). El maestro ignorante: cinco lecciones sobre la emancipación intelectual (trad. española). Paidós.
· Vasconcelos, J. (1925). La raza cósmica: misión de la raza iberoamericana. Editorial Porrúa.
· Maritain, J. (1943). Educación y cultura. Fondo de Cultura Económica.
Empresarial
Fedecrédito entrega donativo de mochilas en centros escolares
En el marco de su compromiso con la educación, el SISTEMA FEDECRÉDITO llevó a cabo los días 21 y 22 de abril la entrega de 800 mochilas a centros escolares ubicados en los distritos de San Sebastián y Santo Tomás, cada mochila contenía: cuadernos, squeeze, borrador, sacapuntas, pegamento, lápiz, regla, alcohol gel y golosinas.
Esta iniciativa forma parte de las acciones de Responsabilidad Social Empresarial que el SISTEMA FEDECRÉDITO impulsa de manera continua, con el objetivo de generar mejores oportunidades de aprendizaje para niños y jóvenes, fortaleciendo así su desarrollo académico. Las instituciones educativas beneficiadas en esta oportunidad fueron: La escuela de Educación Parvularia y Complejo Educativo Federico González, ubicadas en San Sebastían; Los Centros Escolares El Porvenir y Dr. Antonio Díaz, en Santo Tomás.
La donación fue entregada por la licenciada Claudia Abrego de Méndez, Gerente de Comunicaciones, en nombre y representación de FEDECRÉDITO; a través de este tipo de apoyos, el SISTEMA FEDECRÉDITO continúa trabajando por el bienestar de las comunidades, convencido de que la educación es un pilar fundamental para el progreso del país.
El SISTEMA FEDECRÉDITO cuenta con más de 850 puntos de atención, siendo la red financiera 100% salvadoreña con mayor cobertura nacional. Para más información visita www.fedecredito.com.sv o llama al Call Center 2221-3333.
Empresarial
Banco Cuscatlán y el Tec de Monterrey traen a El Salvador el Summit de empresas familiares
Con el objetivo de potenciar al crecimiento de las empresas familiares que enfrenten día a día nuevos y grandes retos, Banco Cuscatlán reafirma su compromiso con su desarrollo al presentar el Family Business Summit El Salvador 2026, un espacio diseñado para fortalecer la continuidad, liderazgo y sostenibilidad de este segmento estratégico.
“En Banco CUSCATLAN creemos en la pequeña y mediana empresa, por ello, impulsamos iniciativas que fortalecen su crecimiento, profesionalización y capacidad de adaptación a los nuevos desafíos del entorno empresarial. En tal sentido, decidimos traer al país de la mano de ALTAG el Family Business Summit 2026 porque brindará herramientas herramientas prácticas, modelos aplicables y estrategias claras para fortalecer el futuro de tu empresa familiar, expresó Ximena Robin, Gerente de Relaciones Corporativas y Sostenibilidad de Banco Cuscatlán.
El Family Business Summit 2026, que se llevará a cabo desde el 2 al 4 de junio, en el Hotel Sheraton Presidente, reunirá a expertos internacionales, empresarios y líderes locales, orientará a los empresarios en los principales desafíos que enfrentan las empresas familiares para asegurar la continudidad de su legado familiar, brindar herramientas claras para una sucesión ordenada y generacionalmente solida, evaluar la profesionalización del negocio, brindar roles definitivos, estructura moderna y una gestión que impulsa resultados y fortalece el gobierno corporativo.
Entre los principales retos que identificamos como institución financiera en las empresas familiares están la confusión entre relaciones familiares y decisiones familiares, conflicto de liderazgo y poder, falta de profesionalización, ausencia de un plan de sucesión, gestión financiera inadecuada, resistencia al cambio e innovación entre otros que frena el desarrollo de las empresas”, sostuvo Santiago Díaz, Gerente Segmento PYME Banco CUSCATLAN.
De acuerdo a datos recientes, las empresas familiares están conformadas por un 45% de miebros de la primera generación, 53% entre la segunda y tercera generación y un 2% de la cuarta geberación. Además, que solo el 15% cuenta con un plan definido de sucesión, lo que evidencia la necesidad de generar espacios de formación y discusión estratégica que permitan garantizar su continuidad y crecimiento sostenible en el tiempo.
Diego Lladó, Director de Alta Gerencia, ALTAG Latinoamérica, destacó que, con más de 30 años de experiencia en el desarrollo de ejecutivos en América Latina, Alta Gerencia en alianza con Banco CUSCATLAN llega a El Salvador y Centroamérica con la primera edición del Family Business Summit para las empresas familiares, el motor de la economía en la región. “Será una oportunidad de compartir con expertos consultores internacionales con el fin de apoyar a las mismas en su desarrollo y crecimiento”.
En este contexto, Banco Cuscatlán juega un rol clave como aliado financiero y estratégico, promoviendo soluciones que contribuyan a la estabilidad y expansión de las empresas familiares, incluyendo acceso a financiamiento, asesoría especializada y herramientas para la toma de decisiones, favoreciendo un entorno ecońmico más inclusivo, resiliente y responsable.
Asimismo, el evento incluirá espacios de conversación sobre soluciones financieras para empresas familiares, donde se abordarán alternativas de financiamiento orientadas a fortalecer su sostenibilidad y crecimiento en el largo plazo. Se trata de un foro en que los participantes podrán descubrir cómo convertir el acceso a capital y asesoría de oportunidades de expansión, innovación y continudiad del legado familiar.
El Family Business Summit 2026 contará con tres planes de inscripción, deiseñado para adaptarse a las necesidades de capa participante. Los cupos son limitados garantizando un espacio exclusivo y de alto valor para quienes asistan. Los tarjetatahabientes de Banco CUSCATLÁN gozarán del 20% de descuento exclusivo en el plan que adquiera.
Con esta iniciativa, Banco Cuscatlán consolida su posicionamiento como un actor relevante en el impulso del sector empresarial salvadoreño, promoviendo un ecosistema que favorece la innovación, la inversión y la generación de oportunidade