Jetset
Ya no hay boletos de la residencia de Shakira en El Salvador
Salvadoreños y extranjeros agotaron los boletos para las tres presentaciones de Shakira en El Salvador en menos de 24 horas.
Los fans de la cantante colombiana respondieron de forma masiva a la venta de entradas, logrando un lleno total en cada una de las fechas programadas.
La rápida venta confirma el impacto y la vigencia de la artista, así como la relevancia del país como destino para espectáculos de gran magnitud.
El evento promete reunir a miles de fanáticos y generar un importante movimiento turístico y económico en El Salvador.
Warner Bros Discovery rechaza la contraoferta de Paramount y favorece a Netflix
En un comunicado, Warner Bros Discovery afirmó que su consejo de administración determinó por unanimidad que la oferta hostil de Paramount «no responde a los intereses de WBD».
Desde que se inició la guerra de ofertas en septiembre, esta fue la sexta puja de Paramount por WBD, la icónica empresa de Hollywood que también es propietaria de CNN.
«Confiamos en que nuestra fusión con Netflix representa un valor superior y más seguro para nuestros accionistas», señaló el texto de WBD.
Netflix sorprendió a la industria del entretenimiento el 5 de diciembre al anunciar que había cerrado un acuerdo para comprar WBD por casi 83,000 millones de dólares.
Fans de Bad Bunny pelean en pleno concierto de la CDMX
La visita de Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, a la Ciudad de México se está convirtiendo en el tema más hablado año. En los últimos días, miles de fans se han dado cita en el Estadio GNP para corear los más grandes éxitos del nacido en Puerto Rico.
Entre toda la ola de alegría y felicidad, en las últimas horas se comenzó a viralizar el momento en que al menos cuatro personas comenzaron a golpearse durante el show del Conejo Malo.
Una persona que se encontraba cerca del conflicto comenzó a documentar, con su celular, la agresión entre hombres y mujeres que no hacía más que crecer.
Para fortuna de todos, autoridades del recito y capitalinas notaron el conflicto y calmaron los ánimos, asimismo algunos presentes hicieron todo lo posible para que se detuvieran los golpes.
Hasta el momento se desconoce qué provocó el enojo entre los asistentes que optaron por resolver sus diferencias con la violencia.
Mientras tanto, Benito sigue con racha perfecta en uno de los recintos más emblemáticos de la capital mexicana. Cada noche, el artista sorprende a sus fans con un tema que no se repetirá en otra fecha e incluso ha llevado artistas invitados como Feid y Grupo Frontera.
Algunas personas que cuentan con boleto esperan la aparición de Natanael Cano y de Julieta Venegas, artistas mexicanos con los que ya tiene un tema.
La despedida del cantante de tierras aztecas se dará el próximo 21 de diciembre, marcando una pausa a su gira ‘Debí Tirar Más Fotos World Tour’ ya que su próxima presentación está programada para 2026.
Roberto Carlos se accidenta en su Cadillac pero sale ileso
El legendario cantante brasileño Roberto Carlos, de 83 años, salió ileso de un accidente al volante de su Cadillac mientras grababa un programa de televisión la madrugada del domingo en la ciudad de Gramado, en el sur de Brasil.
El accidente ocurrió cuando el freno del Cadillac falló y el vehículo impactó contra tres automóviles del equipo técnico durante la filmación del programa especial de fin de año de TV Globo, informó la cadena en un comunicado enviado a la AFP.
Roberto Carlos y otras tres personas de su equipo fueron trasladados a un hospital local como medida de precaución. Tras ser sometidos a exámenes médicos, todos fueron dados de alta sin complicaciones, señaló TV Globo.
El equipo del cantante informó en su cuenta oficial de Instagram que se trató de un «pequeño accidente» y que el artista «fue atendido en el hospital de Gramado y dado de alta poco después, sin mayores problemas».
«Agradecemos sinceramente las muestras de cariño y aseguramos a todos que los involucrados se encuentran bien», agregó el comunicado.
Conocido como «El rey de la música latina», Roberto Carlos es uno de los artistas brasileños más exitosos de todos los tiempos.
Con más de 140 millones de discos vendidos en todo el mundo, el cantautor es considerado un ícono de la MPB (música popular brasileña) y la balada romántica en Brasil y toda América Latina.
El músico nacido en Cachoeiro de Itapemirim, una pequeña ciudad del estado de Espírito Santo (sureste) tenía previsto ofrecer dos conciertos este domingo y lunes en Rio de Janeiro, que fueron cancelados, según su página web.
A finales de diciembre tiene pautadas presentaciones en Duque de Caxias, en el estado de Rio, y Salvador, en el noreste del país. En febrero del próximo año tiene previsto emprender una gira que lo llevará a varias ciudades de Estados Unidos y México.
Roberto Carlos atesora varios Cadillac en su colección de autos, además de otros vehículos de lujo como Audi y Lamborghini, un gusto que se refleja en sus famosas canciones como «O Cadillac» y «O Calhambeque», en portugués, un automóvil viejo o desvencijado.