Francia acusa a 10 hombres por drogar y violar a un niño de 5 años

La presidenta electa de Costa Rica, la derechista Laura Fernández, aseguró que en su gobierno «nunca» permitirá el «autoritarismo», en su primer discurso tras ganar las elecciones de este domingo.

Fernández, heredera política del presidente Rodrigo Chaves, es acusada por sus adversarios de querer llevar al país por la senda del autoritarismo con sus propuestas de mano dura contra el narcotráfico y de reformas de los poderes del Estado.

«Yo, como nueva presidente de la República, no voy a permitir nunca» el «autoritarismo» y la «arbitrariedad» que «nadie quiere» en Costa Rica, expresó entre vítores de sus seguidores en un hotel de la capital.

La politóloga de 39 años criticó que sus rivales «apostaron al discurso del autoritarismo y la dictadura» en la campaña electoral. «Intentaron meterles miedo, pero los electores no cayeron en la trampa», afirmó.

Sin precisar, Fernández aseguró que, no obstante, cambiarán las «reglas del juego político» en Costa Rica, una de las democracias más estables de América Latina.

«El mandato que me da el pueblo soberano es claro, el cambio será profundo e irreversible», manifestó la presidenta electa, quien será investida el próximo 8 de mayo.

Fernández obtuvo el 48.5 % de los votos, casi nueve puntos más de los necesarios para ganar en primera vuelta, según el 88 % del escrutinio difundido por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Aunque su campaña la centró en prometer una política de seguridad inspirada en la del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, la futura mandataria no mencionó en su discurso el combate al narcotráfico, principal preocupación de los costarricenses.

La autodenominada «candidata de la continuidad» promete aumentar las penas e imponer estados de excepción en zonas conflictivas, como el que rige en todo El Salvador, así también concluir el Centro de Alta Contención de Crimen Organizado (CACCO) -ubicado en La Reforma, Alajuela-, inspirado en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) del Gobierno del presidente Nayib Bukele.

El mandatario salvadoreño fue de los primeros en felicitarla vía telefónica. «Le deseo el mayor de los éxitos», escribió además en su cuenta oficial de X.

«Puede estar seguro de que (…) la seguridad seguirá siendo una de las más altas prioridades», dijo a Bukele en un video de propaganda electoral.

Fernández se convertirá en la segunda mujer que gobierne Costa Rica (uno de los países más estables de la región, pero últimamente flagelado por la violencia), tras el mandato de Laura Chinchilla, quien también ganó en primera ronda en 2010.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...