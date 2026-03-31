Sydney Sweeney regresará para secuela de «La Empleada»

La cantante canadiense Céline Dion anunció este lunes su regreso a los escenarios, con 10 conciertos entre septiembre y octubre en París, tras años alejada del público por motivos de salud.

«Este año voy a recibir el mejor regalo de toda mi vida. Voy a tener la suerte de ir a verlos y de poder cantar para ustedes», declaró la cantante de 58 años en un mensaje de video publicado en Instagram.

La salud de la artista, que padece una enfermedad neurológica, ha mejorado y podrá presentarse en 10 conciertos en la capital francesa en septiembre y octubre.

«Estoy tan contenta. Me siento bien, fuerte, superemocionada, obviamente también un poco nerviosa, por supuesto, pero sobre todo estoy muy agradecida con todos ustedes. Tengo unas ganas enormes de volver a verlos», añadió la cantante.

Dion tuvo que interrumpir su última gira, iniciada en 2019, primero por la pandemia y después por problemas de salud.

Desde 2022, la artista lucha contra el síndrome de la persona rígida, una enfermedad neurológica incurable que conlleva rigidez muscular y dolorosos espasmos.

Pese a sus dificultades, la artista sorprendió al mundo con su actuación durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París, en julio de 2024: desde la Torre Eiffel interpretó el «Himno al amor» de Édith Piaf en un final apoteósico.

Debido a su salud, la artista, ganadora de cinco Grammy, aplazó varias veces su regreso, previsto anteriormente para 2025.

Para estos conciertos, la intérprete de «Pour que tu m’aimes encore» y «My Heart Will Go On» que ha vendido casi 260 millones de álbumes en cuatro décadas de carrera, optó por un formato tipo residencia con dos actuaciones por semana, los sábados y miércoles, en el recinto La Défense Arena, cerca de París, con capacidad para unas 40.000 personas.

Tras la preventa a partir del 7 de abril, la venta general de entradas se abrirá el 10 de abril, según un comunicado oficial.

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