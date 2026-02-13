Principal
Vicepresidente Ulloa se reuné con su homóloga de de República Dominicana para fortalecer lazos entre ambas naciones
Como parte de la misión oficial que desarrolla en la República Dominicana el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, sostuvo un encuentro con la Vicepresidenta, Raquel Peña, con el propósito de continuar fortaleciendo las relaciones políticas y diplomáticas.
Durante la reunión, ambas partes reafirmaron la importancia de mantener una articulación y coordinación conjunta, en el marco de la Presidencia Pro Tempore del Sistema de la Integración Centroamericana (PPT-SICA), destacando el valor del diálogo regional para avanzar en prioridades compartidas.
También, se abordó de manera breve la situación que enfrenta Haití, reiterando el interés de promover espacios de cooperación regional que contribuyan a la estabilidad y al desarrollo.
El encuentro permitió consolidar los lazos de amistad y entendimiento mutuo, reafirmando el compromiso de ambos gobiernos con una agenda bilateral activa, orientada al fortalecimiento de la integración regional.
Crucero Hebridean Sky arriba al puerto de La Unión
El crucero Hebridean Sky arribó este viernes al puerto de La Unión, en el oriente del país, bajo la administración de la Unión Portuaria del Pacífico.
La embarcación llegó con 100 pasajeros y 79 tripulantes a bordo.
El Hebridean Sky es un crucero de expedición equipado únicamente con suites que ofrece una experiencia exclusiva mientras recorre la costa del Pacífico de Centroamérica.
El itinerario del crucero incluye visitas al Refugio Nacional de Vida Silvestre Curú, así como la Reserva de la Biosfera Bahía de Jiquilisco en El Salvador; además del Parque Nacional Palo Verde de Costa Rica y el archipiélago de Bocas del Toro en Panamá.
La llegada del crucero se enmarca en las operaciones que actualmente se desarrollan en el puerto de La Unión, con la expectativa de fortalecer la actividad turística y comercial en la zona oriental.
El Salvador continúa posicionándose como un destino atractivo para turistas internacionales.
Jetset
Hollywood acusa a la IA Seedance de infracción «masiva» de derechos de autor
La asociación de los grandes estudios de Hollywood acusa al servicio chino de generación de videos Seedance de utilizar obras estadounidenses protegidas por derechos de autor «a escala masiva», tras la difusión de un video viral que muestra una pelea entre Tom Cruise y Brad Pitt.
Creado por ByteDance, que también posee TikTok, Seedance 2.0 produjo imágenes que circularon masivamente en internet, con estos dos conocidos actores peleando, u otras escenas realistas de superhéroes y personajes de videojuegos.
«En un solo día, el software chino de IA Seedance 2.0 incurrió en un uso no autorizado de obras estadounidenses protegidas por derechos de autor a escala masiva», escribe Charles H. Rivkin, presidente de la Motion Picture Association, que representa, entre otros, los intereses de Disney, Universal, Warner y Netflix.
Publicado en la madrugada del viernes, este comunicado llega después de la difusión desde el martes de un video generado con inteligencia artificial que muestra una pelea entre Brad Pitt y Tom Cruise en la azotea de un edificio.
El nuevo modelo de creación de video Seedance 2.0 acaba de lanzarse en una versión de prueba limitada en China, pero imágenes hiperrealistas ya inundan las redes sociales.
«Al lanzar un servicio que opera sin garantías sustanciales contra la falsificación, ByteDance desprecia el derecho de autor bien establecido que protege los derechos de los creadores y sostiene a millones de empleos estadounidenses», según el comunicado.
Internacionales
Una obra del siglo XIX sufre daños por una fuga de agua en el Louvre
Tras un robo, huelgas y un escándalo por fraude en la venta de entradas, el museo del Louvre de París anunció el viernes que un techo pintado del siglo XIX sufrió daños por una fuga de agua en su ala más visitada.
Según informó el museo, durante la noche fue necesaria la intervención de los bomberos tras la rotura de una tubería en el ala Denon, donde se encuentran algunas de las obras más emblemáticas de la pinacoteca, incluida la Mona Lisa.
No obstante, la sala que alberga la obra maestra de Leonardo Da Vinci no sufrió daños, precisó el museo.
La fuga afectó a la sala 707, que alberga obras de arte italianas de los siglos XV y XVI.
«El agua alcanzó un techo pintado por Charles Meynier, que data de 1819. Los bomberos intervinieron de inmediato y la fuga fue contenida poco después de la medianoche», indicó la dirección del Louvre en un comunicado transmitido a la AFP.
Este nuevo incidente tuvo lugar un día después de que saliera a la luz un fraude millonario en la venta de boletos, en el que presuntamente están implicados dos empleados del museo y varios guías turísticos.
El museo más visitado del mundo está en el ojo del huracán desde un espectacular robo de joyas de la Corona valoradas en más de 100 millones de dólares en octubre. Un mes más tarde, el establecimiento tuvo que cerrar una galería debido al deterioro del edificio.
Desde mediados de diciembre, el personal del museo convocó múltiples huelgas para exigir mejoras en las condiciones laborales en la pinacoteca, que recibió nueve millones de visitantes el año pasado.