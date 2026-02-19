Principal
Ulloa anuncia nueva Maestría en Innovación en la Administración Pública en alianza con España
En el marco del convenio firmado en el 2022 entre el Vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, en su calidad de rector de la ESIAP, junto al Director de EUDE, Miguel Hermida, el cual está destinado a fortalecer la profesionalización de la administración pública salvadoreña.
Durante la jornada, se abordaron iniciativas académicas de especial relevancia para consolidar la cooperación entre EUDE y ESIAP, incluyendo el lanzamiento de la nueva Maestría en Innovación en Administración Pública, 100% online, programa estructurado sobre la base académica del MBA ofrecido por EUDE y enriquecido con el modelo de gestión pública desarrollado por el Gobierno de El Salvador, a través de la ESIAP.
Asimismo, se presentó el Programa de Postgrado en Innovación en la Administración Pública, dirigido a egresados de la Certificación en Administración Pública de la ESIAP, quienes a través de esta alianza podrán optar a una titulación europea emitida por EUDE, a partir del mes de marzo.
En su intervención, el vicepresidente y rector de la ESIAP agradeció la cooperación brindada, destacando que este tipo de alianzas contribuyen a elevar la calidad de los servidores públicos y a fortalecer procesos formativos alineados con los desafíos de modernización, digitalización e innovación que impulsa el Presidente, Nayib Bukele.
El director de EUDE, Miguel Hermida, destacó el compromiso de la institución como aliada en la formación de profesionales salvadoreños. El encuentro contó con la participación de la directora Ejecutiva de la ESIAP, Claudia de Larín, del director de Alianzas Internacionales de EUDE, Álvaro Dantart, del Comité de Dirección de la universidad, cuerpo diplomático acreditado y estudiantes salvadoreños actualmente matriculados en la European Business School.
Joven de 22 años detenido tras prender fuego a su padrastro en defensa de su madre en caserío de Sonsonate
Un joven de 22 años fue capturado por las autoridades tras un violento incidente ocurrido en el caserío Chiquileca, ubicado entre los distritos de Santa Isabel Ishuatán y Teotepeque, en el departamento de Sonsonate.
De acuerdo con información difundida por el periodista local Gerardo Noticias a través de su medio, el hecho se registró cuando el joven llegó a su vivienda y encontró a su padrastro agrediendo físicamente a su madre. En un intento por defenderla, se produjo una fuerte confrontación entre ambos hombres.
Durante el altercado, el joven habría utilizado combustible extraído de una motocicleta, lo que provocó un incendio que causó múltiples quemaduras graves al padrastro.
La víctima, un hombre de aproximadamente 59 años según reportes relacionados, fue trasladada de emergencia a un centro hospitalario para recibir atención médica especializada, donde su estado de salud se reporta como grave.
Las autoridades confirmaron la detención inmediata del joven, quien será puesto a disposición de las instancias judiciales correspondientes para enfrentar el proceso legal conforme al debido proceso.
El caso podría calificarse como lesiones graves o incluso intento de homicidio, dependiendo de los resultados de la investigación y el parte médico.
Fuentes cercanas al entorno familiar indicaron que la mujer habría sido víctima de agresiones constantes por parte de su pareja, aunque hasta el momento no se registraban denuncias formales previas ante las autoridades. Este aspecto ha generado un amplio debate en la comunidad sobre la necesidad de denunciar oportunamente los casos de violencia intrafamiliar y el ciclo de abuso que muchas veces permanece oculto.
El incidente ha provocado diversas reacciones entre los habitantes de la zona rural, quienes expresan solidaridad con la familia afectada mientras exigen una investigación exhaustiva.
Hasta ahora, las autoridades no han proporcionado mayores detalles sobre el avance de las diligencias, las cuales continúan en curso para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades penales.
Este suceso vuelve a poner sobre la mesa la problemática de la violencia doméstica en El Salvador y la importancia de mecanismos de protección y denuncia efectiva para prevenir tragedias similares.
Entregan renovación de 17 Kilómetros de la carretera Panamericana entre San Martín y Cojutepeque
Este día, se entregó la renovación de la carretera Panamericana en el tramo que conecta San Martín con Cojutepeque, como parte de los proyectos enfocados en fortalecer la conectividad vial a nivel nacional.
La obra fue presentada por el titular del Ministerio de Obras Públicas, Romeo Herrera, junto al director ejecutivo del FOVIAL, Alexander Beltrán.
Los trabajos comprendieron la rehabilitación de 17 kilómetros de vía, incluyendo el retiro de la carpeta asfáltica deteriorada y su sustitución por una nueva capa de 7.5 centímetros de espesor, la intervención de cuatro carriles en ambos sentidos y la colocación de señalización horizontal y medidas de seguridad vial.
Estas acciones forman parte de los proyectos estratégicos impulsados por el Gobierno para mejorar la infraestructura vial y garantizar una circulación más segura para los usuarios de esta importante arteria del país.
Internacionales
Cuba en crisis: falta de combustible, alimentos y turistas paraliza la vida en la isla
La vida cotidiana en Cuba enfrenta una situación de extrema dificultad debido a una profunda crisis económica que ha dejado al país sin suficiente combustible, afectando no solo la producción de energía y transporte, sino también el abastecimiento de alimentos y servicios básicos. La escasez ha provocado apagones prolongados, reducción de actividades productivas, cierre parcial de hoteles y cancelación de vuelos, mientras la población lidia con una calidad de vida deteriorada.
El déficit de combustible —ligado en gran parte a sanciones internacionales y a una fuerte reducción de los suministros de petróleo— ha provocado que sectores claves de la economía como el turismo se estanquen, generando la suspensión de vuelos por la falta de queroseno y la clausura temporal de instalaciones turísticas. Esto, a su vez, reduce ingresos y agrava las limitaciones para importar alimentos y bienes esenciales.
Organizaciones internacionales y gobiernos extranjeros han emitido advertencias sobre las condiciones dentro de la isla y aconsejado precaución a ciudadanos que planeen viajar a Cuba. La acumulación de basura en las calles, la reducción del transporte y la interrupción de servicios públicos reflejan el impacto del desabastecimiento en la vida diaria de los residentes, mientras las autoridades buscan soluciones y apoyos internacionales para enfrentar la emergencia.