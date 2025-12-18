Principal
Tendrá que pagan un total de US$500 en multas por andar manejando como que es loco
El conductor de un camión fue sancionado con al menos seis esquelas que suman $500 por no respetar las leyes de tránsito.
El conductor fue sancionado por: No respetar la fila vehicular ($100); Sobrepasar otro vehículo sin antes indicar la maniobra ($50); sobrepasar otro vehículos en boca-calle ($100); detenerse sobre zona de seguridad peatonal ($100); no encender luces direccionales al cambiar de carril ($50); no respetar el derecho de vía o interceptar la vía ($100).
«Hacemos un llamado a la población a evitar conductas que afecten la movilidad de los demás», informó el Viceministerio de transporte en sus redes sociales.
Criatura casi no la cuenta tras electrocutarse
Socorristas de Comandos de Salvamento auxiliaron a un joven que recibió una descarga eléctrica, en el distrito de Sonzacate, Sonsonate Centro.
La víctima es un joven de 18 años quien recibió atenciones prehospitalarias en el lugar, tras quedar inconsciente y tendido sobre el pavimento.
Posteriormente, fue estabilizado y trasladado de manera urgente hacia el hospital para que recibiera atenciones médicas especializadas.
Al cierre de esta nota, se desconoce de cómo sucedió el hecho, sin embargo, agentes policiales acudieron a la escena para realizar las investigaciones pertinentes.
Prevén un jueves con cielo parcialmente nublado y lluvias en diferentes sectores del país
Durante este jueves, se espera que el cielo esté parcialmente nublado con lluvias en diferentes sectores, informó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).
Según el informe, por la mañana, el cielo estará parcialmente nublado, con lluvias en sectores de la zona central y occidental, con énfasis en la zona montañosa y cordillera volcánica.
Por la tarde, se esperan lluvias en la cordillera Apaneca-Ilamatepec, El Bálsamo y la zona montañosa norte.
Durante la noche, el cielo continuará parcialmente nublado, con lluvias en sectores de la zona paracentral.
El MARN indicó que el viento estará variando, con velocidades promedio que irán de los 10 a los 20 kilómetros por hora (km/h).
Pese a estas condiciones, “el ambiente estará cálido, durante el día; y fresco, por la noche y la madrugada”.
Medio Ambiente añadió que “estas condiciones se deben a una vaguada ubicada al nor-occidente de Centroamérica, favoreciendo la formación de nubosidad y, con ello, las lluvias durante el día en el territorio nacional, además, se observa el flujo del este acelerado aportando humedad desde el mar Caribe”.
Ministerio de Trabajo activa inspecciones para garantizar pago del aguinaldo
El ministro de Trabajo, Rolando Castro, lanzó el plan Defiende Tu Aguinaldo para garantizar que dicho beneficio llegue a todos los empleados a los que les corresponde recibirlo.
El titular de la cartera de Trabajo desplegó un equipo de 700 inspectores que verificarán que los patronos cumplan la ley relacionada con el aguinaldo.
De acuerdo a la ley vigente, los aguinaldos deben ser pagados a los trabajadores entre el 12 y 20 de diciembre.
“Desde el 2019 empezamos a trabajar con este plan Defiende tu Aguinaldo, es una movilización de todo el Ministerio de Trabajo a escala nacional», agregó Castro.