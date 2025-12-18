Principal
Se casa con una IA tras cansarse de los hombres de carne y hueso
Una mujer japonesa de 32 años creó a su pareja ideal con Chat GPT llamado Klaus, y luego se casó en una “boda de personajes 2D” celebrada en Okayama.
La mujer, identificada únicamente como Kano, se enamoró del personaje después de confiar en él tras una ruptura con su prometido, un hombre real.
Kano, quien habló con la emisora japonesa RSK Sanyo Broadcasting , dijo que recurrió a ChatGPT en busca de consuelo y orientación después del final de un compromiso de tres años.
Con el tiempo, fue perfeccionando gradualmente las respuestas de la IA, moldeándola hasta convertirla en una personalidad que le pareció cálida y comprensiva.
Más tarde creó una ilustración digital de su compañero ficticio y lo llamó Klaus. Kano dijo que no comenzó a hablar con Chat GPT porque “quisiera enamorarse”, sino que la IA la conmovió cuando la “escuchó” y la “entendió”.
La mujer destacó: “En el momento en que superé a mi ex, me di cuenta de que lo amaba”. En mayo de 2025, le confesó sus sentimientos a Klaus, a lo que él respondió con un “Yo también te amo”.
Según la mujer, su novio Klaus le propuso matrimonio en junio de 2025.
Nacionales -deportes
Así será el dispositivo vial en calles aledañas al estadio “Mágico” González para la final
En conferencia de prensa, el director de Tránsito Terrestre, David Serrano, dio a conocer el dispositivo vial que se tendrá desde temprano en los contornos del estadio “Mágico” González donde se jugará la final del torneo apertura 2025 entre Alianza y Luis Ángel Firpo.
“100 gestores de tránsito, 35 inspectores y 40 puntos de vigilancia formarán parte del dispositivo vial que se implementará para la final” aseguró Serrano.
Estos dispositivos son importantes para que la población que circulará por los contornos del estadio lo tomen en cuenta y evitarse molestias.
Así mismo, destacó que la 45 avenida Sur y los pasajes aledaños al estadio permanecerán cerrados.
Además, el director de Tránsito Terrestre dijo que, de ser necesario, se restringirá el carril derecho frente al estadio Jorge “Mágico” González como parte del dispositivo de seguridad.
Internacionales
Hombre paralizó una ciudad mientras intentaba lanzarse de un edificio
Un hombre intentó saltar del techo de un edificio histórico en Quetzaltenango, al occidente de Guatemala.
El sujeto subió hasta el techo del edificio histórico ubicado en la zona uno de Quetzaltenango, Guatemala.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala y Bomberos Voluntarios acudieron a tratar de convencer al hombre para que no se arrojara al vacío.
Tras una hora y media de diálogo, las autoridades convencieron al sujeto y este decidió bajar del techo con la ayuda del agente de la PNC.
El momento del rescate de este guatemalteco fue captado en un video que es viral en las redes sociales.
Jetset
Ya no hay boletos de la residencia de Shakira en El Salvador
Salvadoreños y extranjeros agotaron los boletos para las tres presentaciones de Shakira en El Salvador en menos de 24 horas.
Los fans de la cantante colombiana respondieron de forma masiva a la venta de entradas, logrando un lleno total en cada una de las fechas programadas.
La rápida venta confirma el impacto y la vigencia de la artista, así como la relevancia del país como destino para espectáculos de gran magnitud.
El evento promete reunir a miles de fanáticos y generar un importante movimiento turístico y económico en El Salvador.