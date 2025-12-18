Germán Stanley Martínez es el árbitro designado para la final entre Alianza y Firpo

La selección salvadoreña de fútbol sub-19 concluyó este día el torneo UNCAF FIFA Forward que se disputa en ciudad de Panamá, donde estuvo en el grupo “B” y se enfrentó a las selecciones de Costa Rica, Guatemala y Puerto Rico.

Pero también debían cumplir un compromiso más con un rival del grupo “A” donde se encontraban las selecciones de Honduras, Nicaragua, Panamá y Cuba.

El combinado nacional jugó contra los caribeños, en un encuentro interesante ya que el fútbol del caribe ha ido creciendo.

En el primer tiempo los dirigidos por el técnico Erick Dawson Prado, cometieron muchos errores y esto les costó tres goles que los mandó al descanso casi agonizando.

Para el segundo tiempo, las jóvenes promesas del fútbol salvadoreño reaccionaron y lograron empatar las acciones, sin embargo, el tiempo fue su peor enemigo y en dos descuidos más, los cubanos aprovecharon su físico para poner el marcador final de El Salvador 3, Cuba 5.

