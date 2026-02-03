Netflix transmitirá en vivo concierto de retorno de la banda surcoreana BTS

Radio Clásica da inicio a la tercera temporada de Encuentros, su programa dedicado a la reflexión y discusión del pensamiento intelectual salvadoreño y latinoamericano, con una apertura que conjuga música, literatura, memoria cultural y pensamiento crítico. Música, literatura y pensamiento en diálogo vivo con Germán Cáceres Buitrago

El programa es conducido por el Dr. Emilio Delgado Chavarría, doctor en Teoría de la Literatura por la Universidad Autónoma de Madrid y máster en Ingeniería en Tecnologías aplicadas a la Educación por la Universidad de Poitiers, junto a Elizabeth Trabanino, directora de Radio Clásica, emisora cultural con casi cinco décadas de historia y referente del quehacer cultural del país.

Para esta apertura de temporada, Encuentros tiene como invitado al Germán Cáceres Buitrago, compositor, director de orquesta y una de las figuras más influyentes de la música académica salvadoreña y latinoamericana.

Nacido en San Salvador, Cáceres inició sus estudios musicales en el país con maestros fundamentales como Ion Cubicec y Esteban Servellón. Posteriormente ingresó a la Juilliard School de Nueva York, donde obtuvo su licenciatura y posgrado, y más adelante recibió el doctorado en Artes Musicales por la Universidad de Cincinnati.

Ha sido director titular de la Orquesta Sinfónica de El Salvador en dos periodos clave y ha sido invitado a dirigir prestigiosas orquestas en América Latina y Europa, escenarios donde también se han estrenado sus obras. Su catálogo incluye conciertos, sonatas, obras sinfónicas y piezas inspiradas tanto en la literatura como en el pensamiento humanista.

El eje del programa será su libro Tientos y narraciones. Ensayos, cuentos y discursos, una obra que combina la apasionante trayectoria intelectual y artística del autor con un acercamiento íntimo a grandes figuras nacionales e internacionales, abordadas de manera reflexiva, crítica y amena.

Durante el diálogo se recorrerán temas como la identidad cultural, la música en El Salvador, la relación entre arte y sociedad, la tensión entre lo nacional y lo cosmopolita, así como textos dedicados a figuras como Oscar Melhado, Ricardo Lindo, Heitor Villa-Lobos, Carlos Chávez, Silvestre Revueltas, Julián Orbón, Aurelio de la Vega, además de reflexiones sobre Beethoven, la muerte y el arte, y narraciones como La casa del maestro, donde música y literatura se entrelazan.

Este primer programa de la temporada será grabado en vivo y con participación del público, propiciando un diálogo cercano entre el autor, los conductores y la audiencia, en un ambiente que celebra la palabra, el pensamiento crítico y la experiencia compartida.

El encuentro se realizará en Plaza Kalpataru, espacio cultural que invita a la conversación y al disfrute. Durante la velada, los asistentes podrán contar con vinos, bebidas frías y calientes, así como un delicioso menú para departir, haciendo de la experiencia un verdadero encuentro cultural y humano.

Detalles del evento

Plaza Kalpataru, 928 calle La Mascota, San Salvador

Viernes 6 de febrero

6:00 p.m.

Encuentros reafirma así su vocación: vivir la radio más allá del micrófono, como un espacio donde las ideas se encuentran, el arte dialoga con la sociedad y la cultura se celebra en comunidad.

