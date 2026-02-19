Principal
Entregan renovación de 17 Kilómetros de la carretera Panamericana entre San Martín y Cojutepeque
Este día, se entregó la renovación de la carretera Panamericana en el tramo que conecta San Martín con Cojutepeque, como parte de los proyectos enfocados en fortalecer la conectividad vial a nivel nacional.
La obra fue presentada por el titular del Ministerio de Obras Públicas, Romeo Herrera, junto al director ejecutivo del FOVIAL, Alexander Beltrán.
Los trabajos comprendieron la rehabilitación de 17 kilómetros de vía, incluyendo el retiro de la carpeta asfáltica deteriorada y su sustitución por una nueva capa de 7.5 centímetros de espesor, la intervención de cuatro carriles en ambos sentidos y la colocación de señalización horizontal y medidas de seguridad vial.
Estas acciones forman parte de los proyectos estratégicos impulsados por el Gobierno para mejorar la infraestructura vial y garantizar una circulación más segura para los usuarios de esta importante arteria del país.
Joven de 22 años detenido tras prender fuego a su padrastro en defensa de su madre en caserío de Sonsonate
Un joven de 22 años fue capturado por las autoridades tras un violento incidente ocurrido en el caserío Chiquileca, ubicado entre los distritos de Santa Isabel Ishuatán y Teotepeque, en el departamento de Sonsonate.
De acuerdo con información difundida por el periodista local Gerardo Noticias a través de su medio, el hecho se registró cuando el joven llegó a su vivienda y encontró a su padrastro agrediendo físicamente a su madre. En un intento por defenderla, se produjo una fuerte confrontación entre ambos hombres.
Durante el altercado, el joven habría utilizado combustible extraído de una motocicleta, lo que provocó un incendio que causó múltiples quemaduras graves al padrastro.
La víctima, un hombre de aproximadamente 59 años según reportes relacionados, fue trasladada de emergencia a un centro hospitalario para recibir atención médica especializada, donde su estado de salud se reporta como grave.
Las autoridades confirmaron la detención inmediata del joven, quien será puesto a disposición de las instancias judiciales correspondientes para enfrentar el proceso legal conforme al debido proceso.
El caso podría calificarse como lesiones graves o incluso intento de homicidio, dependiendo de los resultados de la investigación y el parte médico.
Fuentes cercanas al entorno familiar indicaron que la mujer habría sido víctima de agresiones constantes por parte de su pareja, aunque hasta el momento no se registraban denuncias formales previas ante las autoridades. Este aspecto ha generado un amplio debate en la comunidad sobre la necesidad de denunciar oportunamente los casos de violencia intrafamiliar y el ciclo de abuso que muchas veces permanece oculto.
El incidente ha provocado diversas reacciones entre los habitantes de la zona rural, quienes expresan solidaridad con la familia afectada mientras exigen una investigación exhaustiva.
Hasta ahora, las autoridades no han proporcionado mayores detalles sobre el avance de las diligencias, las cuales continúan en curso para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades penales.
Este suceso vuelve a poner sobre la mesa la problemática de la violencia doméstica en El Salvador y la importancia de mecanismos de protección y denuncia efectiva para prevenir tragedias similares.
Cuba en crisis: falta de combustible, alimentos y turistas paraliza la vida en la isla
La vida cotidiana en Cuba enfrenta una situación de extrema dificultad debido a una profunda crisis económica que ha dejado al país sin suficiente combustible, afectando no solo la producción de energía y transporte, sino también el abastecimiento de alimentos y servicios básicos. La escasez ha provocado apagones prolongados, reducción de actividades productivas, cierre parcial de hoteles y cancelación de vuelos, mientras la población lidia con una calidad de vida deteriorada.
El déficit de combustible —ligado en gran parte a sanciones internacionales y a una fuerte reducción de los suministros de petróleo— ha provocado que sectores claves de la economía como el turismo se estanquen, generando la suspensión de vuelos por la falta de queroseno y la clausura temporal de instalaciones turísticas. Esto, a su vez, reduce ingresos y agrava las limitaciones para importar alimentos y bienes esenciales.
Organizaciones internacionales y gobiernos extranjeros han emitido advertencias sobre las condiciones dentro de la isla y aconsejado precaución a ciudadanos que planeen viajar a Cuba. La acumulación de basura en las calles, la reducción del transporte y la interrupción de servicios públicos reflejan el impacto del desabastecimiento en la vida diaria de los residentes, mientras las autoridades buscan soluciones y apoyos internacionales para enfrentar la emergencia.
Feligreses participan en el Miércoles de Ceniza y marcan el inicio de la Cuaresma
Desde tempranas horas de este miércoles 18 de febrero, feligreses se congregaron en distintas parroquias del país para participar en las celebraciones del Miércoles de Ceniza, una fecha que marca el inicio de la Cuaresma dentro de la Iglesia católica.
Durante las misas, los fieles recibieron la eucaristía y la tradicional imposición de la cruz de ceniza en la frente, un símbolo que recuerda la fragilidad humana y el llamado a la conversión espiritual.
Las cenizas utilizadas en esta ceremonia provienen de la quema de las palmas bendecidas durante el Domingo de Ramos del año anterior y son previamente bendecidas por los sacerdotes.
Este rito representa un momento de reflexión, humildad y renovación de la fe para los creyentes, quienes inician así un periodo de preparación espiritual previo a la celebración de la Semana Santa.
Entre las iglesias que registraron asistencia de feligreses se encuentran la Basílica Nuestra Señora de Guadalupe y la Parroquia Santa Cruz Roma, donde decenas de personas participaron en las ceremonias religiosas a lo largo de la mañana.