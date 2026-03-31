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El Salvador ha recibido 67,000 visitantes internacionales durante Semana Santa
El Salvador sigue siendo un destino predilecto para vacacionar en Semana Santa, y es confirmado por los 67,000 visitantes internacionales que han llegado al país entre el sábado 28 y el lunes 30 de marzo, para hacer turismo en los diferentes destinos nacionales.
Las estadísticas del Ministerio de Turismo (Mitur) indican que esto representa un aumento del 47 % comparado con el mismo período del año pasado cuando fueron 46,000 visitantes.
Guatemala es el país que lidera en la llegada de visitantes, con un 53 %; seguido de Estados Unidos y Honduras con un 18 %, y el 11 % restante proceden de los demás países del mundo.
En detalle, según Mitur, desde Guatemala han llegado 36,000 visitantes (+90 %); 12,000 visitantes de Estados Unidos (+3 %); 12,000 de Honduras (+26 %); 2,000 de Nicaragua (+27 %); mientras que se reportan 811 mexicanos (+13 %); 808 costarricenses (+22 %); 623 beliceños (+192 %); 620 canadienses (+53 %); así como 481 colombianos (+25 %); y 248 españoles (+49 %).
Entre los destinos más buscados y visitados por los extranjeros continúan perfilando Surf City 1, con las playas de La Libertad, El Tunco y El Zonte, seguido por San Salvador, el Centro Histórico, las Ruta de Las Flores y Ciudad de San Miguel.
Impulso del turismo nacional
La cartera de Estado afirmó que 601,000 personas han hecho turismo interno, un crecimiento del 51 % en comparación de los 398,000 que fueron el mismo período del año pasado.
Para el turismo nacional, el Centro Histórico de San Salvador se perfila como el favorito con 288,000 visitas; seguido por las playas públicas, con 138,000; 94,000 en sitios turísticos públicos; 46,000 en sitios culturales públicos; 29,000 en sitios del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y 6,000 en áreas naturales protegidas.
Jetset
Sydney Sweeney regresará para secuela de «La Empleada»
La belleza y el encanto natural de Sydney Sweeney volverá a apoderarse de la pantalla grande con la secuela de «La Empleada», la cual fue confirmada para 2027 y que contará con la incorporación de Kirsten Dunst en el elenco principal.
Sony Pictures aseguró que la película, titulada «El Secreto de la Empleada», llegará a los cines de todo el mundo el 17 de diciembre de 2027, curiosamente, el mismo día que esta agendado el estreno de «Avengers: Secret Wars», película con la que Marvel Studios espera cerrar toda la etapa de su universo cinematográfico.
La empresa de entretenimiento confirmó la secuela tras el éxito que fue «La Empleada» el año pasado, recaudando más de $400 millones en taquilla mundial y con un costo de producción de aproximadamente $35 millones.
La secuela tendrá siempre como protagonista a Sydney Sweeney, actriz que no deja de estar en el centro de ciertas polémicas, pero que se ha convertido en una de las más solicitadas para la industria cinematográfica en Hollywood.
Sweeney repetirá su papel como Millie, ahora siendo el ama de llaves de una casa donde no puede conocer a su empleadora. Esta adaptación mantendrá la línea de misterio y suspenso de la primera entrega y de los libros en que se basa la ahora franquicia, escritos por Freida McFadden.
Junto a ella llegará Kirsten Dunst, una actriz consolidada en la industria y que ha tenido una carrera marcada por el éxito desde temprana edad con su participación en «Entrevista con el Vampiro». Recientemente, su carrera tuvo un nuevo aire con «Guerra Civil», donde la crítica alabó su desempeño.
Gamers
Tres de cada cuatro mujeres juegan videojuegos y redefinen la industria
El perfil del gamer global está cambiando y los datos más recientes lo confirman. De acuerdo con información compartida por Acer, basada en el Global Gamer Study 2025 de Newzoo, el 76 % de las mujeres en el mundo ha jugado videojuegos en los últimos seis meses.
La cifra refleja un crecimiento sostenido y evidencia que la industria es hoy más diversa que nunca.
Sin embargo, la alta participación no implica necesariamente que hombres y mujeres jueguen de la misma forma. El estudio revela diferencias clave en hábitos, acceso a plataformas y formas de interacción con el gaming, lo que está impulsando cambios importantes en el ecosistema, especialmente en el segmento de PC.
Diferencias en el acceso y uso de plataformas
El gaming móvil continúa siendo la puerta de entrada más común: un 62 % de las mujeres juega en dispositivos móviles, una cifra ligeramente superior al 60 % de los hombres.
No obstante, la brecha se amplía en plataformas como PC, donde solo el 28 % de las mujeres participa, frente al 42 % de los hombres.
«Esto no significa menor interés, sino una diferencia en acceso, hábitos y contexto de uso. Mientras el gaming móvil ofrece inmediatez, el PC representa una experiencia más profunda, personalizada y de alto rendimiento, lo que abre una oportunidad clara para la industria», destaca la marca.
Otro cambio relevante está en cómo las mujeres descubren nuevos títulos. A diferencia del público masculino, existe una menor dependencia de canales especializados como comunidades gaming o plataformas enfocadas exclusivamente en videojuegos.
En su lugar, el descubrimiento ocurre a través de espacios más amplios y cotidianos, como redes sociales, tiendas digitales o recomendaciones personales. Esta tendencia sugiere que el crecimiento del gaming ya no se limita a nichos tradicionales, sino que se expande hacia audiencias más diversas.
Una brecha en el gasto que persiste
Pese a la alta participación, el estudio también señala diferencias en el gasto: el 43 % de las mujeres reporta invertir en videojuegos, frente al 58 % de los hombres. Según la información compartida por Acer, este contraste no necesariamente indica menor interés, sino distintos niveles de acceso, engagement y prioridades de consumo.
En este contexto, la industria enfrenta el desafío de desarrollar propuestas más accesibles y adaptadas a distintos perfiles de usuario.
El PC como eje de una nueva etapa del gaming
Con una audiencia cada vez más diversa, el papel del PC también está evolucionando. Más allá del alto rendimiento, las computadoras (especialmente las laptops) se posicionan como herramientas versátiles que integran entretenimiento, trabajo y creatividad.
«Hoy vemos cómo el gaming en PC está evolucionando hacia una experiencia mucho más inclusiva y flexible. Las nuevas generaciones de usuarios buscan dispositivos que no solo ofrezcan rendimiento, sino que se adapten a distintos momentos de uso: desde el entretenimiento hasta la creación y el trabajo. En ese escenario, las laptops se convierten en una herramienta clave para ampliar el acceso al ecosistema gaming», afirmó Nigel Pallete, gerente de Ventas para Centroamérica y Caribe de Acer.
Principal
Medio Ambiente pronostica sol intenso y ambiente brumoso para esta semana
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que los próximos días serán con sol intenso y una ligera bruma que puede hacer que el ambiente se sienta más caliente.
De acuerdo con el informe, entre los meses de marzo y mayo, el aire contiene más partículas, creando un ambiente brumoso debido a la radiación solar y clima estable. En este periodo, el aire tiende a ser más seco, el cielo se mantiene despejado durante el día y las temperaturas aumentan por la tarde.
Los grupos con mayor vulnerabilidad ante este fenómeno son los adultos mayores, los niños, las mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas respiratorias y cardíacas.
Por lo que, el MARN recomienda a la población evitar la exposición al aire libre en horas de mayor insolación, entre las 12:00 del mediodía a las 3:00 de la tarde; y evitar hacer ejercicios en lugares abiertos.
Además, usar protector solar si se expondrán en horas de mayor insolación y mantenerse hidratado para evitar un golpe calor.
El ministro de Medio Ambiente, Fernando López, afirmó que abril es el mes más caluroso del año en El Salvador. Las temperaturas pueden superar los 40 °C, en algunos puntos del territorio.
«También puede presentarse una ola de calor, presencia de vientos nortes y, hacia finales del mes, el inicio de las lluvias en la franja norte», indicó.
Agregó que, la población debe tomar precauciones y mantenerse informada a través de las actualizaciones del pronóstico por las fuentes oficiales.
Para esta tarde se prevén lluvias y actividad eléctrica, en varios sectores de la zona centro, occidente y cadena montañosa norte y sus alrededores.
En la noche, se prevén lluvias y actividad eléctrica en sectores de la zona central, oriental y occidental, con énfasis en la cadena montañosa norte. Es probable que para la madrugada del jueves se presenten algunas lluvias en zonas de montaña y principalmente en la costa oriental.
Las temperaturas extremas en San Salvador alcanzarán los 34 °C, en Acajutla será de 36 °C, mientras que en San Miguel hasta de 38 °C.