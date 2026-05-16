Trump advierte a Taiwán de abstenerse de declarar independencia de China

El presidente estadounidense Donald Trump advirtió a Taiwán este viernes contra cualquier declaración de independencia, después de que el presidente chino, Xi Jinping, le presionara para que Washington no apoye a la isla.

Trump concluyó su visita de Estado afirmando haber cerrado unos acuerdos comerciales «fantásticos», aunque no dio muchos detalles y no pareció lograr ningún avance con China respecto a la guerra con Irán.

Trump invitó a Xi a visitar Washington en septiembre, lo que indica que es probable que ambas partes busquen estabilizar las relaciones, a menudo turbulentas, entre las dos mayores economías del mundo.

En una cuestión clave para Xi, Trump dejó claro que se opone a una declaración de independencia de Taiwán.

«No tengo ganas de que alguien declare la independencia y, ya saben, luego se supone que debemos recorrer 15,000 kilómetros para ir a la guerra», dijo Trump, según un extracto difundido de una entrevista con la cadena Fox News.

«No queremos que alguien piense: proclamemos la independencia porque Estados Unidos nos apoya», insistió, y agregó que todavía no había decidido nada respecto a una eventual venta de armas a la isla, que tiene en Washington a su principal apoyo militar.

Trump se despide del pueblo chino, antes de cerrarse la puerta del Air Force One. Foto: AFP

«Quiero que [Taiwán] haga bajar la temperatura. Quiero que China haga bajar la temperatura», declaró.

Estados Unidos solo reconoce a China y no apoya la independencia oficial de Taiwán, pero, históricamente, tampoco ha llegado a manifestar explícitamente si se opone a ella.

Según la legislación estadounidense, Washington está obligado a suministrar armas a Taiwán para su defensa, pero no queda claro si las fuerzas estadounidenses acudirían a ayudar a la isla en caso de ataque.

«Conflicto»

El jueves, con una firmeza inusual, el presidente chino Xi Jinping le advirtió que «la cuestión de Taiwán es la más importante en las relaciones» entre Washington y Pekín.

«Si se maneja bien, las relaciones entre ambos países podrán seguir siendo globalmente estables. Si se maneja mal, los dos países chocarán, o incluso entrarán en conflicto», dijo Xi, según medios estatales.

Pekín reclama a Taiwán, una isla de régimen democrático, como parte de su territorio desde que terminó la guerra civil china, en 1949. El gobierno chino aboga por una solución pacífica, pero se reserva la posibilidad de recurrir a la fuerza.

Estas conversaciones sobre Taiwán quizá sean el aspecto más destacado de la cumbre en Pekín.

Récord. China se ha comprometido a comprar 200 aviones Boeing, con la promesa total de 750. Sería la venta más grande en la historia de la compañía. Foto: AFP

Centrado en una entrevista al secretario de Estado, Marco Rubio, en la que afirmó que la política de Estados Unidos hacia Taipéi no había cambiado, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Taiwán agradeció en un comunicado a EE. UU. por demostrar «que apoya y valora la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán».

«Donald Trump tuvo las imágenes que quería y los chinos estuvieron contentos de dárselas. En mi opinión, se trataba más de apuntalar la dinámica entre los dos países que de obtener resultados específicos», apuntó Jacob Stokes, experto en el Center for a New American Security.

Por otra parte, Pekín y Washington acordaron seguir implementando «todos» sus acuerdos comerciales existentes y establecer consejos sobre el comercio y las inversiones, declaró el viernes el jefe de la diplomacia china, Wang Yi, en un comunicado difundido tras la cumbre.

El presidente Trump aludió a unos acuerdos comerciales «fantásticos» y afirmó que China se ha comprometido a comprar «200 grandes» aviones Boeing, pero que el acuerdo incluía «una promesa de 750 aviones».

Me gusta esto: Me gusta Cargando...