Internacionales
Trump advierte a Taiwán de abstenerse de declarar independencia de China
El presidente estadounidense Donald Trump advirtió a Taiwán este viernes contra cualquier declaración de independencia, después de que el presidente chino, Xi Jinping, le presionara para que Washington no apoye a la isla.
Trump concluyó su visita de Estado afirmando haber cerrado unos acuerdos comerciales «fantásticos», aunque no dio muchos detalles y no pareció lograr ningún avance con China respecto a la guerra con Irán.
Trump invitó a Xi a visitar Washington en septiembre, lo que indica que es probable que ambas partes busquen estabilizar las relaciones, a menudo turbulentas, entre las dos mayores economías del mundo.
En una cuestión clave para Xi, Trump dejó claro que se opone a una declaración de independencia de Taiwán.
«No tengo ganas de que alguien declare la independencia y, ya saben, luego se supone que debemos recorrer 15,000 kilómetros para ir a la guerra», dijo Trump, según un extracto difundido de una entrevista con la cadena Fox News.
«No queremos que alguien piense: proclamemos la independencia porque Estados Unidos nos apoya», insistió, y agregó que todavía no había decidido nada respecto a una eventual venta de armas a la isla, que tiene en Washington a su principal apoyo militar.
Trump se despide del pueblo chino, antes de cerrarse la puerta del Air Force One. Foto: AFP
«Quiero que [Taiwán] haga bajar la temperatura. Quiero que China haga bajar la temperatura», declaró.
Estados Unidos solo reconoce a China y no apoya la independencia oficial de Taiwán, pero, históricamente, tampoco ha llegado a manifestar explícitamente si se opone a ella.
Según la legislación estadounidense, Washington está obligado a suministrar armas a Taiwán para su defensa, pero no queda claro si las fuerzas estadounidenses acudirían a ayudar a la isla en caso de ataque.
«Conflicto»
El jueves, con una firmeza inusual, el presidente chino Xi Jinping le advirtió que «la cuestión de Taiwán es la más importante en las relaciones» entre Washington y Pekín.
«Si se maneja bien, las relaciones entre ambos países podrán seguir siendo globalmente estables. Si se maneja mal, los dos países chocarán, o incluso entrarán en conflicto», dijo Xi, según medios estatales.
Pekín reclama a Taiwán, una isla de régimen democrático, como parte de su territorio desde que terminó la guerra civil china, en 1949. El gobierno chino aboga por una solución pacífica, pero se reserva la posibilidad de recurrir a la fuerza.
Estas conversaciones sobre Taiwán quizá sean el aspecto más destacado de la cumbre en Pekín.
Récord. China se ha comprometido a comprar 200 aviones Boeing, con la promesa total de 750. Sería la venta más grande en la historia de la compañía. Foto: AFP
Centrado en una entrevista al secretario de Estado, Marco Rubio, en la que afirmó que la política de Estados Unidos hacia Taipéi no había cambiado, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Taiwán agradeció en un comunicado a EE. UU. por demostrar «que apoya y valora la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán».
«Donald Trump tuvo las imágenes que quería y los chinos estuvieron contentos de dárselas. En mi opinión, se trataba más de apuntalar la dinámica entre los dos países que de obtener resultados específicos», apuntó Jacob Stokes, experto en el Center for a New American Security.
Por otra parte, Pekín y Washington acordaron seguir implementando «todos» sus acuerdos comerciales existentes y establecer consejos sobre el comercio y las inversiones, declaró el viernes el jefe de la diplomacia china, Wang Yi, en un comunicado difundido tras la cumbre.
El presidente Trump aludió a unos acuerdos comerciales «fantásticos» y afirmó que China se ha comprometido a comprar «200 grandes» aviones Boeing, pero que el acuerdo incluía «una promesa de 750 aviones».
Internacionales
Sheinbaum y Trump hablan por teléfono sobre seguridad y comercio
La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, habló este viernes por teléfono con su par estadounidense, Donald Trump, sobre asuntos de seguridad y comercio, informó la mandataria.
Este nuevo diálogo se da en momentos en que Washington acusa a una década de políticos del oficialismo mexicano de nexos con el narcotráfico y en el marco de la revisión del tratado de libre comercio de América del Norte (T-MEC), en el que también participa Canadá.
«Tuve una cordial y excelente conversación con el presidente Trump, reafirmamos el trabajo que estamos haciendo en seguridad y las plásticas sobre comercio», escribió Sheinbaum en un mensaje en la red social X.
La mandataria detalló que acordaron seguir manteniendo nuevas conversaciones vía telefónica y que en la próxima fecha funcionarios estadounidenses visitarán México.
Las relaciones entre ambos países se han tensado luego que a finales de abril una corte de Nueva York acusara a una decena de políticos oficialistas por presuntos nexos con el narcotráfico.
Estados Unidos pidió la captura con multas de extradición de los imputados, entre ellos Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa (noroeste) y quien el 2 de mayo se separó temporalmente del cargo.
Esta es la primera vez que un político en funciones es acusado de narcotráfico por Estados Unidos. También son designados un senador y un alcalde, quien también se separó del cargo.
La fiscalía general mexicana analiza la solicitud de extradición, mientras que el presidente Sheinbaum ha pedido que Estados Unidos fundamente su acusación.
«Tiene que haber pruebas, no dichos, no inventos», dijo Sheinbaum la semana pasada.
El pasado martes, la cancillería informó que siguen a la espera de que Washington responda a una nota diplomática en la que el gobierno mexicano solicitó esas pruebas.
Rocha Moya, cercano al expresidente Andrés Manuel López Obrador, ha rechazado las acusaciones de presuntos vínculos con el poderoso cártel de Sinaloa.
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El perro considerado «el más viejo del mundo» muere a los 30 años
AFP se puso en contacto con los organizadores del Guinness World Records para averiguar si Lazare había alcanzado el récord antes de fallar el jueves, pero no obtuvo una respuesta inmediata.
Lazare, un «spaniel toy» con unas orejas erguidas en forma de mariposa, nació el 4 de diciembre de 1995, según la trabajadora de un albergue de perros Anne-Sophie Moyon.
Pasó la gran parte de su vida con la misma dueña hasta que murió y fue entregada a un refugio de animales.
Ophelie Boudol, una madre soltera de 29 años, se encandiló del perro un año mayor que ella en el albergue y lo adoptó.
Boudol había planeado encontrar inicialmente una mascota para su madre, le dijo a la AFP, pero en su lugar decidió invitar a Lazare a unirse a su familia.
El animal murió apenas unas semanas después.
«Eras nuestro pequeño bebé abuelito», escribió Boudol en una publicación de despedida en Instagram.
«Elegiste emprender tu último vuelo en mis brazos la noche del 14 de mayo, para reunirte con tu dueña, que te tanto quería», dijo.
Con 30 años y cinco meses, Lazare usaba pañales, ya no podía oír ni ver y dormía casi todo el día.
Sin embargo, Boudol dijo que tenía un carácter encantadoramente vivaz.
«De verdad tiene una personalidad muy entrañable», dijo a la AFP mientras lo acunaba en su casa de la localidad del sureste de Francia, Villy-le-Pelloux, a principios de esta semana.
Cuando Moyon descubrió la edad de Lazare, ella y sus compañeros del refugio creyeron que «podría ser el perro más viejo del mundo».
Después de verificar su fecha de nacimiento en dos registros, rellenaron la documentación para inscribirlo para un posible registro a modo de broma, agregó ella.
Un perro portugués de la raza «Rafeiro do Alentejo» llamado Bobi fue considerado el perro más viejo cuando murió en 2023, supuestamente a los 31 años, según el sitio web del Guinness World Records.
Pero una revisión en 2024 consideró que no había suficientes pruebas concluyentes sobre su edad.
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República del Congo confirma nuevo brote de ébola en el país
La República Democrática del Congo enfrenta un nuevo brote de ébola en la provincia de Ituri, ubicada en el este del país africano, donde las autoridades sanitarias ya reportan al menos 246 casos sospechosos y 65 personas fallecidas.
De acuerdo con los informes preliminares, los contagios se concentran principalmente en las localidades de Mongwalu y Rwampara, aunque también se han detectado casos en Bunia, una ciudad cercana a las fronteras con Uganda y Sudán del Sur, situación que ha generado preocupación por una posible expansión regional.
Especialistas confirmaron que 13 de 20 muestras analizadas dieron positivo al virus del ébola. Además, las investigaciones apuntan a que podría tratarse de una variante distinta a la cepa Zaire, la más conocida y contra la que existen vacunas y tratamientos más avanzados.
Las autoridades de salud también señalaron que la situación se complica debido a la violencia armada, el desplazamiento de comunidades y la intensa actividad minera en la zona afectada, factores que dificultan el rastreo de contactos y el control de la enfermedad.
El ébola es una enfermedad viral grave que se transmite mediante el contacto con fluidos corporales infectados. Entre los síntomas más comunes se encuentran fiebre alta, vómitos, diarrea, debilidad extrema y hemorragias internas o externas. La tasa de mortalidad puede ser elevada dependiendo de la cepa y de la rapidez con que se brinde atención médica.