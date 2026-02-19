Joven de 22 años detenido tras prender fuego a su padrastro en defensa de su madre en caserío de Sonsonate

Un joven de 22 años fue capturado por las autoridades tras un violento incidente ocurrido en el caserío Chiquileca, ubicado entre los distritos de Santa Isabel Ishuatán y Teotepeque, en el departamento de Sonsonate.

De acuerdo con información difundida por el periodista local Gerardo Noticias a través de su medio, el hecho se registró cuando el joven llegó a su vivienda y encontró a su padrastro agrediendo físicamente a su madre. En un intento por defenderla, se produjo una fuerte confrontación entre ambos hombres.

Durante el altercado, el joven habría utilizado combustible extraído de una motocicleta, lo que provocó un incendio que causó múltiples quemaduras graves al padrastro.

La víctima, un hombre de aproximadamente 59 años según reportes relacionados, fue trasladada de emergencia a un centro hospitalario para recibir atención médica especializada, donde su estado de salud se reporta como grave.

Las autoridades confirmaron la detención inmediata del joven, quien será puesto a disposición de las instancias judiciales correspondientes para enfrentar el proceso legal conforme al debido proceso.

El caso podría calificarse como lesiones graves o incluso intento de homicidio, dependiendo de los resultados de la investigación y el parte médico.

Fuentes cercanas al entorno familiar indicaron que la mujer habría sido víctima de agresiones constantes por parte de su pareja, aunque hasta el momento no se registraban denuncias formales previas ante las autoridades. Este aspecto ha generado un amplio debate en la comunidad sobre la necesidad de denunciar oportunamente los casos de violencia intrafamiliar y el ciclo de abuso que muchas veces permanece oculto.

El incidente ha provocado diversas reacciones entre los habitantes de la zona rural, quienes expresan solidaridad con la familia afectada mientras exigen una investigación exhaustiva.

Hasta ahora, las autoridades no han proporcionado mayores detalles sobre el avance de las diligencias, las cuales continúan en curso para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades penales.

Este suceso vuelve a poner sobre la mesa la problemática de la violencia doméstica en El Salvador y la importancia de mecanismos de protección y denuncia efectiva para prevenir tragedias similares.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...