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Sydney Sweeney regresará para secuela de «La Empleada»
La belleza y el encanto natural de Sydney Sweeney volverá a apoderarse de la pantalla grande con la secuela de «La Empleada», la cual fue confirmada para 2027 y que contará con la incorporación de Kirsten Dunst en el elenco principal.
Sony Pictures aseguró que la película, titulada «El Secreto de la Empleada», llegará a los cines de todo el mundo el 17 de diciembre de 2027, curiosamente, el mismo día que esta agendado el estreno de «Avengers: Secret Wars», película con la que Marvel Studios espera cerrar toda la etapa de su universo cinematográfico.
La empresa de entretenimiento confirmó la secuela tras el éxito que fue «La Empleada» el año pasado, recaudando más de $400 millones en taquilla mundial y con un costo de producción de aproximadamente $35 millones.
La secuela tendrá siempre como protagonista a Sydney Sweeney, actriz que no deja de estar en el centro de ciertas polémicas, pero que se ha convertido en una de las más solicitadas para la industria cinematográfica en Hollywood.
Sweeney repetirá su papel como Millie, ahora siendo el ama de llaves de una casa donde no puede conocer a su empleadora. Esta adaptación mantendrá la línea de misterio y suspenso de la primera entrega y de los libros en que se basa la ahora franquicia, escritos por Freida McFadden.
Junto a ella llegará Kirsten Dunst, una actriz consolidada en la industria y que ha tenido una carrera marcada por el éxito desde temprana edad con su participación en «Entrevista con el Vampiro». Recientemente, su carrera tuvo un nuevo aire con «Guerra Civil», donde la crítica alabó su desempeño.
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Céline Dion anuncia su regreso a los escenarios con 10 conciertos en París
La cantante canadiense Céline Dion anunció este lunes su regreso a los escenarios, con 10 conciertos entre septiembre y octubre en París, tras años alejada del público por motivos de salud.
«Este año voy a recibir el mejor regalo de toda mi vida. Voy a tener la suerte de ir a verlos y de poder cantar para ustedes», declaró la cantante de 58 años en un mensaje de video publicado en Instagram.
La salud de la artista, que padece una enfermedad neurológica, ha mejorado y podrá presentarse en 10 conciertos en la capital francesa en septiembre y octubre.
«Estoy tan contenta. Me siento bien, fuerte, superemocionada, obviamente también un poco nerviosa, por supuesto, pero sobre todo estoy muy agradecida con todos ustedes. Tengo unas ganas enormes de volver a verlos», añadió la cantante.
Dion tuvo que interrumpir su última gira, iniciada en 2019, primero por la pandemia y después por problemas de salud.
Desde 2022, la artista lucha contra el síndrome de la persona rígida, una enfermedad neurológica incurable que conlleva rigidez muscular y dolorosos espasmos.
Pese a sus dificultades, la artista sorprendió al mundo con su actuación durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París, en julio de 2024: desde la Torre Eiffel interpretó el «Himno al amor» de Édith Piaf en un final apoteósico.
Debido a su salud, la artista, ganadora de cinco Grammy, aplazó varias veces su regreso, previsto anteriormente para 2025.
Para estos conciertos, la intérprete de «Pour que tu m’aimes encore» y «My Heart Will Go On» que ha vendido casi 260 millones de álbumes en cuatro décadas de carrera, optó por un formato tipo residencia con dos actuaciones por semana, los sábados y miércoles, en el recinto La Défense Arena, cerca de París, con capacidad para unas 40.000 personas.
Tras la preventa a partir del 7 de abril, la venta general de entradas se abrirá el 10 de abril, según un comunicado oficial.
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Taylor Swift arrasa en los iHeartRadio 2026
Taylor Swift está decidida a no soltar el trono de la música y este 2026 ha vuelto a confirmarse en la cima luego de llevarse hasta siete estatuillas en los iHeartRadio Music Awards 2026, una de las premiaciones más importantes de la escena musical internacional.
La estadounidense sumó el premio a Artista del Año entre sus múltiples condecoraciones, además de otras seis categorías de unos premios que también marcaron una de sus primeras apariciones públicas en este año.
«Me encanta ser artista. Me encanta escribir canciones más que cualquier otra cosa en el mundo. Y no creía ser una artista cuando empecé a hacerlo. Era un pasatiempo, y luego se convirtió en mi pasatiempo favorito», dijo Swift al momento de recibir el premio más importante de la noche.
Otro de los premios que más destacó entre los cosechados por Swift fue el de Mejor Álbum Pop por «The Life of a Showgirl», producción que también se llevó la prese a Álbum del Año, mientras que la canción «The Fate of Ophelia» se hizo con los galardones de Canción Pop del Año, Mejor Video Musical y Mejor Letra.
Los premios de Swift se cerraron con el de Estilo de Gira Favorito, destacando todo el concepto visual de The Eras Tour, la cual marcó el éxito más grande en la carrera de la cantante y compositora al ser la gira que rompió récords en la historia de la industria musical.
«Tenía 12 años, tuve el lujo de pasar miles de horas trabajando en mi arte, practicando, cometiendo errores a través de ensayo y error, y todo eso fue completamente sin ser observado. Si tuviera una esperanza para ustedes, diría que espero que puedan nutrir su pasatiempo y su pasión, solo entre ustedes y ese arte, y se den tiempo», señaló Swift.
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Radio Clásica presenta “Estelares de Semana Santa”: una programación especial de música sacra y reflexión
Radio Clásica invita a su audiencia a vivir una experiencia sonora profunda durante la Semana Santa con su serie especial “Estelares de Semana Santa”, una cuidada selección de obras maestras de la música sacra que evocan espiritualidad, recogimiento y esperanza.
Esta programación especial reúne composiciones emblemáticas de grandes maestros como Antonio Vivaldi, Wolfgang Amadeus Mozart, Johann Sebastian Bach, Giuseppe Verdi y Giovanni Battista Pergolesi, entre otros, interpretadas en momentos clave de la semana mayor.
La audiencia podrá disfrutar de piezas como el Stabat Mater, el Réquiem, el Miserere y La Pasión según San Juan, en una propuesta que combina excelencia musical con un enfoque espiritual y reflexivo.
Programación destacada
Lunes Santo: El Peregrinaje de Santiago y Stabat Mater en Fa menor (Vivaldi)
Martes Santo: Stabat Mater (Pergolesi)
Miércoles Santo: Réquiem en do menor (Cherubini)
Jueves Santo: Obras de Verdi y Hasse
Viernes Santo: Réquiem de Verdi y Mozart, y La Pasión según San Juan (Bach)
Sábado de Gloria: Salve Regina y Magnificat (Pergolesi)
Domingo de Resurrección: Especial bíblico con relatos como Ben Hur y Los Diez Mandamientos
Con esta propuesta, Radio Clásica reafirma su compromiso de ofrecer contenidos culturales de alto nivel, acompañando a su audiencia en una de las épocas más significativas del calendario litúrgico.Invitamos a todos a sintonizar esta serie especial, disponible en transmisión en línea y plataformas digitales, y dejarse llevar por la belleza de la música que eleva el espíritu.