El tío Juan regresa de los Estados Unidos y casi chilla de ver como está el país

Cientos de salvadoreños abarrotan las instalaciones del aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero, para recibir a sus familiares que regresan del exterior a pasar las festividades de fin de año.

Los compatriotas que, por muchos factores que no habían visitado nuevamente las tierras cuscatlecas, destacaron los cambios positivos que el país ha tenidos en muchos aspectos como lo es el clima de seguridad.

Entre sus opiniones manifiestan que observan una transformación en la nación desde la llegada del presidente de la República, Nayib Bukele al Ejecutivo.

“Me siento contento y tengo ganas de llorar por venir a pasar el año nuevo y la Navidad con mi familia”, dice un salvadoreño que radica en el exterior que destaca los cambios positivos que ha tenido El Salvador.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...