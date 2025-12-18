Una mujer japonesa de 32 años creó a su pareja ideal con Chat GPT llamado Klaus, y luego se casó en una “boda de personajes 2D” celebrada en Okayama.

La mujer, identificada únicamente como Kano, se enamoró del personaje después de confiar en él tras una ruptura con su prometido, un hombre real.

Kano, quien habló con la emisora ​​japonesa RSK Sanyo Broadcasting , dijo que recurrió a ChatGPT en busca de consuelo y orientación después del final de un compromiso de tres años.

Con el tiempo, fue perfeccionando gradualmente las respuestas de la IA, moldeándola hasta convertirla en una personalidad que le pareció cálida y comprensiva.

Más tarde creó una ilustración digital de su compañero ficticio y lo llamó Klaus. Kano dijo que no comenzó a hablar con Chat GPT porque “quisiera enamorarse”, sino que la IA la conmovió cuando la “escuchó” y la “entendió”.

La mujer destacó: “En el momento en que superé a mi ex, me di cuenta de que lo amaba”. En mayo de 2025, le confesó sus sentimientos a Klaus, a lo que él respondió con un “Yo también te amo”.

Según la mujer, su novio Klaus le propuso matrimonio en junio de 2025.

