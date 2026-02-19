Internacionales -deportes
Real Madrid presenta a la UEFA «todas las pruebas» del incidente racista de Vinícius
El Real Madrid anunció este jueves que ha presentado «todas las pruebas disponibles» a la UEFA sobre los incidentes ocurridos el martes en la ida de la repesca de la Liga de Campeones contra el Benfica en Lisboa, marcada por las acusaciones de racismo formuladas por Vinícius contra Gianluca Prestianni.
«Nuestro club ha colaborado de manera activa con la investigación abierta por UEFA tras los inaceptables episodios de racismo vividos durante dicho partido», señaló el Real Madrid en un comunicado.
El gigante español se declara agradecido por «el respaldo unánime, el apoyo y el cariño que ha recibido nuestro jugador Vinicius Jr. desde todos los ámbitos del fútbol mundial», asegurando que «seguirá trabajando, en colaboración con todas las instituciones, para erradicar el racismo, la violencia y el odio en el deporte y en la sociedad».
La UEFA anunció el miércoles la apertura de una investigación sobre las acusaciones de «comportamiento discriminatorio» por parte de Gianluca Prestianni, al que Vinícius acusa de haberlo llamado «mono» durante la victoria (1-0) de los blancos.
Unas acusaciones que el argentino ha desmentido en su cuenta de Instagram y que confirman, entre otros, el delantero del Real Madrid Kylian Mbappé.
Varios vídeos que circulan en las redes sociales y han sido difundidos por medios españoles muestran también comportamientos de carácter racista por parte de varios aficionados portugueses en la grada, lo que explica el plural -«inaceptables episodios»- utilizado por el Real Madrid en su comunicado.
Coutinho se despide de Vasco da Gama para «priorizar» su salud mental
El mediocampista brasileño Philippe Coutinho anunció este miércoles que cierra su etapa en el Vasco da Gama, en un mensaje que publicó en redes sociales en el que dijo «priorizar» su salud mental.
La prensa local había reportado que Coutinho, de 33 años, pidió al club de Rio de Janeiro rescindir su contrato.
«Estoy muy agotado mentalmente», expresó el jugador en un mensaje en Instagram, dirigido a la afición del equipo de la Cruz de Malta.
«Con el corazón encogido, entiendo que ahora es el momento de dar un paso atrás y cerrar este ciclo», agregó Coutinho, quien se formó en las categorías base del Vasco da Gama.
Futbolista con pasado en clubes de élite de Europa como Inter de Milan, Liverpool, Barcelona o Bayern Munich, había regresado en 2024 al club carioca, cedido en principio por el Aston Villa.
Liberado definitivamente por el equipo inglés el año pasado, el volante firmó contrato hasta junio de 2026.
Coutinho aseguró que decidió pedir la rescisión de ese vínculo el sábado, durante el partido que dio a Vasco la clasificación a las semifinales del Campeonato Carioca, una victoria 5-3 en penaltis frente a Volta Redonda tras un empate 1-1.
«Amo todo lo que el Vasco representa en mi vida. Vestir esta camiseta fue una de las decisiones más importantes que he tomado. Y, en cada entrenamiento, en cada partido, di lo mejor de mí. ¡Siempre! Nunca faltó la dedicación, la voluntad y el compromiso», apuntó a manera de despedida.
Vasco da Gama ha tenido un flojo comienzo en el Brasileirão 2026, con un punto en las primeras tres fechas, entre cuestionamientos al entrenador, el exseleccionador brasileño Fernando Diniz.
En este curso, Coutinho sumaba un gol en la liga brasileña en los tres encuentros disputados por el equipo y dos tantos y una asistencia en cuatro presentaciones en el Campeonato Carioca.
En 2025 acumuló 11 goles y cinco asistencias en 56 cotejos en todas las competiciones.
El racismo ensucia de nuevo el fútbol con las acusaciones de Vinícius a Prestianni
¿Llamó «mono» Gianluca Prestianni a Vinícius? Sin importar la respuesta, el racismo volvió a ensuciar el deporte: el astro brasileño acusó al futbolista argentino, que negó sus palabras -expresadas mientras se tapaba con la camiseta-, el martes durante el Benfica-Real Madrid de la Liga de Campeones.
Después de una celebración con bailes, gestos a la afición y cruces de palabras con jugadores del Benfica, el atacante brasileño corrió hacia el árbitro François Letexier alegando haber sido llamado «mono» por Prestianni.
La UEFA anunció este miércoles la apertura de una investigación por las «acusaciones de comportamientos discriminatorios» precisando que «se ha nombrado a un inspector especializado en ética y cuestiones disciplinarias para investigar las acusaciones».
«No hay absolutamente ningún lugar para el racismo en nuestro deporte ni en la sociedad; necesitamos que todas las partes interesadas pertinentes tomen medidas y exijan cuentas a los responsables», añadió el presidente de la FIFA Gianni Infantino en Instagram.
«Felicito al árbitro François Letexier por activar el protocolo antirracismo utilizando el gesto del brazo para detener el partido y abordar la situación», continuó.
«Cinco veces eres un mono»
Después de la denuncia de Vinícius, el colegiado activó el protocolo antirracismo y detuvo el encuentro durante varios minutos, para luego reanudarlo sin sanciones disciplinarias.
La transmisión televisiva mostraba a Prestianni tapándose la boca con su camiseta y pronunciando unas palabras en el momento del incidente.
Llamó la atención la reacción de Kylian Mbappé, que le gritó en la cara en repetidas ocasiones «¡Eres un puto racista!»
En la zona mixta, el delantero francés reiteró la denuncia: «Lo que he visto es muy claro, el número 25 ha dicho cinco veces a Vini que eres un mono. Un jugador así no merece jugar más la Champions. Esperamos que la UEFA haga cosas y no diga que no pasa nada».
Tras la acusación, a la que se sumaron otros integrantes del Real Madrid, horas después el Benfica respaldó a su futbolista y desestimó la veracidad del episodio.
A manera de supuesta prueba, en su cuenta oficial de X, el club portugués publicó un video a pie de campo donde se observa la secuencia del enfrentamiento.
«Como demuestran las imágenes, dada la distancia, los jugadores del Real Madrid no pueden haber oído lo que dicen que oyeron», escribió el club. En otra publicación, el Benfica acompañó una foto de Prestianni con la leyenda Juntos a tu lado.
«Acusar de algo tan grave no está bien»
Prestianni tomó la palabra horas después, en la madrugada europea, en una publicación de Instagram.
«Quiero aclarar que en ningún momento dirigí insultos racistas al jugador Vinícius Júnior, quien lamentablemente malinterpretó lo que cree haber escuchado», escribió.
«Jamás fui racista con nadie y lamento las amenazas que recibí de jugadores del Real Madrid», aseguró el jugador de 20 años.
En X amplió sus explicaciones: «Si tanto dicen que, supuestamente, yo dije un comentario racista a Vinícius Junior, ¿por qué no reaccionó ninguno? Acusar de algo grave no está bien y menos cuando no es verdad. Y todos apuntándome con el dedo porque me tapo con la remera cuando saben que todos los jugadores se cubren para hablar. No quieran inventar más».
«Es un crimen»
Vinícius no habló en la zona mixta del Estadio de la Luz, pero se manifestó también en redes: «Los racistas son, ante todo, cobardes. Necesitan ponerse la camisa en la boca para demostrar lo débiles que son. Pero cuentan con la protección de otros que, teóricamente, tienen la obligación de castigarlos».
Grandes figuras del fútbol como Thierry Henry, Clarence Seedorf o Wesley Sneijder salieron en defensa del brasileño.
«También me han acusado de buscar excusas después de los partidos cuando me pasó. A veces, te sientes solo, porque será tu palabra contra la suya», afirmó Henry, destacado comentarista en CBS Sport. «Veamos lo valiente que es (Prestianni). ¿Por qué te tapas la nariz y la boca?», añadió.
El lamentable capítulo recorrió el planeta. Este miércoles L’Equipe abría su web con un extenso artículo: «Comprender todo sobre el caso Prestianni».
La Confederación Brasileña de Fútbol emitió un comunicado en sus redes sociales enfatizando en que «el racismo es un crimen», y le envió a su jugador un mensaje de solidaridad.
Ambos equipos se volverán a enfrentar el miércoles 25 de febrero en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid en la vuelta de la repesca.
Multicampeón con el Real Madrid y el Chelsea, jugó tres Mundiales y revela su nueva vida: “Me siento más taxista que futbolista”
Eden Hazard, uno de los futbolistas belgas más destacados de su generación, ofreció una visión personal sobre su nueva vida en Madrid, alejado de la élite del deporte. “Ahora mismo soy más taxista que futbolista, pero está bien”, afirmó en diálogo con The Guardian, al referirse a su rutina diaria centrada en la familia.
El ex fantasista, de apenas 35 años, explicó que su día a día gira en torno a su esposa y sus cinco hijos. “Mi vida es bastante sencilla. Me quedo en casa y disfruto de las cosas simples con mi mujer y mis cinco hijos”, comentó. Añadió que decidió permanecer en la capital española “por la familia, los niños, el clima y la comida”, y sostuvo que “Madrid sigue siendo mi residencia habitual”.
Sobre el paso del tiempo, Hazard reconoció que la vida transcurre rápidamente, sobre todo para quienes han dedicado años al fútbol profesional. “La vida pasa muy rápido, especialmente en el fútbol. Ayer tenía 19 años y hoy tengo 35. Hay que disfrutarla, no solo en el fútbol, sino en todo”, compartió . Resaltó la importancia de buscar el equilibrio fuera de los estadios y priorizar a quienes le rodean.
Consultado por el legado que espera dejar, el belga fue claro: “Solo quiero que me recuerden como un buen jugador y un tipo divertido. No necesito nada más”. Respecto a su futuro, imaginó una escena familiar marcada por la felicidad y la sencillez: “Me veo como un abuelo feliz, con el pelo blanco, rodeado de mis hijos”.
En relación con su trayectoria en clubes, Hazard repasó los matices entre las principales ligas europeas. “La Premier League es más física, no paras de correr. LaLiga es más técnica. En España podés gestionar los partidos, en Inglaterra no hay descanso durante 90 minutos”, analizó.
En su etapa con José Mourinho, relató entre risas una anécdota significativa. “Tengo muchas historias con él. Una vez perdí el pasaporte volviendo de Lille y no pude entrenar. Me sacó del equipo y dijo que era culpa mía. Aprendí su pasión por el fútbol y la forma en la que confiaba en los jugadores. Entrenar con él era increíble”, recordó el exjugador.
Su paso por el Real Madrid estuvo marcado por las lesiones, lo que limitó su presencia en el campo. “Solo pude disputar 76 partidos”, reconoció, aludiendo a los problemas físicos que precipitaron su adiós temprano a la competición.
Uno de los recuerdos más especiales para Hazard es la participación con la selección belga en el Mundial de Rusia 2018, donde fue capitán y compartió equipo con uno de sus hermanos. “Fue increíble. Jugué con mi hermano y ser capitán de mi país fue algo único”, relató. Aunque su selección no ganó el torneo, señaló: “Hoy la gente dice que éramos mejores que Francia. Eso me hace sentir muy orgulloso”.
En sus declaraciones, Hazard insistió en que los títulos y la fama quedan en segundo plano ante el bienestar personal y la vida familiar. El ex extremo ganó siete títulos en el Chelsea, incluyendo una Champions League. Luego, en el Merengue, que pagó más de 100 millones de euros por su ficha, sumó otras ocho vueltas olímpicas, pero con menos protagonismo.
En el combinado de su país, disputó tres Mundiales (2014, 2018 y 2022). En la edición de Rusia, Bélgica terminó en el tercer puesto.