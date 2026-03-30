Envían a la cárcel a nicaragüense que asaltó una farmacia en San Salvador

Durante la presentación del informe de labores de la Corporación de Exportadores de El Salvador (Coexport) a su Asamblea General fue presentada la nueva imagen, y la plataforma de negocios Coexport Trade.

La gremial indicó que el refrescamiento «responde a la evolución de la organización y a su visión de futuro, orientada a consolidar su rol como facilitador y aliado estratégico para las empresas exportadoras, apostando por la innovación, la competitividad y una mayor proyección internacional».

A su vez, Coexport Trade nace como una plataforma integral diseñada para fomentar el networking empresarial y facilitar la vinculación directa entre exportadores, proveedores y oferentes de servicios.

Según explicaron, esta herramienta cuenta con un sitio web propio, y accesible desde cualquier dispositivo que permite generar conexiones de negocio de forma ágil, promover productos y servicios directamente con potenciales clientes y mantener información actualizada en tiempo real.

A los esfuerzos se suma el Libro de la Excelencia Exportadora, una publicación impresa y a manera de ebook que destaca las empresas exportadoras de gran trayectoria en el país.

Durante la reunión de socios también se dio a conocer las alianzas que se han formalizado con organizaciones internacionales, como: Trade Point de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y el Consejo de Comercio Canadá-USA-México, CUSMEX.

Todo ello como un complemento necesario para las actividades que se hacen de participación en ferias internacionales, misiones comerciales y ruedas de negocios que se realizan periódicamente en Coexport.

La presidenta de Coexport, Silvia Cuéllar, destacó que estos esfuerzos reflejan la evolución de la gremial hacia un modelo más dinámico.

«Estamos dando pasos firmes hacia una mayor conexión de nuestras empresas con el mundo, incorporando herramientas innovadoras y fortaleciendo capacidades que permitan aprovechar las oportunidades de negocio», afirmó.

Cuéllar también hizo hincapié en los esfuerzos de integrar la IA como elemento primordial en otras iniciativas, así como los temas de criptomonedas, financiación, tokenización y otros que evolucionan la manera de hacer negocios en el entorno internacional.

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