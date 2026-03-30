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Taylor Swift arrasa en los iHeartRadio 2026
Taylor Swift está decidida a no soltar el trono de la música y este 2026 ha vuelto a confirmarse en la cima luego de llevarse hasta siete estatuillas en los iHeartRadio Music Awards 2026, una de las premiaciones más importantes de la escena musical internacional.
La estadounidense sumó el premio a Artista del Año entre sus múltiples condecoraciones, además de otras seis categorías de unos premios que también marcaron una de sus primeras apariciones públicas en este año.
«Me encanta ser artista. Me encanta escribir canciones más que cualquier otra cosa en el mundo. Y no creía ser una artista cuando empecé a hacerlo. Era un pasatiempo, y luego se convirtió en mi pasatiempo favorito», dijo Swift al momento de recibir el premio más importante de la noche.
Otro de los premios que más destacó entre los cosechados por Swift fue el de Mejor Álbum Pop por «The Life of a Showgirl», producción que también se llevó la prese a Álbum del Año, mientras que la canción «The Fate of Ophelia» se hizo con los galardones de Canción Pop del Año, Mejor Video Musical y Mejor Letra.
Los premios de Swift se cerraron con el de Estilo de Gira Favorito, destacando todo el concepto visual de The Eras Tour, la cual marcó el éxito más grande en la carrera de la cantante y compositora al ser la gira que rompió récords en la historia de la industria musical.
«Tenía 12 años, tuve el lujo de pasar miles de horas trabajando en mi arte, practicando, cometiendo errores a través de ensayo y error, y todo eso fue completamente sin ser observado. Si tuviera una esperanza para ustedes, diría que espero que puedan nutrir su pasatiempo y su pasión, solo entre ustedes y ese arte, y se den tiempo», señaló Swift.
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Radio Clásica presenta “Estelares de Semana Santa”: una programación especial de música sacra y reflexión
Radio Clásica invita a su audiencia a vivir una experiencia sonora profunda durante la Semana Santa con su serie especial “Estelares de Semana Santa”, una cuidada selección de obras maestras de la música sacra que evocan espiritualidad, recogimiento y esperanza.
Esta programación especial reúne composiciones emblemáticas de grandes maestros como Antonio Vivaldi, Wolfgang Amadeus Mozart, Johann Sebastian Bach, Giuseppe Verdi y Giovanni Battista Pergolesi, entre otros, interpretadas en momentos clave de la semana mayor.
La audiencia podrá disfrutar de piezas como el Stabat Mater, el Réquiem, el Miserere y La Pasión según San Juan, en una propuesta que combina excelencia musical con un enfoque espiritual y reflexivo.
Programación destacada
Lunes Santo: El Peregrinaje de Santiago y Stabat Mater en Fa menor (Vivaldi)
Martes Santo: Stabat Mater (Pergolesi)
Miércoles Santo: Réquiem en do menor (Cherubini)
Jueves Santo: Obras de Verdi y Hasse
Viernes Santo: Réquiem de Verdi y Mozart, y La Pasión según San Juan (Bach)
Sábado de Gloria: Salve Regina y Magnificat (Pergolesi)
Domingo de Resurrección: Especial bíblico con relatos como Ben Hur y Los Diez Mandamientos
Con esta propuesta, Radio Clásica reafirma su compromiso de ofrecer contenidos culturales de alto nivel, acompañando a su audiencia en una de las épocas más significativas del calendario litúrgico.Invitamos a todos a sintonizar esta serie especial, disponible en transmisión en línea y plataformas digitales, y dejarse llevar por la belleza de la música que eleva el espíritu.
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Los Óscar se irán de Hollywood
La mayor fiesta de Hollywood, que habitualmente se celebra en el Teatro Dolby en el Paseo de las Estrellas, se mudará a partir de su 101ª edición al Teatro Peacock, en el centro de Los Ángeles, detalló la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas en un comunicado.
La mudanza es parte de un acuerdo de diez años con la compañía de entretenimiento y deportes AEG.
«Estamos encantados de asociarnos con una potencia global como AEG. Su trayectoria en la construcción y operación de recintos para espectáculos en vivo con tecnología de punta no tiene rival », dijeron el director ejecutivo de la Academia, Bill Kramer, y la presidenta de la Academia, Lynette Howell Taylor en el comunicado conjunto.
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Paul McCartney anuncia sus 83 años el lanzamiento de un nuevo álbum
Este disco de 14 temas titulado «The Boys Of Dungeon Lane» revive los recuerdos de su juventud en Liverpool, en el noroeste de Inglaterra, y los primeros años de los Beatles, antes de que el grupo, formado en 1960, alcanzara la fama mundial.
«Dungeon Lane» es un lugar situado cerca de la casa de su infancia, en las afueras de esa ciudad.
Un primer tema lanzado el jueves, «Days We Left Behind» (Los días que dejamos atrás), está marcado por esa melancolía.
El álbum reunirá varias nuevas canciones de amor, así como reflexiones del artista sobre el período previo a su ascenso a la fama.
«Son simplemente muchos recuerdos de Liverpool», comenta el cantante en su sitio web.
«A menudo me pregunto si solo estoy escribiendo sobre el pasado, pero luego me digo: ‘¿Cómo se podría escribir sobre otra cosa?’», añade.
En este álbum, el artista relata sus primeras aventuras junto a George Harrison y John Lennon, mucho antes de la ‘Beatlemanía’.
El trabajo en este disco, producido por el estadounidense Andrew Watt (quien colaboró con Elton John y Lady Gagá), comenzó hace aproximadamente cinco años.
«The Boys of Dungeon Lane» se describe como musicalmente «ecléctico».
Paul McCartney toca varios instrumentos en los temas del álbum y explora diferentes estilos.
El artista lanzó su primer álbum en solitario, «McCartney», en 1970, tras la separación de los Beatles.
El cantante también grabó siete álbumes de estudio con el grupo Wings, formado junto a su fallecida esposa, Linda McCartney, y el exguitarrista de los Moody Blues, Denny Laine.