Venezuela ya exporta Gas Licuado de Petróleo
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó el domingo que su país ha exportado, por primera vez en su historia, un primer cargamento de Gas Licuado de Petróleo (GLP).
A través de la aplicación Telegram, Rodríguez se manifestó orgullosa de compartir el momento en que zarpó desde Venezuela el buque Chrysopigi Lady, sin especificar el destino, con el primer cargamento de Gas Licuado de Petróleo.
«Junto a la clase trabajadora marcamos este hito histórico al exportar la primera molécula de gas del país, un logro para el bienestar del pueblo venezolano», manifestó Rodríguez.
La histórica exportación forma parte de una serie de esfuerzos del Gobierno venezolano por incrementar su producción energética, en medio de restricciones internacionales.
El pasado 16 de enero y sin especificar detalles del negocio, la presidenta encargada anunció que Venezuela había firmado un contrato internacional de comercialización de GLP. Rodríguez integró ayer en su gabinete a la hija del poderoso ministro de Interior de Venezuela, en un nuevo cambio ministerial al cumplirse casi un mes de la captura de Nicolás Maduro.
Daniella Cabello -sancionada por Estados Unidos- fue designada ministra de Turismo. Es hija del ministro Diosdado Cabello, por quien Estados Unidos ofrece una recompensa de 25 millones de dólares por su captura.
Rodríguez asumió la presidencia tras el derrocamiento de Maduro en una incursión militar de Estados Unidos, que incluyó bombardeos a Caracas y varias regiones vecinas.
Al frente de la presidencia, ha cambiado varios ministros y a altos cargos militares.
Daniella Cabello asumirá la responsabilidad de impulsar el desarrollo y la promoción del Sistema Turístico Nacional, publicó la presidenta interina en Telegram.
La fiscalía francesa cita a declarar a Elon Musk en el marco de una investigación sobre X
La fiscalía de París indicó este martes que citó a declarar en abril al propietario de la plataforma X, Elon Musk, y a su ex directora general Linda Yaccarino, en el marco de una investigación sobre esta red social.
«Se han enviado citaciones para audiciones voluntarias el 20 de abril de 2026, en París, al señor Elon Musk y a la señora Linda Yaccarino», señaló el ministerio público en un comunicado.
La justicia francesa abrió una investigación en 2025 a raíz de denuncias de diputados sobre el presunto sesgo en los algoritmos de X, que podría haber alterado su funcionamiento.
Las pesquisas se ampliaron a otros delitos como complicidad en la difusión de imágenes de pornografía infantil, y al rol de Grok, su IA, en la difusión de contenidos negacionistas e imágenes falsas de carácter sexual.
Esta citación a declarar debe «permitirles exponer su posición sobre los hechos y, en su caso, las medidas para cumplir [con la legislación] previstas», apuntó la fiscal de París, Laure Beccuau.
La fiscalía también anunció el allanamiento este martes de los locales en Francia de la plataforma X y el llamado a declarar de sus trabajadores, en calidad de testigos, entre el 20 y el 24 de abril de 2026.
A diferencia de la investigación sobre la plataforma australiana Kick, la justicia optó por llamar a declarar voluntariamente a Musk y Yaccarino con un «enfoque constructivo», según el comunicado.
A finales de enero, la justicia emitió órdenes de detención contra tres gerentes de Kick, en el marco de la investigación por la muerte en directo del «streamer» Jean Pormanove, al no presentarse a las primeras citaciones.
Francia acusa a 10 hombres por drogar y violar a un niño de 5 años
La investigación comenzó el 15 de febrero de 2025 después que se denunciara una fiesta «chemsex», consumo de drogas con fines sexuales, la noche anterior en Lille, en el norte de Francia, según la fiscalía local.
El padre del niño lo «puso en contacto con hombres adultos» y sufrió esa noche «violencia sexual agravada por el uso de sustancias químicas», indicó el ministerio público en un comunicado.
La investigación abarcó hechos cometidos entre noviembre de 2024 y esa noche, que incluyen «violación y agresión sexual con administración de una sustancia a la víctima, sin su conocimiento, para mermar su juicio o el control de sus actos».
Diez hombres fueron imputados, en una fecha no especificada.
El diario local Dernières Nouvelles d’Alsace informó que al menos uno no estaba acusado de participar, sino de haber recibido un video y no haberlo denunciado a las autoridades.
Uno de los principales sospechosos se suicidó mientras estaba en prisión preventiva en junio del año pasado, señaló la fiscalía, sin proporcionar más detalles sobre su identidad.
El padre del niño, por su parte, fue imputado por «agresión sexual incestuosa» y «complicidad en violaciones y agresiones sexuales agravadas en perjuicio de su hijo», según esta fuente.
El niño está al cuidado de su madre, de quien el padre se había separado antes de la presunta agresión, agregó.
Fernández promete un cambio «profundo e irreversible»
La presidenta electa de Costa Rica, la derechista Laura Fernández, aseguró que en su gobierno «nunca» permitirá el «autoritarismo», en su primer discurso tras ganar las elecciones de este domingo.
Fernández, heredera política del presidente Rodrigo Chaves, es acusada por sus adversarios de querer llevar al país por la senda del autoritarismo con sus propuestas de mano dura contra el narcotráfico y de reformas de los poderes del Estado.
«Yo, como nueva presidente de la República, no voy a permitir nunca» el «autoritarismo» y la «arbitrariedad» que «nadie quiere» en Costa Rica, expresó entre vítores de sus seguidores en un hotel de la capital.
La politóloga de 39 años criticó que sus rivales «apostaron al discurso del autoritarismo y la dictadura» en la campaña electoral. «Intentaron meterles miedo, pero los electores no cayeron en la trampa», afirmó.
Sin precisar, Fernández aseguró que, no obstante, cambiarán las «reglas del juego político» en Costa Rica, una de las democracias más estables de América Latina.
«El mandato que me da el pueblo soberano es claro, el cambio será profundo e irreversible», manifestó la presidenta electa, quien será investida el próximo 8 de mayo.
Fernández obtuvo el 48.5 % de los votos, casi nueve puntos más de los necesarios para ganar en primera vuelta, según el 88 % del escrutinio difundido por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
Aunque su campaña la centró en prometer una política de seguridad inspirada en la del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, la futura mandataria no mencionó en su discurso el combate al narcotráfico, principal preocupación de los costarricenses.
La autodenominada «candidata de la continuidad» promete aumentar las penas e imponer estados de excepción en zonas conflictivas, como el que rige en todo El Salvador, así también concluir el Centro de Alta Contención de Crimen Organizado (CACCO) -ubicado en La Reforma, Alajuela-, inspirado en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) del Gobierno del presidente Nayib Bukele.
El mandatario salvadoreño fue de los primeros en felicitarla vía telefónica. «Le deseo el mayor de los éxitos», escribió además en su cuenta oficial de X.
«Puede estar seguro de que (…) la seguridad seguirá siendo una de las más altas prioridades», dijo a Bukele en un video de propaganda electoral.
Fernández se convertirá en la segunda mujer que gobierne Costa Rica (uno de los países más estables de la región, pero últimamente flagelado por la violencia), tras el mandato de Laura Chinchilla, quien también ganó en primera ronda en 2010.